-Educación bajo control: En el Día Internacional para la Protección de la Educación contra Ataques, Education Cannot Wait exige el cese inmediato de los ataques a las escuelas. ECW también solicita financiación continua para mantener viva la esperanza de los millones de niños afectados por estas graves violaciones de sus derechos humanos

NUEVA YORK, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En el Día Internacional para la Protección de la Educación contra Ataques , Education Cannot Wait exige el cese inmediato de los ataques a las escuelas y la adhesión al Derecho Humanitario Internacional y a la Declaración sobre Escuelas Seguras. Los ataques contra las escuelas se encuentran entre las seis violaciones graves que más afectan a los niños en tiempos de guerra.

Los ataques a la educación siguen aumentando en todo el mundo. Entre 2022 y 2023, las Naciones Unidas registraron aproximadamente 6.000 ataques contra estudiantes, educadores e instituciones educativas. Durante este mismo período, el uso de escuelas con fines militares aumentó un 20 %. Peor aún, más de 10.000 estudiantes fueron asesinados, secuestrados, arrestados o heridos en estos ataques.

Las graves violaciones de los derechos humanos de los niños están en aumento. El Informe Anual sobre los Niños y los Conflictos Armados (2024) del Secretario General de las Naciones Unidas "verifica la asombrosa cifra de 41.370 incidentes, la mayor cantidad de violaciones graves contra niños en conflictos armados desde la creación del mandato sobre los Niños y los Conflictos Armados hace casi 30 años".

Las cifras más altas de violaciones graves se verificaron en Israel y el Territorio Palestino Ocupado (8.554), la República Democrática del Congo (4.043), Somalia (2.568), Nigeria (2.436) y Haití (2.269). Los aumentos porcentuales más pronunciados en el número de violaciones se verificaron en Líbano (545%), Mozambique (525%), Haití (490%), Etiopía (235%) y Ucrania (105%). Durante ese mismo año, los ataques a escuelas aumentaron un 44%, y las violaciones y otras formas de violencia sexual se dispararon un 34%.

Podemos hacerlo mejor. Debemos hacerlo mejor. Para mantener viva la esperanza de los niños que viven en primera línea de estos brutales conflictos, Education Cannot Wait ( ECW ) y nuestros socios estratégicos están invirtiendo en apoyo educativo vital en todo el mundo. Esto incluye apoyo psicosocial y de salud mental, entornos de aprendizaje protectores, formación especializada para docentes, reconstrucción de aulas, alimentación escolar y más.

Apenas unas semanas antes del inicio del curso académico, el colegio Vasylkivka Support Lyceum No. 1 de Ucrania fue alcanzado por un misil el 19 de agosto a las 5:00 a. m. El colegio recibe apoyo financiero a través del Programa Plurianual de Resiliencia de ECW en Ucrania. Afortunadamente, no se registraron víctimas en el ataque. Sin embargo, el colegio, que imparte educación a 685 estudiantes, sufrió daños considerables. Es solo una de las más de 1.600 instituciones educativas en Ucrania que han resultado dañadas o destruidas durante la guerra, según UNICEF .

A pesar de los importantes daños causados por el ataque —que destrozó partes de las paredes exteriores, el techo, las puertas de salida, las ventanas, el suministro eléctrico y los radiadores de la calefacción—, el personal y la comunidad del colegio Vasylkivka Support Lyceum No. 1 mantienen su compromiso con la reapertura de la escuela. Sus valientes actos de coraje nos inspiran a todos a exigir el fin inmediato de los violentos y horrendos ataques a escuelas que ocurren a diario en todo el mundo, y un aumento inmediato de la financiación internacional para la educación. Nuestra inversión hoy en su educación es una inversión en un futuro más pacífico para todos.

