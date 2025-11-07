Erion Veliaj, alcalde electo democráticamente de Tirana (Albania), recupera su cargo

(Información remitida por la empresa firmante)

- Después de nueve meses en prisión, Erion Veliaj, alcalde electo democráticamente de Tirana (Albania), habla durante nueve minutos en el Tribunal Constitucional de Albania y recupera su cargo: los bufetes de abogados Kasowitz y Mishcon de Reya lo celebran como una victoria para el Estado de derecho

TIRANA, Albania, 7 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- El lunes 3 de noviembre de 2025, el Tribunal Constitucional de Albania anuló la destitución de Erion Veliaj por parte del Consejo Municipal de Tirana y lo reintegró formalmente como alcalde, deteniendo las elecciones especiales planeadas en la ciudad y marcando un momento crucial para la gobernanza democrática en Albania.

La decisión es un avance importante en una batalla legal y política de nueve meses derivada de la detención de Veliaj y su posterior destitución de su cargo. El Tribunal dictaminó que el Consejo Municipal había actuado inconstitucionalmente al citar la detención involuntaria de Veliaj como motivo de su destitución. El fallo de la Corte reafirma el principio constitucional básico de que el mandato de un funcionario electo no puede terminar sin el debido proceso.

En su primera aparición pública desde su arresto, Veliaj pronunció un emotivo discurso de nueve minutos ante el tribunal. "Esperé nueve meses para hablar durante nueve minutos", comenzó, antes de subrayar el carácter pretextual del intento del Estado de destituirlo de su cargo:

"Se puede encarcelar a una persona, pero no su verdad. Y lo cierto es que mi ausencia no ha sido una elección, sino consecuencia de un aislamiento impuesto por el Estado, mediante una decisión desproporcionada… que me privó no sólo de mi libertad, sino también de mi ciudad, antes de que se probara culpabilidad alguna. . . ¿Quizás queremos legitimar la idea de que cualquier funcionario electo pueda ser destituido de su cargo mediante un arresto temporal, sin un veredicto de culpabilidad, quitándole al pueblo el mandato que él mismo le dio con su voto libre?"

Veliaj también condenó el proceso que lo despojó de su mandato y remarcó que "dos injusticias no producen justicia". Instó a la Corte a "proteger juntos la democracia que se está poniendo a prueba".

Daniel Fetterman de Kasowitz LLP, asesor internacional del alcalde Veliaj, dijo: "Esta es una tremenda victoria para Erion. Pero no sólo para él. Es una victoria para todos los ciudadanos de Tirana y una victoria para el Estado de derecho y la democracia en todo el mundo".

Los observadores ven la decisión del Tribunal Constitucional como un hito decisivo en los esfuerzos de Albania por fortalecer su compromiso con el Estado de derecho y en la lucha del alcalde Veliaj para seguir sirviendo a los ciudadanos de Tirana y transformarla en una ciudad de clase mundial y un destino europeo hospitalario.

El equipo de Kasowitz incluye a los socios Daniel J. Fetterman y Brian S. Choi en Nueva York, y la abogada principal Clarine Nardi Riddle y el abogado especial David Miller en Washington, D.C.

El equipo de Mishcon de Reya incluye a los socios James Libson y Ben Brandon, la asociada gerente Celia Marr y las asociadas Grace Houghton y Elizabeth Fitton.

