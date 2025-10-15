esencial COSTA RICA promociona productos costarricenses en España, Reino y Unido y Alemania de la mano con Amazon Ads

Campaña "The Natural Choice" busca mostrar a consumidores, el modelo de producción sostenible del país.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Con el objetivo de posicionar los productos agrícolas costarricenses en mercados europeos, la Marca País esencialCOSTA RICA lanzó la campaña "The Natural Choice" en conjunto con Amazon Ads Brand Innovation Lab. La iniciativa contempla diversos puntos de contacto de Amazon en España, Reino Unido y Alemania.

"The Natural Choice" o la elección natural muestra productos costarricenses como piña, banano, yuca y café, como parte de su oferta exportable y producidos bajo estándares de calidad y ética. Estas características se alinean con el creciente interés de los consumidores europeos en la salud, el bienestar y los estilos de vida sostenibles.

La campaña, que se muestra únicamente en los mercados europeos mencionados, utiliza ilustraciones originales hechas a mano, con formas orgánicas y texturas naturales que crean una identidad visual distintiva, evocando el carácter auténtico y artesanal de las exportaciones costarricenses. Este enfoque artístico busca contrastar con las imágenes digitales o generadas por inteligencia artificial, reforzando el mensaje central de la campaña sobre la elección natural.

"Mediante la campaña "The Natural Choice" estamos compartiendo no solo nuestros productos de calidad, sino también una parte de la historia y de la esencia de nuestro país. Esta campaña le recuerda al consumidor europeo que, en medio de tantas opciones artificiales, Costa Rica les provee alimentos frescos, cultivados con los más altos estándares y que buscan llevar bienestar al mundo", señaló Adriana Acosta, Directora de la Marca País esencial COSTA RICA.

A partir de este 15 de octubre, la iniciativa está presente en plataformas de Amazon, creando una experiencia inmersiva que resalta la calidad y sostenibilidad de las exportaciones de Costa Rica. Los consumidores del España, Reino y Unido y Alemania podrán interactuar con la campaña a través de los siguientes espacios:

En España: Fire TV Panoramic: a través de un "landing page" se invita a los espectadores a adentrarse en Costa Rica. A través de una experiencia panorámica, los usuarios pueden explorar la cultura y las historias detrás de las exportaciones de productos costarricenses.

Tienda de marca en Amazon (Amazon Brand Store): un centro digital integral servirá como eje de la campaña, donde los visitantes podrán descubrir recetas y consejos de bienestar inspirados en la tradición costarricense. Además, un mapa interactivo guiará a los usuarios por la cultura gastronómica regional, mostrando cómo se cultivan y disfrutan la piña, la yuca, el banano y el café en distintas zonas del país (España, Reino y Unido y Alemania).

Anuncios en Prime Video: con videos de 15 segundos con ilustraciones animadas, se destacan los ingredientes (banano, café, yuca y piña) y el diseño creativo se utiliza en la tienda de marca y otros espacios (España, Reino y Unido y Alemania).

Amazon Lockers: decorados con arte e ingeniosos titulares vinculados a los productos protagonistas, acompañados de códigos QR que dirigen a recetas y consejos en la tienda de la marca (España, Reino y Unido y Alemania).

Bolsas de Amazon Fresh: en bolsas de entrega habrá mensajes de la campaña y códigos QR que enlazan a la sección de recetas en la tienda de marca (España, Reino y Unido y Alemania).

Experiencia de Alexa personalizada: guiará a los usuarios sobre cómo elegir, almacenar y disfrutar los productos costarricenses, compartiendo datos relacionados con la salud, la tradición y la sostenibilidad. Los usuarios pueden activarla diciendo: "Alexa, lanza consejos desde Costa Rica" (Reino y Unido y Alemania).

Kate McCagg, Directora de Amazon Ads Brand Innovation Lab, señaló: "me encanta que cada detalle de esta campaña -los colores, las ilustraciones- celebre la vitalidad de Costa Rica y despierte curiosidad, mientras que las recetas inspiran a los consumidores a actuar y disfrutar los sabores de sus productos. Todo esto, generando conciencia sobre un modelo inspirador de turismo y negocios sostenibles".

