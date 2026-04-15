Las eliminatorias finales para los Games of the Future 2026 se celebrarán en Astaná este mes de junio

(Información remitida por la empresa firmante)

Phygital Contenders 2026 Astana reunirá a equipos de élite de todo el mundo, con presencia de equipos españoles en todas las categorias, que competirán por los últimos puestos en el evento deportivo más innovador del mundo, donde el deporte físico se une con la digitalidad de los esports.

DUBÁI, EAU, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La carrera hacia los Games of the Future 2026 está entrando en su fase decisiva, con una destacada presencia española, despues de que Phygital International haya anunciado la lista completa de equipos y atletas que competirán en Phygital Contenders 2026 Astana, reuniendo así a algunos de los mejores talentos phygital de Europa, África, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia.

El torneo, que tendrá lugar del 10 al 15 de junio de 2026, contará con los mejores equipos de Phygital Football, Phygital Basketball y Phygital Dancing, todos ellos con el objetivo de clasificarse para los Games of the Future 2026 (GOTF 2026), donde competirán por la gloria mundial y una parte de un premio total de más de 4 millones de dólares.

Con la clasificación en juego y un número limitado de plazas disponibles, Astana será sede de algunos de los enfrentamientos más intensos y competitivos vistos hasta la fecha en el calendario phygital. Los equipos participantes ya han demostrado su valía en los circuitos regionales Phygital Origins y Phygital Rivals, pero solo unos pocos seleccionados avanzarán para competir en el escenario mundial de los Games of the Future 2026 este verano, lo que elevará la presión en cada partido y actuación.

En las tres disciplinas, los equipos competirán en el formato híbrido (phygital) característico de los Games of the Future, que combina el juego digital (esports) con el deporte fisico tracicional, cuerpo a cuerpo, una única estructura competitiva.

En el Phygital Football, una de las disciplinas más populares, un potente grupo de equipos internacionales subirá al escenario, entre ellos, se encontrarán los campeones de Phygital Rivals Spain, Noname Club. El equipo con base en Zamora, se medirá a rivales como el KMF Titograd de Montenegro que regresa con cuentas pendientes tras quedarse a las puertas de la clasificación para los GOTF 2025 el año pasado, así como contra uno de los equipos más exitosos de la Liga Fut7 en Brasil, el OEASTE SP. Con solo seis plazas en juego para los GOTF, la disciplina promete enfrentamientos de alto nivel entre los diez equipos participantes.

En phygital basketball, Valencia Basket 3x3, ganador de Phygital Rivals Spain, llega como uno de los nuevos equipos phygitals a seguir. Representando al equipo profesional de 3x3 de la ciudad, se enfrentarán a duros rivales como Boca, el equipo oficial de 3x3 de Boca Juniors de Argentina, y Vozdovac, campeón serbio de 3x3 en 2025, en su intento por asegurar su plaza en los juegos.

Mientras tanto, combinando ritmo, precisión y resistencia física, Phygital Dancing reunirá a un elenco verdaderamente internacional de artistas de todo el mundo, con nombres consagrados como Tiago Silva, subcampeón de los GOTF 2025 y residente en Brasil, y Dion Visser, residente en los Países Bajos, junto con talentos emergentes Luis Carlos Soto ganador de Phygital Rivals Spain y José Campos (Perú) todos compitiendo por los puestos finales en el escenario mundial a finales de este verano.

"Esta segunda edición de Phygital Contenders refleja la solidez del camino que hemos construido", declaró John Hewitt, director de Marketing y Comunicación Internacional de Phygital International. "Ver una lista de participantes tan competitiva y diversa, con equipos que repiten y nuevos aspirantes, es una clara señal de que vamos por el buen camino. A medida que los equipos compiten por su plaza en los Games of the Future en Astaná este verano, queda claro que el ecosistema no solo está creciendo, sino que también se está volviendo más competitivo con cada temporada".

Con Astaná preparándose para albergar los Games of the Future 2026, las eliminatorias ofrecen una oportunidad temprana para mostrar el papel de la ciudad en el centro del calendario phygital global.

Alibek Khassenov, director de la Dirección de los Games of the Future 2026, indicó: "Phygital Contenders 2026 Astana representa un hito clave en el camino hacia los Games of the Future de este verano y una oportunidad para mostrar la ambición de Kazajstán de estar a la vanguardia de la innovación deportiva. Junto con nuestros socios, nos enorgullece dar la bienvenida a los mejores atletas phygital del mundo y apoyar el continuo crecimiento de este formato dinámico".

Paralelamente al anuncio de la lista de participantes de Phygital Contenders 2026 Astana, también se han revelado los primeros equipos para los Games of the Future 2026 en Phygital Shooter. Entre los cuales también se verá la participación de jugadores españoles con el equipo Klan Pedrajas quienes competirán contra nuevos aspirantes como Hybrids de Sudáfrica y se unirán a los campeones vigentes, xGoat, para formar parte de una alineación de ocho equipos en Astana.

Los Games of the Future 2026 (del 29 de julio al 9 de agosto) reunirán múltiples disciplinas phygital y digitales, incluyendo phygital football, phygital basketball, phygital dancing, phygital shooter y phygital fighting, junto con emocionantes competiciones de deportes electrónicos, incluyendo MOBA tanto para PC como para dispositivos móviles, así como Battle Royale.

Como evento cumbre del calendario global phygital, se espera que los GOTF 2026 reúna a más de 900 participantes de más de 50 países, continuando con la definición del futuro del deporte al integrar la competición digital con el rendimiento físico bajo un único marco competitivo.

La lista completa de participantes en Phygital Contenders 2026 Astana, junto con la clasificación general en todas las disciplinas phygital, está disponible aquí.

Para estar al día de las últimas noticias sobre Phygital Contenders 2026 Astana y los Games of the Future 2026, visita la página web oficial. Los aficionados pueden seguir toda la acción de Phygital Contenders 2026 Astana en directo (y revivir la emoción de los GOTF 2025) a través de la plataforma OTT oficial: tv.gofuture.games .

Notas a los redactores:

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Los medios de comunicación interesados en cubrir Phygital Contenders 2026 Astana y/o los Games of the Future 2026 pronto podrán solicitar la acreditación. Para obtener las últimas actualizaciones, visite el Centro de Prensa en el sitio web de los GOTF2026

Acerca de los Games of the Future (GOTF):

Los Games of the Future son un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital, y representan la máxima expresión del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygital de todo el mundo para competir en una amplia gama de disciplinas y desafíos phygital. Los Games of the Future 2025 se celebraron en Abu Dabi, mientras que los Games of the Future 2026 tendrán lugar en Astaná.

Para obtener más información, visite: https://gofuture.games/

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es la promotora global de los deportes phygital y se centra en la innovación y la redefinición del deporte. Es la entidad responsable de los derechos de los Games of the Future y supervisa el proceso de candidatura para cada ciudad anfitriona.

Para obtener más información, visite https://Phygitalinternational.com o póngase en contacto con nosotros en: press@phygitalinternational.com

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