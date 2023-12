EQT Private Equity adquirirá Zeus, líder en componentes poliméricos avanzados (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- EQT Private Equity adquirirá Zeus, líder mundial en componentes poliméricos avanzados utilizados en procedimientos médicos que salvan vidas

EQT Private Equity adquirirá Zeus, un proveedor líder de componentes poliméricos personalizados para las empresas industriales y de dispositivos médicos más innovadoras del mundo.

La transacción destaca el compromiso de EQT de asociarse con empresas líderes impulsadas por un propósito que ofrecen servicios inherentemente críticos a la sociedad. Zeus utiliza su experiencia en ciencia de materiales para desarrollar componentes avanzados para dispositivos médicos utilizados en procedimientos mínimamente invasivos que salvan vidas.

EQT apoyará a Zeus a través de inversiones en capacidad de producción adicional, I+D y excelencia operativa.

NUEVA YORK, 18 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- El fondo EQT X ("EQT") y Zeus Company, Inc., anunciaron hoy conjuntamente que han firmado un acuerdo para que EQT adquiera Zeus Company Inc ("Zeus" o "la compañía") de la familia Tourville. Fundada en 1966, Zeus es pionera en el diseño, desarrollo y extrusión de tubos de fluoropolímero para dispositivos médicos y aplicaciones industriales selectas. EQT también anunció que John Groetelaars, exconsejero delegado de Hillrom y asesor industrial de EQT, actuará como presidente ejecutivo de Zeus tras el cierre de la transacción.

Durante más de 50 años, Zeus ha entregado componentes innovadores y de misión crítica que mejoran la eficacia y el rendimiento de catéteres altamente complejos, que se utilizan en procedimientos médicos mínimamente invasivos que salvan vidas, entre otras aplicaciones. La empresa tiene su sede en Orangeburg, Carolina del Sur, y cuenta con ocho instalaciones en todo Estados Unidos y una en Letterkenny, Irlanda. Zeus emplea aproximadamente a 2.400 personas en todo el mundo y presta servicios a más de 300 clientes en más de 100 países, incluidos fabricantes líderes de dispositivos médicos, organizaciones de fabricación de dispositivos por contrato, instituciones académicas y clientes industriales en los sectores aeroespacial, de semiconductores y automotriz, entre otras industrias.

Los componentes de Zeus permiten la realización de procedimientos intervencionistas mínimamente invasivos, que generan resultados de salud significativamente mejores que las cirugías abiertas tradicionales, incluida una recuperación más rápida del paciente y una reducción del dolor, a un menor coste. Zeus ha experimentado un crecimiento sustancial como innovador líder en soluciones basadas en polímeros. A medida que las poblaciones envejecen y las enfermedades crónicas se vuelven más prevalentes, se espera que la creciente demanda de catéteres de precisión y alto rendimiento para respaldar áreas terapéuticas que incluyen intervenciones cardíacas estructurales, periféricas y neurovasculares continúe impulsando el crecimiento de Zeus.

EQT apoyará a Zeus con inversiones en capacidad adicional, I+D y excelencia operativa, para respaldar los campos médicos de rápido crecimiento que aprovechan las tecnologías mínimamente invasivas. Estas inversiones permitirán a la compañía continuar con su legado y reputación de asociarse con los grupos de investigación y desarrollo de sus clientes para permanecer a la vanguardia de las tecnologías de próxima generación.

Ethan Waxman, socio del equipo asesor de EQT Private Equity, explicó: "EQT ha seguido de cerca la industria de componentes de dispositivos médicos durante varios años, y creemos que Zeus está en una posición única dentro de los mercados finales a los que sirve debido a su incomparable experiencia en ciencia de materiales y procesos. Estamos entusiasmados de asociarnos con la compañía e invertir en su próxima fase de crecimiento, sus empleados y las comunidades a las que sirve, mientras mantenemos los valores y el compromiso con la excelencia de Frank Tourville Sr., que comparte EQT".

Steve Peterson, director general y consejero delegado de Zeus, añadió: "Estamos entusiasmados de unirnos a la familia EQT. Zeus ha ganado un impulso significativo en los últimos años debido a un plan estratégico de expansión global. Esta adquisición acelera ese impulso y crecimiento al respaldar la expansión futura, nuevas innovaciones de productos, mejoras de procesos, transformación tecnológica y capacidades mejoradas".

John Groetelaars comentó: "Estoy encantado de embarcarme en este viaje con Zeus y EQT para aprovechar el impresionante legado de la compañía y su cartera de productos diferenciados, los mejores de su clase. Estamos comprometidos a fortalecer las asociaciones con los clientes a los que Zeus atiende y expandir capacidad a través de inversiones, actualizaciones operativas y crecimiento a partir de innovaciones de nuevos productos. En el corto plazo, tenemos la intención de ampliar las instalaciones y agregar personal para aumentar la producción en nombre de nuestros clientes, y estamos entusiasmados de mantener nuestro estatus como empleador clave en las comunidades donde operamos".

"Como uno de los principales inversores en atención sanitaria del mundo, EQT invierte en empresas innovadoras que abordan algunos de los desafíos más importantes de la atención sanitaria actual, que van desde nuevas empresas de ciencias biológicas hasta empresas globales de gran escala", afirmó Eric Liu, socio y director de la división privada de América del Norte. Equidad y codirector de atención médica global. "Esta adquisición representa una inversión altamente temática para EQT, dado nuestro enfoque desde hace mucho tiempo en la industria de la tecnología médica y nuestra experiencia en asociación con empresas familiares. Con la profunda experiencia de EQT y la amplia red de asesores en el sector de la salud, esperamos continuar nuestra historial de creación de valor diferenciado para todas las partes interesadas".

Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2024, sujeta a las aprobaciones regulatorias y las condiciones de cierre habituales.

Piper Sandler Companies actuó como asesor financiero de EQT Private Equity y Simpson Thacher & Bartlett LLP proporcionó asesoramiento legal. Goldman Sachs & Co. LLC actuó como asesor financiero de Zeus y Freshfields Bruckhaus Deringer LLP proporcionó asesoramiento legal. El negocio de Crédito Privado dentro de Goldman Sachs Asset Management actuará como agente administrativo y prestamista principal en la financiación sénior garantizada para respaldar la transacción.

Con esta transacción, se espera que EQT X (tamaño de fondo objetivo de 20.000 millones de euros y un límite máximo de 21.500 millones de euros) esté invertido entre un 25 y un 30 por ciento (incluidas inversiones cerradas y/o firmadas, ofertas públicas anunciadas, si corresponde, y menos cualquier sindicación esperada) en función del tamaño de su fondo objetivo.

La información contenida en este documento no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de oferta de compra, ningún valor, y no se puede utilizar ni confiar en ella en relación con ninguna oferta o solicitud. Cualquier oferta o solicitud con respecto a EQT X se realizará únicamente a través de un memorando de colocación privada confidencial y documentos relacionados que se proporcionarán a inversores calificados de forma confidencial de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables. La información contenida en este documento no está destinada a publicación ni distribución a personas en los Estados Unidos de América. Los valores a los que se hace referencia en este documento no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"), y no pueden ofrecerse ni venderse sin el registro conforme a la misma o de conformidad con una exención disponible de la misma. Cualquier oferta de valores que se realice en los Estados Unidos tendría que realizarse mediante un documento de oferta que se podría obtener del emisor o sus agentes y que contendría información detallada sobre el emisor de los valores y su administración, así como información financiera. Los valores no se pueden ofrecer ni vender en Estados Unidos sin registro o exención de registro.

Acerca de EQT EQT es una organización de inversión global con un objetivo específico, con 232.000 millones de euros en activos totales bajo gestión (128.000 millones de euros en activos bajo gestión que generan comisiones), dentro de dos segmentos de negocio: capital privado y activos reales. EQT posee empresas y activos en cartera en Europa, Asia-Pacífico y América y los apoya para lograr un crecimiento sostenible, excelencia operativa y liderazgo en el mercado.

Acerca de Zeus Zeus, con sede en Orangeburg, Carolina del Sur, es el fabricante líder mundial en extrusión de polímeros y diseño de catéteres. Con más de 55 años de experiencia en industrias médicas, aeroespaciales, energéticas, automotrices, de fibra óptica y otras industrias líderes, la misión de Zeus es proporcionar soluciones, permitir la innovación y mejorar vidas. La empresa emplea a más de 2.400 personas en todo el mundo con instalaciones en Aiken, Columbia, Gaston, Orangeburg y St. Matthews, Carolina del Sur; Branchburg, Nueva Jersey; Chattanooga, Tennessee; San José, California; Arden Hills, Minnesota; Guangzhou, China; y Letterkenny, Irlanda. Para obtener más información, visite www.zeusinc.com .

