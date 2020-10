La entrenadora de campeones mundiales Jill Ellis se une a la junta directiva de la Topps Company

El nombramiento llega mientras Topps continúa en enfoque en el fútbol global

NUEVA YORK, 14 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- La Topps Company ha nombrado a Jill Ellis, la entrenadora del equipo de fútbol dos veces campeón mundial, a su junta directiva, según anunciaba hoy la compañía. Ellis, que ganó una y otra vez la FIFA Women's World Cup(TM) como entrenadora del equipo nacional femenino de Estados Unidos, será una fuerza motriz mientras la compañía sigue escalando sus esfuerzos en el fútbol global.

https://mma.prnewswire.com/media/1311007/Topps_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1311007/Topps_Logo.jpg]

"Como la entrenadora más premiada de la historia del fútbol en Estados Unidos, Jill ha demostrado una capacidad única para conectar con personas de diversos orígenes, inspirar excelencia y ejecutar altos objetivos sin margen de error", dijo Michael D. Eisner, fundador de la Tornante Company y propietario y miembro de la junta de The Topps Company. "Su conjunto de habilidades, experiencia y logros en el negocio global del deporte será de un valor encomiable para Topps".

"Jill es una líder demostrada y globalmente respetada cuya importante experiencia, conocimiento y conexiones nos ayudarán a expandir nuestra cartera de fútbol internacional", dijo Andy Redman, presidente de The Topps Company. "Estamos orgullosos de dar la bienvenida a esta campeona mundial a nuestro equipo".

Ellis se une a Eisner y Redman, Jim Perry y Scott Pasquini (directores gerentes de Madison Dearborn Partners), Eric Eisner (consejero delegado de Double E Pictures), Maria Seferian (asesora general de Hillspire LLC) y Chris Zyda (fundador y consejero delegado de Mozaic, LLC) como miembros de la junta.

"Los productos de Topps son una fuente de pasión, desbloqueando la creatividad para las personas de todo el mundo mediante un amor por el deporte y el ocio compartido", dijo Ellis. "Estoy agradecida a Topps por esta oportunidad y estoy encantada de ayudar a esta querida compañía a seguir ganando en el fútbol mundial y más allá".

"Estoy increíblemente ilusionado de tener a alguien del calibre de Jill en nuestra junta. Su perspectiva única y experiencia serán inestimables y harán que nuestro equipo sea aún más fuerte de lo que lo es", dijo Michael Brandstaedter, director general y consejero delegado de The Topps Company.

De 2014 a 2019, Ellis fue entrenadora del equipo nacional femenino de Estados Unidos, periodo en el que se convirtió en la segunda entrenadora en la historia del fútbol mundial en ganar dos títulos consecutivos. Antes de unirse al fútbol americano a tiempo completo en 2008, fue entrenadora jefa en el UCLA durante 12 años, llevando a los Bruins a ocho semifinales nacionales y seis campeonatos de conferencia consecutivos. Ella se graduó y jugó en el equipo de la universidad de The College of William & Mary.

Acerca de TOPPSFundada en 1938, The Topps Company, Inc. es el creador prominente y comercializador de marca de tarjetas deportivas físicas y digitales, tarjetas de ocio y coleccionables, y productos de confitería distinguidos. Los principales productos de deporte y ocio de Topps son Major League Baseball, Major League Soccer, UEFA Champions League, Bundesliga, Star Wars, WWE, UFC, Wacky Packages, Garbage Pail Kids, Mars Attacks y otras tarjetas comerciales, colleciones de álbum de pegatinas y coleccionables. La cartera de apps de tarjetas comerciales digitales de Topps, que ha sido un éxito con millones de fans en todo el mundo, incluye actualmente Topps® BUNT®, TOPPS® KICK®, Star Wars(TM): Card Trader by Topps®, Topps® WWE SLAM: Card Trader, Topps® NHL SKATE(TM), The Walking Dead: Card Trader, Marvel Collect! by Topps y Disney Collect! by Topps. Las marcas de confitería de Topps incluyen Ring Pop®, Push Pop®, Baby Bottle Pop®, Juicy Drop® y Bazooka®. Topps fue adquirida por Michael Eisner's Tornante Company y Madison Dearborn Partners en octubre de 2007. Para información adicional, visite Topps.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2946176-1&h=3220948564&u...] y Candymania.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2946176-1&h=2045936817&u...].

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1311007/Topps_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2946176-1&h=3870144140&u...]

CONTACTO: CONTACTO: Matthew Traub, DKC, Matthew_Traub@dkcnews.com O AndrewRhodes, DKC, Andrew_Rhodes@dkcnews.com

Sitio Web: https://topps.com/