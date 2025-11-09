La elegante tecnología LEPAS protege cada viaje con estándares de seguridad globales de cinco estrellas

(Información remitida por la empresa firmante)

WUHU, China, 9 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que los automóviles evolucionan de simples medios de transporte a extensiones del estilo de vida cotidiano, la seguridad se ha convertido en un elemento definitorio de la movilidad moderna y en la base del desarrollo sostenible de las marcas. Como la nueva marca global de energías renovables del Grupo Chery, LEPAS se posiciona como la marca preferida para una vida de movilidad elegante y sitúa la seguridad en el centro de la conducción elegante, guiada por su filosofía de marca: "Conducir con elegancia".

Desarrollado para cumplir con el estándar de cinco estrellas Euro NCAP de 2026, LEPAS reinterpreta los cuatro módulos independientes de Euro NCAP en un marco de cuatro etapas basado en escenarios de choque: predicción de riesgos, protección contra colisiones y rescate posterior al accidente, creando un sistema de seguridad de circuito cerrado y altamente robusto.

En cuanto a la seguridad de la estructura de la carrocería, Elegant Technology establece una formidable barrera protectora. El vehículo adopta un diseño de impacto frontal de tres vías y una configuración de piso de 8 longitudinales y 5 transversales para dispersar eficientemente la energía y preservar la integridad del habitáculo. La estructura de la carrocería utiliza un 75 % de acero y aluminio de alta resistencia, incluyendo un 22 % de materiales conformados en caliente, con acero de ultra alta resistencia de 1500 MPa aplicado a 28 componentes críticos para formar una "cápsula de seguridad móvil". Esta protección estructural trabaja en conjunto con cuatro importantes tecnologías de seguridad de la carrocería y un sistema de retención equipado con 10 airbags, brindando una protección integral que abarca desde la resistencia estructural hasta la amortiguación de impactos. Los múltiples mecanismos de asistencia al rescate reducen aún más los riesgos de lesiones secundarias tras una colisión.

LEPAS Elegant Technology se basa en escenarios reales de la vida cotidiana a nivel mundial. Los datos de accidentes muestran que los daños en los bajos son más probables entre 30 y 70 km/h, lo que justifica el refuerzo específico del chasis. Teniendo en cuenta las largas temporadas de lluvias del sudeste asiático, el LEPAS L8 está diseñado con una capacidad de vadeo superior a 600 mm para un paso seguro por carreteras inundadas. Los escenarios de vuelco —responsables del 20 % de los accidentes de un solo vehículo— también se someten a una validación exhaustiva. En la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery de 2025, el emblemático LEPAS L8 completó demostraciones de raspaduras en los bajos, vadeo en aguas profundas y vuelcos por colisión, demostrando su robustez en materia de seguridad. Un conjunto completo de sistemas de seguridad activa y asistencia al aparcamiento garantiza confianza y control en cada etapa de la conducción elegante.

Basado en los estándares de seguridad globales más rigurosos del Grupo Chery y en un marco de seguridad integral para todos los escenarios, procesos y mercados, LEPAS ofrece una protección completa para usuarios de todo el mundo.

La verdadera elegancia no reside en la velocidad, sino en la serenidad y la seguridad. Desde los estándares globales de cinco estrellas hasta la adaptabilidad en el mundo real, Elegant Technology encarna la esencia de seguridad de Elegant Driving: protege cada viaje y empodera a cada propietario para "Conducir con elegancia".

