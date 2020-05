Embassy Office Parks REIT anuncia los resultados para el cuarto trimestre y año fiscal 2019-20 (2)

Este comunicado de prensa está preparado únicamente para fines de información general. La información contenida en este documento se basa en la información de gestión y estimaciones. Sólo es actual a partir de su fecha, no ha sido verificado de forma independiente y puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Embassy Office Parks Management Services Private Limited ("el gerente") en su capacidad como gerente de Embassy Office Parks REIT ("Embassy REIT"), y Embassy REIT no hacen ninguna representación o garantía, expresa o implícita, y no aceptan ninguna responsabilidad o equidad sobre la exactitud o integridad del contenido del presente documento. Cada destinatario será el único responsable de su propia evaluación del mercado y de la posición de mercado de Embassy REIT.

Este comunicado contiene declaraciones de futuro basadas en las creencias actuales, opiniones y presunciones del gerente, Las declaraciones a futuro implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales, condición financiera, rendimiento u otros logros de Embassy REIT o de los resultados industriales difieran materialmente de los resultados, condición financiera, rendimiento o logros expresados o implicados en las declaraciones de futuro. Teniendo en cuenta estos riesgos, incertidumbres y otros factores, incluyendo el impacto del COVID-19 en nosotros, nuestros ocupantes y las economías de La India y las economías mundiales, se insta a los receptores de este comunicado a no fiarse en las declaraciones de futuro. El gerente no tiene obligación de actualizar estas declaraciones de futuro para reflejar eventos o desarrollos o el impacto de eventos que no puedan confirmarse en la actualidad, como el COVID-19. Además de las declaraciones que son de futuro por razones de contexto, las palabras 'podría', 'debería', 'deberá', 'espera', 'planea', 'pretende', 'anticipa', 'cree', 'estima', 'predice', 'potencial' o 'continúa' y expresiones similares identifican a las declaraciones de futuro.

Este comunicado contiene además algunas medidas financieras que no son medidas determinadas basadas en GAAP, Ind-AS o en ninguno de los principios de contabilidad internacionalmente aceptados, y el receptor no debe considerar estos artículos como alternativa de los resultados financieros históricos u otros indicadores del flujo de caja de Embassy REIT que se basan en Ind-AS o IFRS. Estas medidas financieras no-GAAP, tal y como se definen por medio del gerente, podrían no ser comparables a las medidas de títulos similares presentadas por otros REIT debido a las diferencias en la forma en la que se calculan las medidas financieras no-GAAP. A pesar de que las medidas financieras no-GAAP se usan por el equipo administrativo para evaluar la posición financiera de Embassy REIT, los resultados financieros y liquidez de estos tipos de medidas se utilizan de forma habitual por los inversores, teniendo limitaciones como herramientas analíticas, y no deberían considerarse de forma aislada o como sustitutos para el análisis de la posición financiera de Embassy REIT o los resultados de las operaciones reportadas bajo Ind-AS.

Los inversores también deben tener en cuenta que Embassy REIT cotizó el 1 de abril de 2019 y los activos de Embassy REIT fueron adquiridos entre el 22 de marzo de 2019 y el 25 de marzo de 2019. En consecuencia, la información financiera trimestral y anual comparativa se ha elaborado comparando los estados financieros combinados no auditados del trimestre cerrado el 31 de marzo de 2019 y los estados financieros combinados auditados para el año financiero cerrado el 31 de marzo de 2019 (suponiendo que Embassy REIT mantuviera los activos de REIT en su forma actual a 1 de abril de 2018) frente a los estados financieros consolidados condensados del trimestre y año fiscal cerrados el 31 de marzo de 2020.

Acerca de Embassy REIT

Embassy Office Parks es el primer y único REIT que cotiza de la India. El REIT comprende 26,2 millones de pies cuadrados (msf) de propiedades comerciales completadas y operativas en toda la India. Con aproximadamente 7,1 msf de desarrollo en el campus en la cartera, el total abarca 33,3 millones de pies cuadrados a través de siete parques de oficinas de grado A y cuatro edificios de oficinas en el centro de la ciudad en los mercados de oficinas con mejor rendimiento de la India de Bengaluru, Bombay, Pune y la National Capital Region (NCR). La cartera es el hogar de más de 160 ocupantes corporativos blue chip, y comprende 78 edificios con servicios estratégicos, incluyendo dos hoteles terminados, dos hoteles en construcción y un parque solar de 100 MW que suministra energía renovable a los inquilinos del parque.

