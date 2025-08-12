(Información remitida por la empresa firmante)

- La investigación muestra que las empresas de tecnología médica priorizan la colaboración en el sitio y la calidad de los datos

Casi el 70 % dice que reducir los procesos manuales es una prioridad clave para trabajar con sitios

BARCELONA, España, 12 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy los resultados del Veeva MedTech Clinical Benchmark 2025, que muestran que los equipos clínicos de tecnología médica se centran en optimizar el trabajo con los centros de investigación para reducir los procesos manuales (68%), mejorar la calidad de los estudios (56%) y obtener mayor visibilidad y supervisión (55%). Los resultados destacan la oportunidad de aprovechar la tecnología para simplificar y estandarizar los flujos de trabajo clínicos, colaborar de forma más eficaz con los centros y agilizar los ensayos.

Los encuestados identificaron la entrada y calidad de datos puntuales, el intercambio de documentos y datos, y la supervisión y el cumplimiento normativo como los mayores desafíos para la gestión de centros. Sin embargo, solo el 14 % de las empresas de tecnología médica con ingresos superiores a mil millones de dólares y el 24 % con ingresos inferiores a mil millones de dólares cuentan con herramientas de colaboración entre centros, lo que pone de manifiesto una brecha a medida que la industria avanza hacia la mejora de la eficiencia de los ensayos y la aceleración de los plazos de los estudios.

Los conocimientos adicionales sobre el panorama clínico de tecnología médica actual del informe de referencia incluyen:

Los procesos manuales aumentan el riesgo . La dependencia de los procesos manuales (32 %), el cumplimiento de la normativa global de ensayos clínicos (18 %) y la preparación para las inspecciones (18 %) fueron los principales obstáculos citados con mayor frecuencia en los asuntos clínicos de las empresas de tecnología médica. Estas áreas de alto riesgo pueden aumentar los costos operativos y causar retrasos significativos en los ensayos.

Se están implementando esfuerzos de optimización de procesos . Para mantener la integridad de los ensayos clínicos, el 58 % de las empresas de tecnología médica planean priorizar la recopilación y la depuración de datos el próximo año. Al optimizar el proceso de recopilación de datos, los equipos pueden dedicar menos tiempo a la conciliación de datos y centrarse en actividades de alto valor para los ensayos.

Las iniciativas de IA y ML se encuentran en sus etapas iniciales . Casi tres de cada cuatro organizaciones de tecnología médica (72 %) planean invertir en infraestructura para soluciones de IA y ML, trabajando para armonizar los sistemas existentes y estandarizar los datos para que estén preparados para la IA.

"La industria de la tecnología médica está impulsando iniciativas para mejorar los procesos clínicos, la colaboración entre centros y la calidad de los datos en un contexto de presiones económicas y nuevas regulaciones", afirmó Kevin Liang, vicepresidente de estrategia clínica de Veeva MedTech. "El informe muestra que las empresas de tecnología médica están invirtiendo esfuerzos para garantizar la integridad de los datos, mejorar la eficiencia operativa e impulsar procesos conectados entre las partes interesadas para acercar las nuevas tecnologías a los pacientes con mayor rapidez".

El informe Veeva MedTech Clinical Benchmark 2025 encuestó a más de 100 profesionales clínicos de empresas de dispositivos médicos y diagnóstico. El informe examina el estado actual de los ensayos clínicos de tecnología médica y cómo los equipos están trabajando para modernizar sus operaciones. Para obtener más información, lea el informe completo.

Acerca de Veeva MedTech

Veeva MedTech ayuda a las empresas de dispositivos médicos y diagnóstico a optimizar el desarrollo y la comercialización de sus productos para que lleguen a los pacientes con mayor rapidez y eficiencia. La oferta de Veeva MedTech incluye aplicaciones que impulsan las operaciones clínicas, regulatorias, de calidad, comerciales y médicas. Para más información, visite veeva.com/medtech.

Acerca de Veeva Systems

Veeva es líder mundial en software en la nube para la industria de las ciencias de la vida. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva presta servicio a más de 1.000 clientes, desde las compañías biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como Corporación de Beneficio Público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que presta servicio. Para más información, visite veeva.com/eu.

Declaraciones prospectivas de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los presentados en este comunicado y no tenemos la obligación de actualizarlas. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente nuestros resultados, incluyendo los riesgos e incertidumbres revelados en nuestra presentación en el Formulario 10-Q para el período finalizado el 30 de abril de 2025, que puede consultar aquí (en las páginas 32 y 33 encontrará un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov.

