- EnterpriseDB, reconocida entre los proveedores de bases de datos en el Cuadrante Mágico de Gartner para sistemas operativos de gestión de bases de datos

Reconocimiento por la integridad de su visión y por su capacidad de ejecución

BEDFORD, Massachusetts, 2 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- EnterpriseDB, la empresa desarrolladora de las plataformas de bases de datos basada en Postgres más completa que hay, ha anunciado hoy que la empresa ha sido reconocida entre los proveedores de bases de datos en el Cuadrante Mágico de Gartner para sistemas operativos de gestión de bases de datos. Este es el sexto año que EnterpriseDB se incluye en esta lista, es decir, en todas las ocasiones en las que se ha publicado.

EnterpriseDB (EDB) fue valorada en el Cuadrante Mágico de Gartner por la integridad de su visión y su capacidad de ejecución. Si desea leer el informe, acceda aquí [https://info.enterprisedb.com/2018GartnerMQreport_LP.html].

Como empresa innovadora y uno de los participantes más activos de la comunidad Postgres, EDB proporciona a sus clientes los productos, recursos y experiencia necesarios para ejecutar con confianza implementaciones a gran escala y de alta disponibilidad de Postgres en entornos híbridos, multinube y de bases de datos como servicio (DBaaS) con servicios y soporte de proveedores de confianza de clase empresarial.

EDB cree que este reconocimiento refleja la mejora en la satisfacción general de sus clientes debido al impacto de su programa continuo de atención al cliente. Empresas de todo el mundo, entre las cuales se encuentran 88 de la lista Fortune 500 [https://www.enterprisedb.com/customers], se han pasado a EDB Postgres.

"Postgres sigue dominando el mercado. En los 10 años que he sido el lider de EDB, nunca hemos visto este grado de aplicación en las empresas ni sus ganas de usar EDB Postgres", afirmó Ed Boyajian, presidente y consejero delegado de EnterpriseDB. "Creemos que el último Cuadrante Mágico de Gartner sigue reconociendo no solo la importancia estratégica de Postgres, sino también el protagonismo de EDB en el mercado de sistemas de gestión de bases de datos".

Gartner, Magic Quadrant for Operational Database Management Systems, [Gartner, el Cuadrante Mágico para sistemas operativos de gestión de bases de datos]de Merv Adrian, Donald Feinberg y Nick Heudecker publicado el 22 de octubre de 2018.

Acerca de EnterpriseDB CorporationEnterpriseDB (EDB), la empresa de plataformas de bases de datos para negocios digitales, ofrece la primera plataforma de datos de código abierto para nuevas aplicaciones, rediseño de plataformas en la nube, modernización de aplicaciones y migración de plataformas heredadas. EnterpriseDB se integra con tecnologías y estructuras empresariales para administración en una nube híbrida, integración de datos y almacenamiento de datos. Nuestros clientes se benefician de la plataforma de gestión de datos más eficaz, fiable, flexible, abierta y rentable disponible a día de hoy. EnterpriseDB tiene su sede en Bedford (Massachusetts). Para obtener más información visite www.EnterpriseDB.com [http://www.enterprisedb.com/].

