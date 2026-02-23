Douglas Elliman asistirá al Festival Urbano Global MIPIM

(Información remitida por la empresa firmante)

La principal agencia inmobiliaria estadounidense de viviendas de lujo debutará con el Salón Premier de MIPIM en la Conferencia Internacional de Bienes Inmuebles Premier en Cannes (Francia)

NUEVA YORK, 23 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Douglas Elliman Realty, LLC ("Douglas Elliman"), la agencia inmobiliaria más importante del país, anunció hoy su asistencia a MIPIM, el Festival Urbano Global, del 9 al 13 de marzo de 2026 en el Palais des Festivals de Cannes, Francia. En su primera participación en la principal conferencia internacional del sector inmobiliario, la agencia mantendrá reuniones para explorar posibles alianzas estratégicas y otras oportunidades que le permitan consolidar su reciente expansión a los mercados residenciales de lujo en Francia y Mónaco.

Elliman, una de las mayores agencias inmobiliarias residenciales de EE.UU., con el precio de venta promedio nacional más alto, anunció su expansión internacional en junio de 2025, priorizando la esencia sobre la escala para extender su reconocida marca de servicio al cliente a mercados globales clave. En octubre, la compañía celebró su primera incursión independiente en Europa gracias a una alianza con los veteranos del sector inmobiliario de lujo Philippe Curutchet, Fredrik Lilloe y Edward de Mallet Morgan. Elliman opera actualmente en 14 oficinas en Francia, una de las cuales se encuentra en Cannes, y planea anunciar una mayor expansión próximamente.

"Este es el mejor momento para que Douglas Elliman esté en MIPIM", declaró Michael S. Liebowitz, presidente y consejero delegado de Douglas Elliman, Inc. "Con planes audaces de crecimiento global estratégico para el próximo año, esperamos compartir tiempo con nuestros nuevos socios franceses y conocer nuevos amigos en esta importante reunión de los actores más importantes del sector".

A diferencia de los modelos de franquicia tradicionales, el enfoque de Elliman para la expansión internacional se centra en la cuidadosa selección de operadores consolidados en los mercados globales de lujo, cuya ética de trabajo y estándares de servicio al cliente reflejan la cultura emprendedora de la compañía. Esta iniciativa permite a la empresa atender directamente las crecientes necesidades inmobiliarias internacionales de sus agentes, clientes y socios promotores sin depender de intermediarios externos.

"En lo que respecta al crecimiento internacional, Elliman se compromete a encontrar los socios adecuados que sean operadores consolidados en los mercados globales de lujo", afirmó Rich Green, responsable del área de crecimiento global. "Esperamos que estos operadores estén presentes el próximo mes en Cannes, y estamos deseando verlos allí".

Para reunirse con el equipo de Douglas Elliman, complete el formulario aquí.

Acerca de Douglas Elliman Inc. Douglas Elliman Inc. (NYSE: DOUG) es propietaria de Douglas Elliman Realty, LLC, una de las mayores empresas de corretaje residencial de Estados Unidos, con operaciones en la ciudad de Nueva York, Long Island, los Hamptons, Westchester, Connecticut, Nueva Jersey, Massachusetts, Florida, California, Texas, Colorado, Nevada, Maryland, Virginia y Washington, D.C. Además, Douglas Elliman Inc. obtiene, utiliza e invierte en soluciones y empresas de tecnología inmobiliaria disruptiva ("PropTech") en fase inicial, y ofrece otros servicios inmobiliarios, como la comercialización de desarrollos, hipotecas, así como servicios de liquidación y depósito en garantía en mercados selectos. Puede encontrar información adicional sobre Douglas Elliman Realty en su sitio web, www.elliman.com.

Los inversores y otras personas deben tener en cuenta que podemos publicar información sobre Douglas Elliman Inc. en nuestro sitio web en investors.elliman.com o, si corresponde, en nuestras cuentas de Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter, YouTube u otras redes sociales. Es posible que las publicaciones o comunicados incluyan información considerada relevante. Por lo tanto, alentamos a los inversores, a los medios de comunicación y a otras personas interesadas en Douglas Elliman Inc. a revisar la información que publicamos en nuestro sitio web en investors.elliman.com y en nuestras cuentas de redes sociales.

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas en el sentido de la ley federal de valores. Todas las declaraciones que no se refieran a hechos históricos o actuales se consideran prospectivas. Estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones sobre el crecimiento futuro, los planes, las estrategias y los resultados de Douglas Elliman, así como posibles transacciones futuras. En este comunicado de prensa, identificamos las declaraciones prospectivas mediante el uso de palabras o frases como "anticipar", "creer", "estimar", "esperar", "pretender", "puede ser", "continuar", "podría", "potencial", "objetivo", "planificar", "buscar", "predecir", "proyectar" y "será", así como palabras o frases similares o sus formas negativas. Las declaraciones prospectivas reflejan nuestras expectativas actuales y son inherentemente inciertas. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente por diversas razones.

Los riesgos e incertidumbres que podrían causar que nuestros resultados reales difieran significativamente de nuestras expectativas actuales se describen en nuestro Informe Anual (Formulario 10-K) correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 y en nuestros Informes Trimestrales (Formulario 10-Q) presentados posteriormente. No asumimos ninguna responsabilidad de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo que lo exija la legislación aplicable.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1120706/Douglas_Elliman_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/douglas-elliman-asistira-al-festival-urbano-global-mipim-302694883.html