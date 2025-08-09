Elegoo lanza el fondo Nexprint Million-Dollar Creator Fund para recompensar el contenido original

(Información remitida por la empresa firmante)

Este es el primer fondo de siete cifras destinado a ayudar a los creadores a obtener ingresos por sus diseños originales de modelos 3D

SHENZHEN, China, 9 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Elegoo, una marca en rápido crecimiento en el sector de la fabricación inteligente a nivel mundial, lanza hoy un fondo para creadores de 1 millón de dólares con el fin de fomentar y recompensar a los creadores originales destacados que comparten contenido excepcional en Nexprint . El fondo se distribuirá a lo largo de un año para subvencionar a los creadores de Nexprint que envíen sus diseños originales a la plataforma. También incluye una recompensa por alianza, destinada a aquellos que ayuden a invitar a otros a enviar sus trabajos a la plataforma.

Cada mes, invertiremos en un fondo de recompensas para otorgar 5 dólares a cada propuesta aprobada. No hay límite de exclusividad en el diseño. Los diseños excepcionales serán recompensados con 5 dólares adicionales cada uno y aparecerán destacados para una exposición prioritaria en Nexprint. No hay restricción en el número de propuestas mensuales por parte de un creador individual. Para los creadores destacados, podemos ofrecer colaboraciones a largo plazo.

En cuanto a las recompensas por alianza, los creadores pueden recibir bonificaciones adicionales por invitar a otros creadores a unirse y subir modelos, con un máximo de 100 dólares al mes.

La recompensa se concede mensualmente por orden de llegada, y la primera fase comienza el 9 de agosto y finaliza el 31 de agosto. La cantidad restante disponible cada mes se actualizará en tiempo real en Nexprint.com . A partir de septiembre, la cantidad total de recompensas disponibles se renovará el primer día de cada mes.

"Este fondo demuestra nuestro compromiso de ofrecer la mejor experiencia de usuario a la comunidad Nexprint, al albergar una enorme cantidad de modelos 3D accesibles para todos", afirmó Chris Hong, consejero delegado de Elegoo. "Valoramos enormemente la originalidad en este sector. Nexprint será una plataforma perfecta para mostrar las ideas originales de los creadores. Creemos que aquí todos los diseños darán sus frutos".

Nexprint, lanzada recientemente el 4 de agosto, es una comunidad de código abierto diseñada para conectar a creadores de todo el mundo, permitiendo compartir y descargar modelos 3D sin problemas.

Si desea más información acerca de cómo unirse y conseguir la recompensa visite www.nexprint.com .

Acerca de Elegoo

Fundada en 2015, Elegoo es una marca en rápido crecimiento dentro de la industria global de la fabricación inteligente, especializada en I+D, fabricación y venta de impresoras 3D para consumidores, grabadores láser, kits STEM y otros productos de tecnología inteligente. Con sede en Shenzhen, el Silicon Valley de China, la empresa ha vendido millones de productos en más de 100 países y regiones. En 2024, los ingresos totales por ventas de la empresa superaron los 220 millones de dólares estadounidenses, con más de 1.000 empleados y casi 30.000 metros cuadrados de oficinas y área de fabricación. Centrada en la programación y la tecnología de impresión 3D, Elegoo ofrece espacios de creación únicos e inteligentes para que diversos consumidores mejoren sus experiencias personalizadas.

Contacto de RR. PP.:

Ryan Wang

ryanwang@elegoo.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2746721... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2461229...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/elegoo-lanza-el-fondo-nexprint-million-dollar-creator-fund-para-recompensar-el-contenido-original-302525211.html