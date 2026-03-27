(Información remitida por la empresa firmante)

-Hainan Daily Press Group, Nanyang Siang Pau de Malasia publican conjuntamente la Encuesta de Inversiones de la ASEAN mientras Hainan FTP cumple 100 días de operaciones aduaneras especiales

HAIKOU, China, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Un informe de Hainan International Media Center:

Más del 70 por ciento de las empresas de la ASEAN encuestadas reconocen el valor estratégico de Hainan como una "plataforma de tránsito o reexportación" para ingresar al mercado continental chino, según un informe conjunto publicado el viernes, coincidiendo con que el puerto de libre comercio de Hainan (Hainan FTP) conmemoró 100 días desde el lanzamiento de operaciones aduaneras especiales en toda la isla el 18 de diciembre de 2025.

A medida que se siguen manifestando los beneficios de las operaciones aduaneras especiales, el entusiasmo de las empresas de la ASEAN por invertir en Hainan crece de forma constante. La publicación de este informe ofrece una referencia directa, desde la perspectiva de las empresas de la ASEAN, para profundizar la cooperación económica y comercial entre Hainan y la ASEAN, lo que contribuirá a que Hainan se consolide como un importante centro para las empresas chinas con proyección internacional y las empresas de la ASEAN que ingresan al mercado chino.

La encuesta, realizada por Hainan Daily Press Group y el medio financiero de Malasia con un siglo de historia, Nanyang Siang Pau a través del Hainan International Media Center (HIMC) ASEAN Liaison Center, combinó cuestionarios en línea con una exhaustiva investigación de campo llevada a cabo en noviembre de 2025. El informe, que abarca 106 empresas de Malasia, Singapur, Indonesia, Tailandia y Laos —incluidas PYMES, empresas emergentes e instituciones de inversión profesionales de los sectores de fabricación, comercio y logística, servicios y economía digital—, revela que las empresas de la ASEAN han pasado de basarse en criterios de "atracción política" a evaluaciones integrales de "viabilidad operativa institucional".

Las empresas ahora consideran Hainan FTP como un "proyecto institucional" en lugar de un simple parque industrial o paraíso fiscal. Según los resultados de la clasificación, el "apoyo y la facilitación financiera" encabezaron las expectativas empresariales, convirtiéndose en la principal prioridad para el apoyo gubernamental. Le siguieron de cerca el "estado de derecho y el entorno de mercado" y la "interpretación y orientación de políticas".

La encuesta indica que las empresas de la ASEAN esperan que Hainan funcione como una "zona de amortiguación" y una "zona de interfaz", proporcionando orientación operativa mediante estudios de caso concretos e instrucciones basadas en escenarios para establecer operaciones, acceder al mercado nacional y gestionar los riesgos de cumplimiento.

Para leer el informe bilingüe, copie y pegue el siguiente enlace en su navegador: https://www.hicn.cn/page?n=2810678&m....

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