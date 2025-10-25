Envision Energy recibe un premio en los Reuters Global Sustainability Awards 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

-Envision Energy recibe el premio "IA para la Excelencia en Sostenibilidad" en los Reuters Global Sustainability Awards 2025

LONDRES, 25 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial en tecnología verde, ha sido galardonado con el máximo reconocimiento en los Reuters Global Sustainability Awards 2025, al ganar la categoría "IA para la Excelencia en Sostenibilidad" por su aplicación pionera de la inteligencia artificial para impulsar la transición energética global.

Envision Energy recibió el Premio IA para la Excelencia en Sostenibilidad por su innovadora aplicación de la IA en toda la cadena de valor de las energías renovables, desde la optimización inteligente de turbinas eólicas hasta los sistemas de almacenamiento impulsados por IA. Gracias a su sistema operativo patentado EnOS, Envision ayuda a industrias y ciudades de todo el mundo a optimizar la generación de energía, reducir la intensidad de carbono y acelerar la transición energética global. Sus tecnologías basadas en IA mejoran la eficiencia y la rentabilidad del mercado, a la vez que impulsan un crecimiento industrial bajo en carbono, inteligente y sostenible a nivel mundial.

"La inteligencia artificial marca un salto de la automatización a la autonomía: es la primera vez en la historia que los sistemas pueden realmente percibir, decidir y evolucionar por sí solos", declaró Lei Zhang, presidente de Envision. "El compromiso a largo plazo de Envision con la construcción de un sistema de energía renovable ha sentado las bases para un Modelo de Energía a Gran Escala, respaldado por amplias capacidades y conjuntos de datos masivos de sistemas eólicos, de almacenamiento, de hidrógeno y de energía. El Modelo de Energía a Gran Escala físico, impulsado por IA, transformará radicalmente el futuro ecosistema energético, marcando el comienzo de una nueva era de prosperidad inteligente, sostenible y equitativa".

El sistema de energía renovable impulsado por IA de Envision Energy, basado en un Modelo de Energía a Gran Escala, se ha implementado con éxito en la planta de producción de hidrógeno verde y amoníaco más grande y avanzada del mundo, ubicada en Chifeng. Siendo la primera planta de este tipo totalmente impulsada por IA, el proyecto se basa en un sistema integrado de energía eólica, solar, almacenamiento de hidrógeno y amoníaco, que aprovecha el Modelo de Energía a Gran Escala para una planificación inteligente y un control dinámico durante todo el ciclo de vida. Su exitosa implementación demuestra el valor fundamental de los sistemas de energía renovable impulsados por IA para estabilizar las redes de alta energía renovable, optimizar el almacenamiento y garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.

Los Reuters Global Sustainability Awards, uno de los reconocimientos más influyentes del mundo en sostenibilidad y liderazgo climático, reconoce a las organizaciones que impulsan un crecimiento empresarial resiliente y sostenible, así como un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, redefiniendo los negocios para un futuro más sostenible y con propósito. Durante más de 15 años, los Premios han servido como referente mundial de excelencia en sostenibilidad. Este año, Envision destacó entre más de 800 solicitudes de 40 países, reconocida por su enfoque basado en IA para acelerar la transición global a cero emisiones netas.

La compañía también obtuvo una Mención de Honor (segundo puesto) en la categoría "Cero Neto: Liderazgo", reafirmando su papel como pionera en la construcción del futuro de cero emisiones netas mediante la innovación digital y los sistemas de energía renovable.

