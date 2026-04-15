(Información remitida por la empresa firmante)

-ELEGOO lanza la impresora de resina de gran formato Jupiter 2, estableciendo un nuevo referente en la impresión 3D LCD

—La gigante de 16K diseñada para profesionales.

SHENZHEN, China, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, una marca en rápido crecimiento en la fabricación inteligente global, lanza hoy la impresora de resina de gran formato Jupiter 2. Con un diseño de doble puerta totalmente nuevo, distinto al de los modelos Jupiter anteriores, busca ampliar los límites de la tecnología de impresión 3D de resina, permitiendo a aficionados y profesionales dar vida a sus ideas más ambiciosas con ingeniería inteligente y precisa.

"La Jupiter 2 representa un importante avance en la impresión 3D con resina", afirmó Chris Hong, consejero delegado de Elegoo. "Estamos estableciendo un nuevo referente en la industria al ofrecer una impresora fiable y de alta eficiencia, capaz de gestionar proyectos exigentes con resultados consistentes".

Características principales

Un mayor volumen de producción para una idea más ambiciosa

Con un impresionante volumen de impresión de 302,40 161,98 300,00 mm, la Jupiter 2 permite imprimir objetos de mayor tamaño o varios objetos pequeños en un solo trabajo de impresión, lo que permite a los usuarios explorar diversos diseños de impresión y dar vida a sus ideas más audaces.

Impresionante 16K con precisión realista

Con una pantalla LCD de 14 pulgadas y 16K, Jupiter 2 sube el listón al ofrecer la resolución XY más alta de la serie (2026m), dando vida a las impresiones con detalles nítidos y superficies lisas. La fuente de luz totalmente cerrada elimina las fugas de luz, lo que garantiza una exposición uniforme y resultados impecables en todo momento.

Nivelación automática simplificada

El sistema de autonivelación multipunto utiliza cuatro sensores de fuerza independientes para garantizar una calibración precisa, proporcionando una primera capa perfecta para obtener resultados impecables en todo momento.

Calefacción inteligente del tanque para una calidad confiable

La Jupiter 2 mantiene la resina a una temperatura ideal de 30 °C gracias a su sistema inteligente de calentamiento del depósito, lo que mejora la fluidez y la adhesión entre capas para obtener detalles más nítidos y superficies más lisas. Ofrece impresiones rápidas y de alta calidad con mayor fiabilidad y consistencia.

Sistema de resina automatizado para una impresión sin complicaciones

Equipado con una bomba bidireccional y una botella de resina de 2 kg, el sistema inteligente de gestión de resina rellena automáticamente la resina y vacía el exceso según sea necesario. Una impresión sin complicaciones de principio a fin permite concentrarse sin interrupciones en la creatividad.

Configuración y mantenimiento simplificados

Su innovador diseño de bloqueo rápido permite cambiar la película en tan solo 10 segundos, 10 veces más rápido que los métodos convencionales. Su diseño modular permite un reemplazo rápido y sin daños de la pantalla LCD, con un sellado hermético que evita fugas de resina. Está diseñado para garantizar un flujo de trabajo más fluido y eficiente.

Un ecosistema totalmente integrado

Las potentes herramientas y la conectividad perfecta del ecosistema ELEGOO ayudan a los usuarios a optimizar su flujo de trabajo e impulsar su creatividad. Nexprint permite explorar, descargar e imprimir modelos 3D sin complicaciones, e integrarse con ELEGOO SatelLite, un software de laminado avanzado e intuitivo, con un solo clic. La aplicación Matrix ofrece una gestión remota e intuitiva de la impresora 3D.

Precios, especificaciones y disponibilidad

Precios y disponibilidad

El precio de venta al público de Jupiter 2 es de 949 USD, 899 EUR, 799 GBP, 1.289 CAD, 1.849 AUD y 140.000 JPY. Del 15 al 28 de abril, los compradores podrán disfrutar del precio Super Early Bird de 849 USD, 799 EUR, 709 GBP, 1.154 CAD y 125.000 JPY, y del precio Early Bird de 899 USD, 849 EUR, 759 GBP, 1.224 CAD y 132.400 JPY al realizar sus pedidos en la página web oficial de ELEGOO. Los destinos de envío disponibles incluyen Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, la Unión Europea, Australia y Japón.

Especificaciones

Acerca de ELEGOO

Fundada en 2015, ELEGOO es una marca en rápido crecimiento en la industria global de fabricación inteligente, especializada en I+D, fabricación y venta de impresoras 3D de consumo, grabadoras láser, kits STEM y otros productos de tecnología inteligente. Ubicada en Shenzhen, el Silicon Valley de China, la compañía ha vendido millones de productos en más de 150 países y regiones. En 2025, sus ingresos totales superaron los 300 millones de dólares, con más de 1.000 empleados y más de 430.000 metros cuadrados de oficinas y planta de fabricación. Centrada en la programación y la tecnología de impresión 3D, ELEGOO ofrece espacios de creación únicos e inteligentes para que diversos consumidores disfruten de experiencias personalizadas.

Para más información visite Elegoo y las plataformas de redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Discord y Reddit.

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