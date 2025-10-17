(Información remitida por la empresa firmante)

-La Disease Modeling Coalition de C-Path inicia un trabajo global sobre IBD pediátrica desde un centro europeo

ÁMSTERDAM, 16 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Critical Path Institute (C-Path) anunció hoy el lanzamiento oficial de la Critical Path Disease Modeling Coalition (CP-DMC) sobre la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica (pIBD). Se trata de una iniciativa público-privada de múltiples partes interesadas para desarrollar modelos cuantitativos de progresión y atención de la enfermedad, de grado regulatorio, que aceleren y mejoren el desarrollo y la evaluación de fármacos para la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa pediátricas.

Lanzado con la participación de destacados académicos y médicos de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN), incluyendo a la doctora Lissy de Ridder, jefa del Departamento de Pediatría del Centro Médico Universitario de Leiden, con sede en Ginebra, y con el apoyo de la Fundación de Crohn y Colitis Ulcerosa, con sede en Nueva York, el proyecto aúna experiencia y capacidades en práctica médica, ciencia de datos clínicos y del mundo real, y ciencia regulatoria para construir modelos de simulación de referencia adecuados para su uso en diversos programas y patrocinadores.

CP-DMC se está estableciendo con Quinten Health como socio fundador en IA y modelado de enfermedades, trabajando junto con el Programa de Medicina Cuantitativa y el Centro de Colaboración de Datos de C-Path para integrar datos de ensayos clínicos y del mundo real a escala para el desarrollo y la aplicación de modelos.

"El lanzamiento del Proyecto CP-DMC de IBD Pediátrica representa un paso fundamental en el desarrollo de medicamentos para niños con enfermedades inflamatorias crónicas", indicó Cécile Ollivier, vicepresidenta de Asuntos Globales de C-Path y directora de CP-DMC. "A través de esta colaboración precompetitiva que une a reguladores, médicos, la industria y personas que viven con la enfermedad en un marco globalmente alineado, podemos ofrecer herramientas que reflejen la complejidad real de la enfermedad y aceleren la innovación donde más se necesita".

Los modelos transformarán conjuntos de datos longitudinales integrados en descripciones cuantitativas prácticas de las trayectorias de la enfermedad, la respuesta al tratamiento y la variabilidad en las poblaciones pediátricas. Diseñados para fundamentar las solicitudes regulatorias y optimizar los ensayos, servirán como plataformas reutilizables que reducen la carga de los pacientes y fortalecen la generación de evidencia en todos los programas.

"Esta iniciativa es una gran oportunidad para alinear datos, experiencia y ciencia regulatoria para cerrar la brecha en el desarrollo de fármacos pediátricos para la IBD", afirmó la profesora de Ridder. "Nos enorgullece apoyar un proyecto que prioriza las necesidades de los niños en la innovación científica".

El Proyecto de IBD Pediátrica de CP-DMC sirve como prueba de concepto de cara a la plataforma más amplia de la coalición de modelado de enfermedades. Tras el éxito de los pilotos, CP-DMC se expandirá para respaldar carteras multiindicaciones, con una estructura en evolución diseñada para garantizar la sostenibilidad, el impacto regulatorio y la relevancia para el paciente.

"La Fundación se complace en aportar su experiencia a esta coalición, con el objetivo de acelerar la aprobación de nuevas terapias para niños con IBD en todo el mundo", destacó el doctor Alan Moss, director científico de la Fundación de Crohn y Colitis.

C-Path invita a socios de la industria y propietarios de datos a expresar su interés en contribuir con conjuntos de datos y unirse a la iniciativa para dar forma a la siguiente fase de este trabajo. Para expresar su interés, escriba a developmentoffice@c-path.org.

Acerca de Critical Path InstituteFundado en 2005 como una alianza público-privada en respuesta a la Iniciativa Critical Path de la FDA, el Critical Path Institute (C-Path) celebra su 20º aniversario como una organización vital, independiente y sin ánimo de lucro. La misión de C-Path es liderar colaboraciones que impulsen mejores tratamientos para personas de todo el mundo. Reconocido mundialmente como pionero en acelerar el desarrollo de fármacos, C-Path ha establecido numerosos consorcios, programas e iniciativas internacionales que actualmente incluyen a más de 1.600 científicos y representantes de agencias gubernamentales y reguladoras, instituciones académicas, organizaciones de pacientes, fundaciones de enfermedades y compañías farmacéuticas y biotecnológicas. Con un equipo dedicado en todo el mundo, la sede global de C-Path se encuentra en Tucson, Arizona, y su filial europea tiene su sede en Ámsterdam, Países Bajos. Para más información, visite c-path.org.

