Un estudio establece el primer marco de referencia internacional para el trasplante hepático pediátrico

(Información remitida por la empresa firmante)

- Un estudio global pionero establece el primer marco de referencia internacional para el trasplante hepático pediátrico

El estudio de Bridge to Life se presentó como un ensayo clínico de última hora durante el Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Trasplante Hepático (ILTS) de 2026, celebrado en Ginebra, Suiza, del 6 al 9 de mayo de 2026.

DULUTH, Ga., 11 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Un estudio multicéntrico mundial, pionero en su género, ha establecido el primer marco de referencia internacional para el trasplante hepático pediátrico (THP), proporcionando un marco de referencia largamente esperado para la morbilidad, las complicaciones, la supervivencia del injerto y los resultados de los receptores en diversas poblaciones pediátricas trasplantadas en todo el mundo.

Presentado como un ensayo clínico de última hora durante el Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Trasplante Hepático (ILTS) de 2026 en Ginebra, Suiza, este análisis trascendental aborda una de las necesidades más importantes no cubiertas en el trasplante pediátrico: la ausencia de parámetros de referencia estandarizados a nivel mundial para guiar la selección del injerto, la estratificación del riesgo y la evaluación de la calidad posterior al trasplante. Para obtener más detalles, haga clic aquí para acceder al resumen.

Dirigido por Sapana Verma, MD, PhD, y bajo la tutoría de la profesora Andrea Schlegel, de la Clínica Cleveland, el estudio analizó los trasplantes hepáticos pediátricos primarios realizados entre 2000 y 2024 en nueve centros de trasplante de alto volumen en Norteamérica, Asia, Europa, Sudamérica y África/Oriente Medio.

"Se ha carecido notablemente de estándares de referencia globalmente aceptados para el trasplante hepático pediátrico", afirmó la doctora Verma. "Nuestro objetivo ha sido establecer estándares de referencia internacionales para la morbilidad y la supervivencia tras el trasplante hepático pediátrico, así como desarrollar un marco de decisión para la selección del injerto basado en datos para subgrupos pediátricos heterogéneos".

La cohorte de referencia demostró una morbilidad mayor significativamente menor, menos complicaciones renales, vasculares y biliares, y una menor duración de la estancia en la UCI y en el hospital. Es importante destacar que el modelo de referencia diferenció de forma sólida los resultados entre poblaciones pediátricas heterogéneas, creando una plataforma escalable para la futura evaluación global de la calidad y el análisis de resultados ajustados al riesgo.

Los investigadores planean ampliar el estudio a una cohorte multicéntrica de al menos 10.000 receptores para establecer estándares de referencia globales definitivos y validar los umbrales de resultados en función de la edad, el peso, la etiología de la enfermedad hepática, el tipo de injerto y los perfiles de riesgo combinados de los receptores.

"Este trabajo es de suma importancia porque, históricamente, el trasplante pediátrico ha carecido de los puntos de referencia estandarizados que existen en el trasplante para adultos", afirmó Don Webber, presidente y consejero delegado de Bridge to Life Ltd. "A medida que el campo avanza hacia la evaluación precisa del injerto, la evaluación de la viabilidad y las estrategias de preservación optimizadas, como la perfusión hipotérmica oxigenada (HOPE), contar con estándares de referencia sólidos se vuelve esencial. Estos estándares de referencia ayudan a definir no solo qué significa el éxito, sino también cómo podemos mejorar el acceso a trasplantes seguros para más pacientes pediátricos en todo el mundo".

Las investigaciones realizadas con el sistema de perfusión hipotérmica oxigenada (HOPE) VitaSmart™ de Bridge to Life han demostrado su seguridad y eficacia en el trasplante hepático pediátrico, lo que respalda el creciente papel de la perfusión mecánica y la toma de decisiones basada en la viabilidad en esta población altamente especializada.

A medida que el trasplante pediátrico avanza hacia una selección de injertos más individualizada y un uso más amplio de tecnologías de preservación avanzadas, estos nuevos estándares de referencia proporcionan una base fundamental para la próxima generación de toma de decisiones clínicas. Si bien la evaluación comparativa define lo que es factible, las estrategias de preservación avanzadas como HOPE ofrecen una vía prometedora para acercar los injertos de mayor riesgo a los resultados de referencia.

Acerca de Bridge to Life™ Ltd

Bridge to Life™ Ltd es una empresa innovadora a nivel mundial en tecnologías y soluciones para la preservación de órganos, que ofrece productos de primera calidad como Belzer UW, EasiSlush y el sistema de perfusión hipotérmica oxigenada VitaSmart™. Con un fuerte enfoque en la calidad, la innovación y la accesibilidad de sus productos, la empresa presta servicios y colabora con los principales centros de trasplante y organizaciones de obtención de órganos a nivel mundial.

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