- EMX by Big Village, The Number One Premium SSP lanza Premium Private Marketplaces (PMP), certificado por Jounce Media

Los PMP premium de EMX calificados y certificados por Jounce Media promueven una mayor transparencia, lo que facilita a los compradores activar el inventario directo del editor de la más alta calidad a escala

NUEVA YORK, 30 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- EMX by Big Village , un grupo líder en tecnología programática integral centrado en la planificación, compra y medición de CTV y medios omnicanal, anuncia su asociación con Jounce Media , el líder de la industria en la optimización de la ruta de suministro basada en datos, para proporcionar Mercados Privados Certificados Premium. A medida que los anunciantes se centran cada vez más en la calidad del inventario y la optimización de la ruta de suministro (SPO), los PMP premium de EMX certificados por Jounce Media facilitan a los compradores de medios para activar inventario premium de alto rendimiento a escala.

Según Jounce Media, el 44% de las subastas disponibles para los compradores de DSP conducen a cadenas de suministro de múltiples saltos que conllevan tarifas innecesarias, y entre el 56% restante de las subastas, la mayoría conduce a ubicaciones de anuncios de baja calidad que no tienen un efecto demostrable en el comportamiento del consumidor.

A través de auditorías independientes de más de 1,5 millones de sitios web, aplicaciones móviles y aplicaciones CTV, Jounce Media califica la eficiencia de marketing de cada cadena de suministro comercializada mediante programación. El análisis de Jounce Media concluye que la gran mayoría del flujo de ofertas no cumple con sus estándares básicos de calidad.

El suministro premium según lo define Jounce Media, cumple con estos 3 criterios:

Jounce Media ha identificado 77 editores que cumplen con su estándar premium, y esos editores premium demuestran un aumento de ventas del 27% en comparación con el resto de la web.

Acceder al suministro premium es fácil con EMX. Su composición de oferta supera en un 184% a los editores web certificados por Jounce frente a otros intercambios de anuncios. A través de su integración con Jounce Media, EMX pone este suministro premium a disposición de cualquier comercializador en cualquier DSP.

Por medio de una única identificación de acuerdo, EMX ofrece el máximo acceso directo a editores premium, como McClatchy, Gannett, Internet Brands, Leaf Group, Penske Media Corporation, a360 media y News Corp.

"En EMX, estamos comprometidos a ofrecer a los compradores de medios el inventario que buscan, incluido el suministro directo de mayor calidad disponible en el mercado", explicó Brian Weigel, responsable de operaciones de EMX by Big Village. "Tener PMP de editores premium certificados por Jounce Media demuestra nuestro compromiso con la promoción de un ecosistema programático saludable y proporciona la oportunidad de generar resultados para las campañas publicitarias".

"Los compradores de medios responsables deben conocer y confiar en cada editor en su plan de medios. Pero la complejidad de la cadena de suministro programática pone la compra de medios responsable fuera del alcance de la mayoría de las marcas", destacó Chris Kane, fundador y director general de Jounce Media. "Nuestra asociación con EMX hace que sea fácil para todos los vendedores en cada DSP comprar lo mejor de la web".

"Este es un ejemplo de cómo EMX cumple con nuestra misión y visión de establecer estándares más altos para la publicidad programática", comentó Michael Zacharski, consejero delegado de EMX by Big Village. "Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado".

Si desea conocer más acerca de EMX by Big Village, haga click aquí.

Si desea conocer más acerca de Jounce Media, haga click aquí .

Acerca de EMX by Big Village

EMX es un grupo líder en tecnología programática integral centrado en la planificación, compra y medición de CTV y medios omnicanal. Como una plataforma de suministro (SSP) directa al editor global premium, plataforma de datos, mesa de negociación de medios y nube de marketing local, EMX es la tecnología de propiedad total que impulsa el negocio de medios programáticos de Big Village. Big Village es una empresa global de publicidad, tecnología y datos. Más información en emxdigital.com

Acerca de Jounce Media

Jounce Media es el líder de la industria en la optimización de la ruta de suministro basada en datos. A través de auditorías de actualización diaria de más de 1,5 millones de sitios web, aplicaciones móviles y aplicaciones CTV, Jounce mantiene un mapeo completo de cada cadena de suministro de publicidad programática y pone esos datos a disposición de compradores y vendedores programáticos. Jounce cuenta con la confianza de los comercializadores, compañías de medios y plataformas de tecnología publicitaria más grandes del mundo para permitir intercambios programáticos de alta eficacia.