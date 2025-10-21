(Información remitida por la empresa firmante)

-EMSCULPT NEO de BTL se utiliza en el entrenamiento de astronautas en Hungría para una misión espacial internacional

PRAGA, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- BTL, líder mundial en tecnologías médicas, anuncia con orgullo que su dispositivo estrella, EMSCULPT NEO, jugó un papel clave en la preparación de los astronautas antes de un vuelo espacial histórico. Como resultado de la cooperación entre BTL Hungría y el programa HUNOR (Hungarian To Orbit), EMSCULPT NEO se incorporó al programa intensivo de entrenamiento previo al vuelo del astronauta de investigación húngaro Tibor Kapu para prepararse para su próxima misión a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS).

"Los estudios demuestran que los astronautas pierden hasta un 30% de masa muscular en órbita, dependiendo de la duración de la misión. EMSCULPT NEO ha sido una parte esencial del acondicionamiento físico y la rehabilitación, ayudándonos a maximizar tanto el rendimiento muscular como la recuperación", afirmó la Dra. Nóra Sydó, cardióloga y especialista en medicina deportiva de la Universidad Semmelweis de Budapest, quien dirigió el equipo de entrenamiento de astronautas.

EMSCULPT NEO formó parte de un protocolo integral de acondicionamiento diseñado para mejorar la resistencia, la fuerza, el equilibrio y la recuperación. "Esta tecnología nos brindó resultados que van más allá del entrenamiento tradicional. Las pruebas médicas mostraron hipertrofia muscular, mejor composición corporal y mayor capacidad cardiopulmonar", añadió la Dra. Nóra Sydó, quien también es médica del equipo olímpico de natación de Hungría y de varios clubes deportivos nacionales.

Desarrollado por BTL, EMSCULPT NEO es una tecnología patentada de estimulación muscular. Es una solución líder utilizada por miles de consultorios médicos de diversas especialidades, desde medicina estética y funcional hasta centros médicos especializados.

"Este es un momento de orgullo. Nuestra misión es mejorar la vida de los pacientes a través de la innovación. El hecho de que nuestras tecnologías hayan apoyado a humanos en su camino al espacio es un testimonio más del impacto positivo que nuestros dispositivos tienen en la sociedad", comentó Tomas Schwarz, consejero delegado de BTL Enterprise Group.

Si bien la participación en el entrenamiento de astronautas es un hito importante, los beneficios del dispositivo van mucho más allá. "Ya sea un astronauta, un campeón olímpico o un paciente que se enfrenta a pérdida muscular, EMSCULPT NEO puede ser una solución complementaria eficaz, segura y no invasiva para preservar y mejorar la función muscular", concluyó la Dra. Nóra Sydó, destacando el posible papel de esta tecnología tanto en el deporte de élite como en la atención diaria al paciente.

Acerca de BTL:

Fundada en 1993, BTL es líder mundial en dispositivos médicos y ofrece soluciones innovadoras en dermatología, cirugía plástica, spas médicos, ortopedia, cuidado de las articulaciones y la columna vertebral, rehabilitación, odontología, atención primaria, obstetricia y ginecología, entre otros. Con más de 200 patentes y más de 600 ingenieros internos, BTL aprovecha la tecnología y la ciencia para avanzar en los tratamientos médicos. Su cartera de productos incluye EMSCULPT NEO, EMFACE, EXION, EXOMIND™, EMSELLA y otros.

