-DLC-2 de Supermicro, la próxima generación de soluciones de refrigeración líquida directa, tiene como objetivo reducir la energía, el agua, el ruido y el espacio del centro de datos, ahorrando hasta un 40% en costes de electricidad y reduciendo el coste total de propiedad hasta un 20%

Hasta un 40% de ahorro energético del centro de datos

Mayor rapidez de implantación y reducción del tiempo de puesta en línea gracias a una solución integral de refrigeración líquida.

Reducción del consumo de agua de hasta un 40% gracias a la refrigeración por agua caliente, ahora disponible a una temperatura de entrada de hasta 45 °C, lo que reduce la necesidad de enfriadores.

Funcionamiento silencioso del centro de datos a 50 dB

SAN JOSÉ, California, 15 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), proveedor de soluciones de TI totales para IA/ML, HPC, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia varias mejoras en su solución de refrigeración líquida directa (DLC) que incorporan nuevas tecnologías para refrigerar varios componentes del servidor, se adaptan a temperaturas de entrada de líquido más cálidas e introducen diseños mecánicos innovadores que mejoran la IA por vatio. La solución Supermicro DLC-2 reduce el consumo energético del centro de datos hasta un 40% en comparación con las instalaciones refrigeradas por aire. Estas tecnologías avanzadas permiten un despliegue más rápido y un menor tiempo de puesta en línea para la infraestructura de IA de vanguardia refrigerada por líquido. Además, el coste total de propiedad disminuye hasta un 20%. La amplia cobertura de los componentes con placas frías permite reducir la velocidad de los ventiladores y el número de ventiladores necesarios, lo que reduce significativamente los niveles de ruido del centro de datos a aproximadamente 50 dB.

"Con la demanda prevista de centros de datos refrigerados por líquido aumentando hasta el 30% de todas las instalaciones, nos dimos cuenta de que las tecnologías actuales eran insuficientes para refrigerar estos nuevos sistemas optimizados para IA", explicó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Supermicro sigue comprometida con la innovación, la computación verde y la mejora del futuro de la IA, reduciendo significativamente el consumo de energía y agua, el ruido y el espacio de los centros de datos. Nuestra última innovación en refrigeración líquida, DLC-2, ahorra costes de electricidad del centro de datos hasta en un 40%".

Supermicro pretende ahorrar un 20% de los costes de los centros de datos y aplicar las innovaciones de DLC-2 como parte de las soluciones de bloques de construcción de centros de datos para hacer que la refrigeración líquida sea más ampliamente disponible y accesible.

Un componente significativo de la nueva arquitectura de refrigeración líquida es un servidor Supermicro optimizado para GPU, que incluye ocho GPU NVIDIA Blackwell y dos CPU Intel Xeon 6, todo ello en sólo 4U de altura de rack. Este sistema está diseñado para soportar mayores temperaturas del refrigerante de suministro. Este diseño único y optimizado incorpora placas frías para CPU, GPU, memoria, conmutadores PCIe y reguladores de voltaje. Este diseño reduce la necesidad de ventiladores de alta velocidad e intercambiadores de calor en la puerta trasera, reduciendo así los costes de refrigeración del centro de datos.

La nueva pila de soluciones Supermicro DLC-2 es compatible con el nuevo sistema NVIDIA HGX™ B200 8-GPU de E/S frontal de 4U, y la unidad de distribución de refrigerante (CDU) en rack tiene una mayor capacidad para eliminar 250kW de calor generado por rack. La solución Supermicro DLC-2 también utiliza colectores verticales de distribución de refrigerante (CDM) para eliminar el líquido caliente y devolver líquido más frío a los servidores para todo el rack. La reducción de los requisitos de espacio en el rack permite instalar más servidores, lo que aumenta la densidad de computación por unidad de superficie. El CDM vertical está disponible en varios tamaños, que se adaptan con precisión al número de servidores instalados en el rack. Toda la pila de soluciones DLC-2 está totalmente integrada con el software Supermicro SuperCloud Composer para la gestión a nivel de centro de datos y la orquestación de la infraestructura.

La eficaz circulación del líquido y la cobertura casi total de captura de calor por refrigeración líquida, de hasta el 98% por bastidor de servidor, permiten aumentar la temperatura del líquido de entrada hasta 45°C. La mayor temperatura de entrada elimina la necesidad de agua refrigerada, el coste del equipo compresor de la enfriadora y el uso de energía adicional, ahorrando hasta un 40% del consumo de agua del centro de datos.

En combinación con racks y clusters de servidores refrigerados por líquido, DLC-2 también ofrece torres de refrigeración híbridas, así como torres de agua como parte de los bloques de construcción de centros de datos. Las torres de refrigeración híbridas combinan las características de las torres secas y de agua estándar en un único diseño. Esto es especialmente beneficioso en ubicaciones de centros de datos con fuertes variaciones estacionales de temperatura para reducir aún más el uso de recursos y los costes.

Supermicro es un proveedor integral de soluciones con escala de fabricación global, que ofrece diseño de soluciones a nivel de centro de datos, tecnologías de refrigeración líquida, redes, cableado, una suite completa de software de gestión de centros de datos, validación de soluciones L11 y L12, despliegue in situ y servicio y soporte profesionales. Con instalaciones de producción en San José, Europa y Asia, Supermicro ofrece una capacidad de fabricación inigualable para sistemas de rack con refrigeración líquida. Esto garantiza una entrega puntual, un coste total de propiedad (TCO) reducido y una calidad constante.

