Envision Energy lanza el aerogenerador terrestre Model T - EN175/8.0

- Envision Energy lanza el aerogenerador terrestre Modelo T – EN175/8.0, impulsando la optimización integral de la planta y el valor del ciclo de vida para los sistemas energéticos del futuro

(Información remitida por la empresa firmante)

HAMBURGO, Alemania, 25 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial en tecnología verde, ha presentado hoy en WindEnergy Hamburg el Model T – EN175/8.0, un aerogenerador terrestre inteligente de 8 MW con un rotor de 175 metros. Diseñado para emplazamientos con velocidades de viento moderadas y entornos operativos complejos, este nuevo aerogenerador combina una aerodinámica avanzada, tecnologías de tren de potencia integradas y una optimización autónoma impulsada por inteligencia artificial para ofrecer un mayor rendimiento energético, fiabilidad y valor a lo largo de su ciclo de vida.

El EN175/8.0 se basa en la consolidada plataforma Model T de Envision, que hasta la fecha suma más de 4.000 unidades encargadas y cerca de 1.500 instaladas. Aprovechando la experiencia acumulada con esta plataforma, la nueva turbina incorpora tecnología aerodinámica de bajo nivel sonoro de sexta generación, componentes clave diseñados y fabricados internamente, y un sistema de control de optimización autónoma Galileo, impulsado por Tianji Weather Foundation Model y Dubhe Energy Foundation Model de Envision.

"La próxima generación de energía eólica no consiste simplemente en fabricar turbinas más grandes. Se trata de hacerlas más inteligentes, fiables y valiosas a lo largo de su ciclo de vida", afirmó Lou Yimin, vicepresidente sénior y director de producto de Envision Energy. "Con el Model T – EN175/8.0, combinamos la ingeniería de una plataforma probada con la optimización autónoma impulsada por IA para ayudar a los clientes a captar más energía, operar con mayor eficiencia y generar más valor a nivel de planta".

Mayor rendimiento energético, menores costes en el ciclo de vida

Con un rotor de 175 metros y una capacidad nominal de 8,0 MW, EN175/8.0 está diseñado para aumentar la captación de energía en emplazamientos con velocidades de viento moderadas. En comparación con los modelos existentes, esta turbina puede ofrecer un incremento del 2 al 12 % en el rendimiento energético, dependiendo de las condiciones del emplazamiento. Su viabilidad económica a lo largo del ciclo de vida se ve reforzada por el enfoque de integración vertical de Envision en el diseño y la fabricación de componentes clave, como palas, cajas de engranajes y generadores. La optimización coordinada de los componentes, la integración del sistema y la fabricación contribuyen a mejorar el rendimiento, al tiempo que favorecen el control de la calidad y los costes durante todo el ciclo de vida de la turbina.

La turbina incorpora también perfiles aerodinámicos de bajo nivel sonoro de sexta generación de Envision y bordes de salida dentados de nuevo desarrollo, validados mediante ensayos en túnel de viento. EN175/8.0 apunta a un nivel de potencia acústica de 107 dB(A), con modos de funcionamiento silencioso opcionales para proyectos sensibles al ruido.

Una plataforma probada, diseñada para ofrecer fiabilidad

EN175/8.0 se basa en la plataforma Model T, la cual se ha desplegado a gran escala y cuenta con una amplia experiencia operativa. El enfoque de sistema integrado verticalmente de Envision permite una optimización coordinada de los principales componentes de la turbina. El diseño y la fabricación propios de las palas, las cajas de engranajes y los generadores proporcionan un mayor control sobre el rendimiento de los componentes, la calidad de fabricación y la integración del sistema.

La plataforma cuenta además con el respaldo de capacidades de ensayo a escala industrial que abarcan materiales, componentes y subsistemas. Los resultados de las pruebas se incorporan al gemelo digital Galileo, lo que permite la validación y el perfeccionamiento continuos de los modelos de diseño.

Diseñada para condiciones diversas y exigentes

La turbina EN175/8.0 está diseñada para entornos terrestres diversos y exigentes, permitiendo su instalación en condiciones de viento complejas y terrenos montañosos, con configuraciones disponibles para regiones expuestas a velocidades de viento extremas más elevadas. La turbina ofrece configuraciones tanto para climas estándar como para climas fríos. Para entornos propensos a la formación de hielo, también se ofrece un sistema opcional de prevención de hielo en las palas. Este sistema incorpora múltiples zonas de calentamiento para un control térmico más preciso y está integrado en la arquitectura de protección contra rayos de la turbina.

Preparada para la red y potenciada por IA para una optimización autónoma

A medida que los sistemas eléctricos incorporan una proporción cada vez mayor de energía renovable variable, las turbinas eólicas deben contribuir más activamente a la estabilidad de la red. El modelo EN175/8.0 combina una arquitectura de convertidor de plena potencia con controles avanzados de formación de red, lo que permite un soporte más robusto de tensión y frecuencia, una respuesta rápida ante fallos y un funcionamiento fiable en condiciones de red débil.

Un factor diferenciador clave de la EN175/8.0 es su arquitectura de control basada en inteligencia artificial. Gracias a los modelos Tianji Weather Foundation Model y Dubhe Energy Foundation Model de Envision, la turbina es capaz de percibir las condiciones operativas, analizar datos en tiempo real y ajustar de forma autónoma las estrategias de control. En lugar de depender únicamente de reglas de control predefinidas, Galileo adapta continuamente el funcionamiento de la turbina a las condiciones cambiantes del viento y de la operación. Esto permite una optimización más inteligente que abarca múltiples variables, contribuyendo a mejorar la eficiencia, la estabilidad y el rendimiento general de la turbina, al tiempo que reduce la necesidad de intervención manual.

De la optimización de la turbina a la generación de valor en toda la planta

La plataforma Model T está diseñada para ir más allá de la optimización de una turbina individual. Mediante la coordinación integrada de energía eólica, solar, almacenamiento de energía y cargas industriales, Envision busca ayudar a los clientes a optimizar sus activos de energía renovable como un sistema energético integrado. Este enfoque permite maximizar el valor en toda la cadena, desde la generación de energía y la operación de los activos hasta la gestión eléctrica y la rentabilidad a nivel de planta, ayudando así a los clientes a mejorar la flexibilidad, la eficiencia y el rendimiento general.

"El futuro de la energía eólica está cada vez más vinculado al sistema energético en su conjunto", añadió Lou. "El valor de una turbina no debe limitarse únicamente a la electricidad que genera. Al integrar la inteligencia artificial, la energía eólica, el almacenamiento, la energía solar y las cargas, podemos pasar de optimizar máquinas individuales a optimizar el valor de los futuros sistemas energéticos en su totalidad".

Model T – EN175/8.0 forma parte de la estrategia más amplia de Envision para desarrollar tecnologías inteligentes de energía renovable que combinan hardware de alto rendimiento, inteligencia artificial e inteligencia digital para respaldar la evolución de los futuros sistemas energéticos.

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