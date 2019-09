El enfoque de comercio minorista de "escenario completo" impulsa 818, el festival de compras de Suning.com

Publicado 20/08/2019 4:30:25 CET

NANJING, China, 20 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Suning.com, una empresa minorista incluida en la lista Fortune Global 500 y el minorista inteligente de tienda en línea a tienda física ("online-to-offline" o O2O, por sus siglas en inglés) más grande de China, propiedad de Suning Holdings Group, celebró ayer el cierre de su festival de compras anual, 818. Más de 12.000 tiendas en línea que pertenecen a la empresa participaron en el festival, donde se fusionaron las estrategias de la venta en línea a tienda física con nuevos conceptos del comercio minorista inteligente, convirtiendo al festival 818 en uno de los carnavales más completos de entre los mayores festivales del comercio electrónico.

"De la compra exclusivamente en línea, a la integración del comercio en línea y en tiendas físicas, a las experiencias de comercio minorista de escenario completo de hoy en día, el festival 818 es un ejemplar clave de los continuos esfuerzos de Suning para innovar en el comercio minorista y encabezar el desarrollo en la industria", dijo Zhang Jindong, presidente de Suning holdings.

Los puntos culminantes del Festival de Compras 818 de Suning.com incluyeron:

-- El 18 de agosto, el volumen de ventas total en aparatos electrodomésticos y 3C excedió mil millones de yuanes en 1 minuto y 28 segundos. -- Durante el festival 818, el número de tiendas minoristas en la nube en el mercado municipal de rápido crecimiento alcanzó las 3.726, y el volumen de ventas superó un millón de unidades. El 18 de agosto, el número de ventas en línea de la nube minorista aumentó nueve veces. -- El 16 de agosto, la primera tienda no tripulada completamente digital abrió oficialmente en la sede de Suning en Nanjing. Llamada "Grab as you go", la tienda dio vida a una auténtica experiencia de consumo no tripulada; el tiempo promedio ahorrado fue de 45 segundos. Solo toma un segundo comprar una botella de agua mineral. -- Durante el festival 818, la primera Suning Xiaodian 3.0 (una tienda local) fue oficialmente lanzada, con un flujo de consumidores de casi 40.000 personas en 17 días, y el volumen total de órdenes en el mercado Suning superó los 800. -- Durante el festival 818, la aplicación oficial de comercio minorista de Suning.com alcanzó el primer lugar en descargas en la categoría de compras de la App Store y el volumen de visitas y de compartición del mini-programa Suning.com aumentó cinco veces. -- Suning.com SUPER VIP ofreció Tencent, PP Sports, y otros socios del sector a sus miembros con la intención de promover el ecosistema del comercio minorista. El 18 de agosto, la cantidad total de miembros SUPER+ aumentó de un millón de personas. -- El vehículo no tripulado "5G Wolong" de Suning Logistics superó las pruebas de carretera en condiciones reales y entregó el primer pedido en 5 minutos. El tiempo promedio de entrega de Suning Logistics dentro del círculo de servicio nacional de 1 hora es de 34 minutos. -- Durante el festival 818, el volumen de ventas de Suning Pingou (compra del equipo) aumentó en un 561,07% con respecto al año pasado. -- El primer móvil 5G se vendió en Suning.com durante el festival 818 y más de 2.000.000 de personas experimentaron el 5G en las diversas plataformas comerciales fuera de línea de Suning.com.

La estrategia minorista inteligente de Suning se centra en el futuro del sector minorista que aprovecha los avances en las nuevas tecnologías y combina diferentes escenarios de compra para crear innovadores experiencias de tienda en línea a tienda física para los consumidores, creando un ecosistema minorista de "escenario completo" para que los clientes puedan comprar más fácilmente en cualquier lugar y en cualquier momento.

Con el impulso de su enfoque de comercio minorista de "escenario completo", el festival 818 de este año ha mostrado una mayor vitalidad que nunca. Con escenarios completos, todas las categorías, cobertura total de los clientes, vinculación en toda la industria y continuos esfuerzos en redes sociales, contenido y comercio electrónico, Suning.com ha demostrado una gran innovación en el comercio minorista en línea y fuera de línea.

Acerca de Suning

Fundada en 1990, Suning Holdings Group es una de las principales empresas comerciales de China con dos compañías que cotizan en bolsa en China y Japón. En 2018, la empresa se clasificó en el segundo puesto de la lista de las 500 empresas privadas de China, con ingresos anuales de 557.900 millones de yuanes (aproximadamente 74.080 millones de euros). Con la misión de "Liderar el ecosistema en todos los sectores creando una calidad de vida de élite para todos", Suning ha reforzado y ampliado su negocio principal a través de ocho sectores verticales: Suning.com, logística, servicios financieros, tecnología, inmobiliario, deportes, medios de comunicación y entretenimiento, e inversiones. Suning.com fue incluida en la lista Fortune Global 500 del 2019. Para obtener más información, visite www.suningholdings.com [http://www.suningholdings.com/].

