Es la era de Asia en lo que respecta al poder del pasaporte

LONDRES, 1 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Al tiempo que la economía global se transforma y se centra en el poder del avance, el dominio de Asia parece ser firme. Entrando en el último trimestre de 2019, Japón y Singapur mantienen una posición firme en primer lugar dentro del Henley Passport Index, [https://www.henleypassportindex.com/] cada uno de ellos con una puntuación de visado libre/visado a la llegada de 190 de un máximo de 227. Para la mayor parte de los 14 años de historia del índice - que se basa en los datos exclusivos de la International Air Transport Association (IATA) [https://www.iata.org/Pages/default.aspx] - el lugar principal se ha mantenido a través de un país europeo o de Estados Unidos. Pese a ello, esto ha avanzado de forma importante en el año 2018, con los países de Asia estableciéndose de forma firme como líderes mundiales cuando se trata de la actividad económica mundial y de la movilidad mundial.

Con una puntuación de visado libre/visado a la llegada de 188, Finlandia, Alemania y Corea del Sur siguen en segundo lugar, mientras que Dinamarca, Italia y Luxemburgo se muestran en tercer lugar con una posición de 187. Reino Unido y Estados Unidos siguen juntos en sexto lugar, disponiendo de acceso a 184 destinos con el visado libre - la posición más baja que han ocupado desde el año 2010 y con una caída significativa desde su puesto número uno en el año 2014. Afganistán se encuentra en la parte más baja de la clasificación, con acceso a sólo 25 países sin un visado anterior.

Utilizando los datos históricos del Henley Passport Index [https://www.henleypassportindex.com/] y del Index of Economic Freedom [https://www.heritage.org/index/], los investigadores de ciencias políticas Ugur Altundal y Ömer Zarpli, de la Syracuse University y de la University of Pittsburgh, respectivamente, han descubierto que: "los países que cuentan con unas puntuaciones de visado superiores se han clasificado además más arriba en inversiones, finanzas y libertad de negocios".

El doctor Christian H. Kaelin [https://chriskalin.com/], presidente de Henley & Partners [https://www.henleyglobal.com/], comentó: "Nuestra investigación en marcha ha demostrado que el 'poder del pasaporte' es mucho más que la sencillez con la que el poseedor puede viajar sin visado. A menudo, existe una correlación importante entre la libertad de visado y otros beneficios, como la libertad de negocios e inversión, independencia de los derechos judiciales, de salud fiscal y de propiedad".

Mientras que el Brexit está, al menos en teoría, a sólo unas semanas, el objetivo está firmemente en cómo afectará a la política de migración hacia y desde Reino Unido. Tal y como comentó Madeleine Sumption [https://migrationobservatory.ox.ac.uk/about/people/madeleine...], del Migration Observatory de la Oxford University: "Al contrario que la política comercial, el futuro de la política de migración en Reino Unido no depende fundamentalmente de si Reino Unido deja o no la UE con un acuerdo. En otro escenario, existirá un 'periodo de transición' al menos hasta diciembre de 2020, en el que el movimiento libre de ciudadanos en la UE hacia reino Unido seguirá más o menos tal y como funciona hoy. Pese a ello, después de eso, el establecimiento a largo plazo es muy posible que sea más complicado de cara a los ciudadanos de la UE. Y los ciudadanos de Reino Unido que desean moverse a países de la UE después del Brexit se enfrentarán a regímenes de inmigración más restrictivos".

El mayor escalador del índice durante el último trimestre han sido los EAU, subiendo cinco puestos hasta ocupar la plaza número 15. Lorraine Charles [https://www.cbr.cam.ac.uk/people/research-associates/lorrain...], del Cambridge University's Centre for Business Research, destacó: "Mientras que los EAU puede que no sean capaces de competir con Arabia Saudita - la hegemonía regional - en términos de fortaleza militar y poder económico, la proyección de su poder suave no tiene rival en GCC".

Tal y como han hecho durante el largo historial del índice, los países que ofrecen programas de migración de inversión [https://www.henleyglobal.com/citizenship-programs/] siguen con sus buenos resultados. Avanzando desde la posición número 16 del trimestre pasado, Chipre [https://www.henleyglobal.com/citizenship-cyprus-overview/] ya ocupa el puesto 14, con los ciudadanos chipriotas teniendo acceso a 173 destinos con visado libre. Malta [https://www.henleyglobal.com/citizenship-malta-overview/] mantiene su posición destacada en el séptimo lugar con su puntuación de visado libre/visado a la llegada de 183, mientras que Antigua and Barbuda [https://www.henleyglobal.com/citizenship-antigua/] ha subido hasta el puesto 28 con una puntuación de149 tras ganar acceso frente a Rusia.

