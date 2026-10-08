La encuesta Art Basel y UBS sobre coleccionismo revela a la Generación Z como la que más gasta en arte (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

La encuesta de este año explora cómo los coleccionistas de alto patrimonio comienzan a formar sus colecciones, destacando la influencia de la familia, el aumento de la actividad compradora de las generaciones más jóvenes, la evolución de las actitudes hacia la privacidad y el creciente uso de herramientas digitales e impulsadas por IA para investigar sus adquisiciones.

ZURICH, 8 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La encuesta Art Basel y UBS sobre coleccionismo global 2026, elaborada por Arts Economics, ofrece nuevas perspectivas sobre la evolución de los comportamientos y motivaciones de los coleccionistas de alto patrimonio. Realizada por Arts Economics en colaboración con UBS, la encuesta se basa en las respuestas de 3.100 personas de alto patrimonio en 10 mercados clave: Estados Unidos, Reino Unido, China continental, Hong Kong, Francia, Australia, Alemania, Japón, Brasil y Singapur.

Dra. Clare McAndrew, fundadora de Arts Economics: "Esta investigación nos ha permitido ir más allá de lo que compran los coleccionistas de alto patrimonio para analizar cómo utilizan sus colecciones y qué es lo que realmente valoran de poseer arte. Las actitudes respecto a la privacidad y el acceso han variado considerablemente, desafiando algunas suposiciones establecidas. Muchas adquisiciones no responden tanto al consumo ostentoso tradicionalmente asociado a este mercado, sino más bien al deseo de establecer vínculos dentro de círculos cercanos, donde el estatus deriva menos del precio que de la rareza, la procedencia, la originalidad y el descubrimiento. Restringir el acceso a una colección no anula su capacidad para proyectar una imagen o estatus, pues la exclusividad puede formar parte de esa señal. Puede asimismo sorprender que los coleccionistas más jóvenes son los más reservados, tanto en el ámbito presencial como en el digital. Los coleccionistas de la Generación Z han sido los menos propensos a compartir detalles de sus colecciones públicamente online, prefiriendo espacios de acceso restringido por invitación, ya que la privacidad es un elemento central de su identidad personal y cultural".

Paul Donovan, economista jefe de UBS Global Wealth Management: "Como gestor de patrimonios líder a nivel global, UBS lleva varios años siguiendo de cerca la gran transferencia de riqueza, y la encuesta Art Basel y UBS sobre coleccionismo global 2026 confirma que está bien encaminada. La Generación Z ha registrado el mayor gasto medio en arte; el 40% comenzó a coleccionar por influencia familiar y casi el 90% conservó las obras heredadas. Al mismo tiempo, los coleccionistas más jóvenes siguen inclinándose por categorías tradicionales como la pintura y la escultura, lo que sugiere que, si bien los hábitos de coleccionismo están evolucionando, las preferencias estéticas se mantienen más consistentes entre generaciones de lo que suele asumirse".

Principales conclusiones de la encuesta:

La Generación Z emerge como la generación de coleccionistas de alto patrimonio con mayor gasto: entre 2025 y la primera mitad de 2026, la Generación Z ha invertido más en bellas artes que cualquier otra generación encuestada, con niveles de gasto que duplicaron los de las generaciones de mayor edad. Asimismo, esta generación ha representado casi la mitad de todos los coleccionistas que han adquirido obras de arte valoradas en más de un millón de dólares en 2026.

entre 2025 y la primera mitad de 2026, la Generación Z ha invertido más en bellas artes que cualquier otra generación encuestada, con niveles de gasto que duplicaron los de las generaciones de mayor edad. Asimismo, esta generación ha representado casi la mitad de todos los coleccionistas que han adquirido obras de arte valoradas en más de un millón de dólares en 2026. La familia sigue siendo un pilar fundamental del coleccionismo: el estudio presenta el primer análisis específico sobre cómo los coleccionistas de alto patrimonio comienzan a formar sus colecciones y revela que la familia es la vía más habitual para iniciarse en esta actividad. Si bien el 28% de los coleccionistas señala a la familia como su principal puerta de entrada al coleccionismo, esta cifra aumenta considerablemente hasta el 40% en el caso de la Generación Z. Casi el 90% de los coleccionistas de esta generación que han heredado obras han decidido conservarlas, lo que subraya el papel perdurable del legado familiar en la configuración de las colecciones a través de las generaciones.

el estudio presenta el primer análisis específico sobre cómo los coleccionistas de alto patrimonio comienzan a formar sus colecciones y revela que la familia es la vía más habitual para iniciarse en esta actividad. Si bien el 28% de los coleccionistas señala a la familia como su principal puerta de entrada al coleccionismo, esta cifra aumenta considerablemente hasta el 40% en el caso de la Generación Z. Casi el 90% de los coleccionistas de esta generación que han heredado obras han decidido conservarlas, lo que subraya el papel perdurable del legado familiar en la configuración de las colecciones a través de las generaciones. La singularidad y la exclusividad destacan como la principal prioridad a la hora de poseer arte: a través de las distintas generaciones, estos factores se han situado como los aspectos más importantes de la propiedad (43%), por delante de poseer obras respetadas por expertos (23%) o piezas admiradas en los círculos de coleccionistas (22%). La singularidad resulta más relevante para los coleccionistas de la Generación Z (48%, frente al 38% de los baby boomers ).

a través de las distintas generaciones, estos factores se han situado como los aspectos más importantes de la propiedad (43%), por delante de poseer obras respetadas por expertos (23%) o piezas admiradas en los círculos de coleccionistas (22%). La singularidad resulta más relevante para los coleccionistas de la Generación Z (48%, frente al 38% de los ). Los coleccionistas basan cada vez más sus decisiones de compra en la investigación: el 72% de los coleccionistas de alto patrimonio ha realizado una investigación independiente —de nivel moderado o significativo— antes de adquirir arte, una cifra superior al 62% registrado en 2025 y que alcanza el 80% entre los coleccionistas de la Generación Z.

el 72% de los coleccionistas de alto patrimonio ha realizado una investigación independiente —de nivel moderado o significativo— antes de adquirir arte, una cifra superior al 62% registrado en 2025 y que alcanza el 80% entre los coleccionistas de la Generación Z. Las fuentes digitales y las herramientas de investigación basadas en IA siguen ganando terreno: el 58% de los coleccionistas de alto patrimonio (HNW) ha utilizado recursos online para obtener asesoramiento y recomendaciones, mientras que el uso de aplicaciones y herramientas de IA ha aumentado al 22%, frente al 4% registrado en 2024.

el 58% de los coleccionistas de alto patrimonio (HNW) ha utilizado recursos online para obtener asesoramiento y recomendaciones, mientras que el uso de aplicaciones y herramientas de IA ha aumentado al 22%, frente al 4% registrado en 2024. Los coleccionistas continúan diversificando sus intereses entre el arte y los objetos de colección: las bellas artes representan el 33% del gasto total en todas las categorías de arte y coleccionismo en 2026. Los coleccionistas de la Generación Z fueron quienes más gastaron en prácticamente todas las categorías y, junto con los baby boomers , mostraron los intereses de coleccionismo más amplios; de hecho, el 42% de los coleccionistas de la Generación Z y el 39% de los baby boomers adquirieron artículos en al menos dos categorías adicionales, más allá de las bellas artes y las artes decorativas, durante el último año.

las bellas artes representan el 33% del gasto total en todas las categorías de arte y coleccionismo en 2026. Los coleccionistas de la Generación Z fueron quienes más gastaron en prácticamente todas las categorías y, junto con los , mostraron los intereses de coleccionismo más amplios; de hecho, el 42% de los coleccionistas de la Generación Z y el 39% de los adquirieron artículos en al menos dos categorías adicionales, más allá de las bellas artes y las artes decorativas, durante el último año. La filantropía y la planificación del legado siguen siendo prioridades importantes: el informe revela que el 23% de los coleccionistas de alto patrimonio planea donar obras a museos durante el próximo año, mientras que muchos otros expresaron su intención de apoyar premios para artistas, residencias, fundaciones o museos privados. El legado familiar continúa desempeñando un papel fundamental tanto en la formación como en la preservación de las colecciones, y muchos coleccionistas se centran en transmitir dichas colecciones a las generaciones futuras.

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Acerca de UBS y el arte contemporáneoComo socio principal global de Art Basel, UBS cuenta con una larga trayectoria de apoyo al arte contemporáneo y a los artistas. UBS impulsa el debate internacional sobre el mercado del arte a través de su patrocinio principal global de Art Basel, y como coeditor del Informe Global del Mercado del Arte de Art Basel y UBS y de la Encuesta sobre Coleccionismo Global de Art Basel y UBS. Asimismo, la entidad respalda algunas de las instituciones, eventos y ferias de arte más importantes del mundo y posee una de las colecciones corporativas de arte contemporáneo más destacadas a nivel internacional. Por su parte, UBS Art Advisory ofrece asesoramiento imparcial a los clientes UHNW y family offices de la firma asesoramiento imparcial a lo largo de todo el ciclo del coleccionismo.

Acerca de UBS

UBS es un gestor de patrimonios líder a nivel global y el banco universal más importante de Suiza. Asimismo, ofrece soluciones diversificadas de gestión de activos y capacidades especializadas en banca de inversión. A cierre del segundo trimestre de 2026, UBS gestionaba 7,3 billones de dólares en activos invertidos. La entidad ayuda a sus clientes a alcanzar sus objetivos financieros mediante asesoramiento, soluciones y productos personalizados. Con sede en Zúrich (Suiza), la firma opera en más de 50 mercados de todo el mundo. Las acciones de UBS Group cotizan en la SIX Swiss Exchange y en la Bolsa de Nueva York (NYSE). www.ubs.com/media

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