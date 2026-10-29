Envision marca la primera aplicación internacional de SAFc en el evento Global Citizen NOW, al proporcionar atributos medioambientales equivalentes a una reducción de 10 toneladas de emisiones de CO ₂

(Información remitida por la empresa firmante)

SÍDNEY, 29 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Envision, líder mundial en tecnología verde, amplió internacionalmente su solución de Certificado de Combustible de Aviación Sostenible (SAFc) como Socio de Sostenibilidad de Global Citizen NOW: Perth. Esta es la primera aplicación internacional de SAFc por parte de la compañía, lo que demuestra una vía práctica para integrar la descarbonización de la aviación en las prácticas de sostenibilidad de grandes eventos globales.

Para este evento, Envision proporcionó atributos ambientales equivalentes a una reducción de 10 toneladas de emisiones de CO₂. Dichas reducciones están vinculadas a la producción y el uso reales de combustible de aviación sostenible (SAF), y los atributos asociados han sido registrados y retirados a través de un registro global de referencia, a fin de garantizar la transparencia y la trazabilidad.

Paralelamente a esta iniciativa, el equipo australiano de Envision participó en el programa general del evento, que incluyó debates sobre la inversión en energías limpias y la descarbonización industrial, reuniones bilaterales, así como una mesa redonda y una clase magistral sobre movilización de capital. A través de estas actividades, el equipo intercambió puntos de vista con líderes del ámbito empresarial, inversor y de la comunidad climática sobre el papel potencial de Australia Occidental en las industrias verdes de nueva generación, al tiempo que exploró oportunidades para fortalecer la colaboración, movilizar inversiones y acelerar la transición hacia las energías limpias.

La cumbre, organizada conjuntamente por Global Citizen y el Gobierno de Australia Occidental, tuvo lugar antes de la COP31 y reunió a representantes de gobiernos, empresas, fundaciones filantrópicas y comunidades de los Pueblos Originarios con el fin de promover el acceso a la energía limpia, la resiliencia climática y el desarrollo económico inclusivo.

La iniciativa SAFc de Perth se basa en la aplicación de SAFc que Envision presentó en la 26ª Feria Internacional de Inversión y Comercio de China (CIFIT), celebrada en Xiamen el pasado mes de septiembre; allí, la empresa demostró cómo el SAFc puede abordar las emisiones derivadas de los viajes aéreos en el marco de una gran conferencia. 'Global Citizen NOW: Perth' constituye el siguiente paso: aplicar este modelo a escala internacional y demostrar su potencial como solución escalable para empresas y grandes eventos que buscan hacer frente a las emisiones relacionadas con la aviación a lo largo de sus cadenas de valor globales.

La iniciativa también refleja el enfoque más amplio de Envision respecto a la descarbonización corporativa. A través de la energía eólica y solar, el almacenamiento de energía, las moléculas verdes, los parques industriales con cero emisiones netas y la computación verde, Envision está desarrollando soluciones integradas para ayudar a las empresas a abordar las emisiones en todas sus operaciones y cadenas de valor.

"Envision continuará explorando la aplicación de combustibles verdes en la aviación y eventos internacionales, fomentará la colaboración en toda la cadena de valor de los combustibles verdes y apoyará la transición de la aviación hacia una economía baja en carbono a través de una gestión de atributos ambientales transparente y trazable", dijo Bella Zhang, directora de SAF global de Envision.

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