MIT Technology Review incluye a Envision Energy entre las "Empresas de tecnología climática a tener en cuenta en 2025"

(Información remitida por la empresa firmante)

CAMBRIDGE, Mass., 13 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- MIT Technology Review ha presentado su lista "Empresas de Tecnología Climática a Seguir 2025", que destaca a las empresas más prometedoras que están logrando avances reales en la lucha contra el cambio climático en el planeta. Envision Energy, líder mundial en tecnología verde y soluciones de energía renovable, ha sido incluida en este distinguido grupo por su trabajo pionero en tecnología eólica inteligente, el modelo de parque industrial de cero emisiones netas y los sistemas de energía digital integrados.

Considerada una de las empresas más influyentes en el ámbito de la tecnología climática, la lista se elabora mediante una rigurosa evaluación por parte de editores de MIT Technology Review, académicos e inversores del sector. Las empresas se evalúan en múltiples dimensiones, como la innovación, el potencial de reducción de emisiones, el desarrollo de tecnologías verdes o modelos industriales escalables y la resiliencia ante las incertidumbres políticas o del mercado. La lista enfatiza la representación global y prioriza el impacto tangible sobre la cantidad. La lista de este año incluye un ensayo exclusivo de Bill Gates, que destaca que "el ingenio es nuestra mejor arma contra el cambio climático" e introduce el concepto de la Prima Verde, enfatizando la importancia de escalar tecnologías que reduzcan los costes de carbono en todos los sectores.

Envision Energy se ha expandido mucho más allá de las turbinas eólicas, abarcando el almacenamiento de energía, el hidrógeno verde, los sistemas de energía renovable y los parques industriales de cero emisiones netas. Sus turbinas eólicas inteligentes utilizan inteligencia artificial para optimizar el rendimiento, aumentando la producción y mejorando la fiabilidad de la red. La compañía inauguró la mayor instalación de hidrógeno verde y amoníaco fuera de la red del mundo en Chifeng e impulsó la primera operación de abastecimiento de combustible marino de amoníaco ecológico del mundo este julio, un hito para la energía limpia y la descarbonización del transporte marítimo. Envision también está replicando su modelo de parque industrial de cero emisiones netas en España, Brasil y otras regiones, ofreciendo un modelo para la descarbonización de la industria pesada a nivel mundial.

MIT Technology Review destaca que las innovaciones de Envision abordan desafíos críticos en materia de fiabilidad energética y emisiones industriales, a la vez que demuestran el potencial global de las tecnologías energéticas avanzadas. Con la expansión de las turbinas eólicas inteligentes, el hidrógeno verde y los parques industriales de cero emisiones netas, Envision Energy está preparada para acelerar la descarbonización industrial en todo el mundo y contribuir significativamente a los objetivos globales de neutralidad de carbono.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/envision-energy-entre-las-empresas-de-tecnologia-climatica-a-tener-en-cuenta-en-2025-302582358.html