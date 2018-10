COMUNICADO: Distintos líderes del sector presentan la Alianza ORAN (1)

Publicado 28/02/2018 11:43:43 CET

HONG KONG, 28 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- AT&T, China Mobile, Deutsche Telekom, NTT DOCOMO y Orange han anunciado hoy conjuntamente la creación de la Alianza ORAN. La Alianza ORAN es una iniciativa mundial liderada por un operador con el objeto de impulsar una mayor apertura en la red de acceso por radio de los sistemas inalámbricos de nueva generación. ORAN combinará y promoverá la tarea desarrollada por la Alianza C-RAN y el Foro xRAN para converger en un esfuerzo liderado por un solo operador.

Con el aumento del tráfico móvil, las redes móviles y los equipos que las utilizan deben ser cada vez más eficientes energéticamente (verdes), controlados en software (móviles), virtualizados, flexibles e inteligentes. La Alianza ORAN (redes de acceso por radio abiertas, por sus siglas en inglés) está decidida a hacer evolucionar las redes de acceso por radio, haciéndolas más abiertas e inteligentes que las generaciones anteriores. La analítica en tiempo real que incorpora sistemas de aprendizaje automático integrados en máquinas y módulos de soporte de inteligencia artificial permitirá mejorar la inteligencia de la red. Otros elementos de red virtualizados con interfaces abiertas y estandarizadas serán clave en los diseños de referencia que desarrollará la Alianza ORAN. Las tecnologías de código abierto y los elementos de red "de marca blanca" y abiertos formarán parte importante del software y del hardware de estos diseños de referencia.

La Alianza ORAN, que combinará y ampliará los objetivos de la Alianza C-RAN y el Foro xRAN, tendrá, entre otros, los principios clave siguientes:

-- Liderar el sector para lograr el desarrollo de interfaces abiertas e interoperables, la virtualización RAN y la inteligencia RAN a partir de datos masivos. -- Maximizar el uso de hardware comercial estándar y de silicio comercial y minimizar el hardware patentado. -- Configurar API e interfaces, impulsar la creación de estándares para adoptarlos según corresponda y explorar el código abierto cuando proceda.

Según Zhengmao Li, director de Tecnología de China Mobile, "ORAN representa el paradigma de la comunicación 4.0, ya que en ella convergen de forma real las tecnologías de la información, las comunicaciones y los datos (ICDT, por sus siglas en inglés)". "Llevará la red de acceso vía radio de verde y móvil a abierta e inteligente. Y, en última instancia, las operadoras esperar que las redes del futuro se construyan con una inteligencia profundamente integrada, mucha mayor eficiencia, un coste menor, una gran agilidad y flexibilidad, y todo ello con una complejidad al alcance".

Según Andre Fuetsch, presidente de AT&T Labs y director de Tecnología, "para aprovechar al máximo la flexibilidad del 5G, debemos ir más allá de las nuevos sistemas de radio y cambiar la arquitectura general del sistema de extremo a extremo". "La modularidad abierta, las redes inteligentes definidas por software y la virtualización serán esenciales para ofrecer servicios ágiles a nuestros clientes. ORAN acelerará el avance del sector en estos ámbitos".

"Para que el 5G abra nuevas oportunidades de negocio y mercados es básico que desarrollemos una plataforma de infraestructura RAN que nos permita innovar rápidamente para satisfacer las expectativas de los clientes. El objetivo de ORAN, impulsar una mayor apertura, modularidad y programabilidad en nuestras futuras redes, puede permitir una prestación más ágil de los servicios a nuestros clientes", afirma Alex Jinsung Choi, vicepresidente sénior de Investigación e Innovación Tecnológica de Deutsche Telekom. "Estamos entusiasmados de que la Alianza ORAN aproveche y continúe el viaje que iniciamos en XRAN para mejorar la capacidad de las tecnologías RAN y permitir las implementaciones abiertas de nueva generación".

Según el Dr. Hiroshi Nakamura, vicepresidente ejecutivo y director de Tecnología de NTT DOCOMO, "esperamos que el 5G propicie la creación de nuevos mercados verticales, cuya velocidad se verá acelerada por la gran flexibilidad y la gran inteligencia derivada de las API y de interfaces abiertas". "Hemos percibido que la apertura puede proporcionar oportunidades para mercados en expansión. Creemos que ORAN desarrollará redes de acceso por radio abiertas y rentables y que las hará avanzar aún más hacia la siguiente fase".

"Para responder al crecimiento de las cada vez más exigentes necesidades empresariales y la creación de sistemas asequibles, las subredes por radio 5G deben evolucionar hasta convertirse en soluciones más flexibles, abiertas e inteligentes", afirma Emmanuel Lugagne, vicepresidente sénior de Orange Labs Networks. "El trabajo de la alianza ORAN será un motor perfecto para que el sector nos ayude a cumplir estas promesas".

Personas de contacto:

Jeff Kobs jk4097@att.com Comunicaciones Corporativas de AT&T Teléfono: +1-(214)-236-0113 Dr. Jinri Huang huangjinri@chinamobile.com +86-139-1049-0429 Gerard Lyne Gerard.L.Lyne@telekom.de +49-171-6269383 Yuichi Toyoda, Sangduk Lee o Michael Bristow Tel.: +81-3-5156-1366 Fax: +81-3-5501-3408 Sitio web: www.nttdocomo.co.jp/english Contactos de Prensa de Orange: +33-(0)1-44-44-93-93 Tom Wright; tom.wright@orange.com Emma Ralphson; emma.ralphson@orange.com

Información de las empresas:

Acerca de AT&T

AT&T Inc. ayuda a millones de personas en todo el mundo a conectarse con los principales servicios de ocio, empresariales, móviles y de Internet de alta velocidad. Tenemos la mayor red y la más fiable del país** y la mejor cobertura global de cualquier proveedor de servicios inalámbricos en los Estados Unidos. Somos uno de los mayores proveedores de televisión de pago del mundo. Tenemos clientes de televisión en los Estados Unidos y 11 países latinoamericanos. Más de 3 millones de empresas, desde pequeñas hasta grandes empresas de todo el mundo, recurren a AT&T para contar con nuestras soluciones inteligentes de alta seguridad.

Los productos y servicios de AT&T los prestan u ofrecen empresas filiales o sucursales de AT&T Inc. con el nombre de marca de AT&T y no los presta AT&T Inc. Encontrará más información sobre los productos y servicios de AT&T en about.att.com [http://about.att.com/category/all_news.html]. Siga nuestras noticias en Twitter en @ATT, en Facebook en facebook.com/att [http://www.facebook.com/att] y en YouTube en youtube.com/att [http://www.youtube.com/att].

© 2018 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T, el logotipo del Globo y otras marcas son marcas comerciales registradas y de servicios de AT&T Intellectual Property y/o empresas filiales de AT&T. Las demás marcas comerciales contenidas en el presente documento son propiedad de sus respectivos propietarios.

Acerca de China Mobile

China Mobile Limited (en adelante la "Empresa" y, de forma conjunta con sus filiales, el "Grupo") se constituyó en Hong Kong el 3 de septiembre de 1997. La Empresa empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York ("NYSE") y en la Bolsa de Hong Kong Limited ("HKEX" o la "Bolsa") el 22 de octubre de 1997 y el 23 de octubre de 1997, respectivamente. La Empresa fue admitida como valor constituyente del Índice Hang Seng en Hong Kong el 27 de enero de 1998.

(CONTINUA)