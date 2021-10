Eslovenia reconocida en el Best in Travel 2022 de Lonely Planet

Piran, Slovenia. Book cover Lonely Planet Best in Travel 2022.

LJUBLJANA, Eslovenia, 29 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Con una escena culinaria floreciente, una serie de actividades al aire libre y unas credenciales ecológicas muy apreciadas, Eslovenia ha sido nombrada 5ª entre los 10 mejores países para visitar el próximo año, según la editorial de viajes líder en el mundo, Lonely Planet.

Lonely Planet, la autoridad mundial en materia de viajes, ha incluido a Eslovenia en el 5º lugar de su lista de 10 países para visitar el próximo año con la publicación de Lonely Planet's Best in Travel 2022. En su decimoséptimo año, esta edición hace especial hincapié en las mejores experiencias de viaje sostenibles, garantizando que los viajeros tengan un impacto positivo allá donde decidan ir.

Eslovenia ha sido elogiada durante mucho tiempo por su énfasis en los viajes responsables y en 2016 fue nombrada "el país más sostenible del mundo" tras convertirse en la primera nación entera en obtener la certificación verde de la organización holandesa Green Destinations. La Oficina de Turismo de Eslovenia (STB) no ha dejado de desarrollar una estrategia turística -el Green Scheme of Slovenia Tourism - que antepone la calidad a la cantidad y las comunidades al consumismo, situando a los lugareños en el centro de Eslovenia y ofreciendo a los visitantes experiencias de viaje auténticas y de tipo boutique. La publicación Best in Travel 2022 de Lonely Planet elogia a Eslovenia por ser verde tanto en sentido literal como figurado, destacando su enfoque en la sostenibilidad así como su amplio y naturalmente bello paisaje.

El galardón llega después de un exitoso año 2021 para Eslovenia, que se perfila como uno de los nuevos destinos culinarios más interesantes de Europa. Presentada el mes pasado, la edición 2021 de la Guía Michelin dio la bienvenida a un nuevo miembro, lo que eleva el total del país a 8 estrellas en 7 restaurantes, y 6 Estrellas Verdes Michelin, es decir, 53 restaurantes en total. En 2021, 31 restaurantes y granjas obtuvieron la etiqueta de Cocina Verde de Eslovenia. En este mismo año, Eslovenia recibe el título de Región Europea de la Gastronomía por su excepcional escena culinaria que pone la sostenibilidad en primer plano.

Eslovenia también ha acogido este año varias rutas nuevas de senderismo y ciclismo, como la Green Gourmet Route en junio, que anima a los visitantes a explorar el variado paisaje del país y las comunidades locales a través de platos locales sobre dos ruedas, y la Juliana Loop Biking Trail, un viaje de 290 km a través de la hermosa cordillera de los Alpes Julianos. Los nuevos senderos apoyan el tema clave de la STB para 2022 y 2023 de turismo al aire libre y deportivo; para que los visitantes experimenten las fantásticas actividades al aire libre y los diversos eventos deportivos de Eslovenia.

Para más información sobre Eslovenia, visite www.slovenia.info .

