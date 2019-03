European Business Awards: se pone en marcha el principal concurso para empresas europeas en 2019 (1)

Publicado 21/03/2019 17:34:44 CET

¡Inscríbase hoy mismo para obtener reconocimiento, exposición mundial y nuevas oportunidades de negocios!

LONDRES, 21 de marzo de 2019 Los European Business Awards 2019 ya están en marcha y convocan a todas las empresas exitosas para que participen y obtengan el reconocimiento y la exposición mundial que merecen.

https://mma.prnewswire.com/media/838732/Winner_2018.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/838732/Winner_2018.jpg]

Para inscribir a su empresa, visite www.businessawardseurope.com [http://www.businessawardseurope.com/]

Las empresas pueden inscribirse para tener la oportunidad de ganar en una de las 18 categorías. Además del reconocimiento mundial, entre otros beneficios están la creación de redes de contactos y nuevas oportunidades de negocios, una mayor exposición de la marca y la inclusión en una comunidad empresarial influyente.

En palabras de Adrian Tripp, CEO de los European Business Awards: «Los European Business Awards reconocen a los impulsores, innovadores y responsables de cambiar las reglas del juego: las empresas de éxito que miran más allá de sus propios escritorios y edificios de oficinas para marcar la diferencia en el mundo. Si es su caso, inscríbase hoy mismo».

Y prosigue: «Los Premios contribuyen a desarrollar una comunidad empresarial más fuerte, con más éxito y más ética en Europa, porque creemos que las empresas desempeñan un papel clave en la solución de los principales problemas mundiales como el desempleo, el cambio climático y la pobreza generalizada».

European Business Awards es uno de los concursos de empresas transfronterizas e intersectoriales independientes más importantes y prestigiosos del mundo. Solo en el concurso del año pasado se analizaron más 111 000 empresas procedentes de 34 países.

Este año, los Premios tienen además el placer de presentar a la galardonada empresa de capital privado, Inflexion, como la nueva patrocinadora de su Premio al empresario del año.

Andrew Priest, socio de Inflexion, declaró: «Es un honor patrocinar el Premio al empresarial europeo del año, que reconoce la visión, el talento y la tenacidad de la vibrante comunidad de empresarios de Europa».

Si desea leer comentarios acerca de los premios, visite www.businessawardseurope.com/testimonials [http://www.businessawardseurope.com/testimonials]

Además de ser un concurso sólido y transparente, los European Business Awards organizan investigaciones en profundidad, grupos de antiguos alumnos, conferencias y seminarios web para que los líderes de diferentes sectores tengan la oportunidad de aprender, compartir y resolver los principales desafíos.

Adrian Tripp afirma que: «Entendemos el poder de las redes y reunimos a los promotores y agitadores de múltiples sectores, todos bajo el mismo techo».

El concurso de este año constará de un proceso de tres fases. Tras la inscripción, los Premios publicarán su lista de «Ones to Watch», compuesta por aquellas empresas más exitosas, innovadoras y éticas de cada país europeo. Después de una evaluación más minuciosa, se anunciarán 18 ganadores nacionales en cada país (un ganador nacional para cada categoría) en septiembre y, posteriormente, en diciembre de 2019, se anunciarán los 18 ganadores europeos finales en la Cumbre empresarial de alto perfil de dos días de duración y en la cena de gala de los premios, donde se reunirán más de 700 de las empresas más exitosas e influyentes de Europa.

Categorías de los premios para 2019:

1. The Inflexion European Entrepreneur of the Year Award (Premio Inflexion al empresario europeo del año) 2. The ELITE Award for Growth Strategy of the Year (Premio ELITE a la estrategia de crecimiento del año) 3. The New Business of The Year Award (Premio a la nueva empresa del año) 4. The Germany Trade and Invest Award for International Expansion (Premio Germany Trade and Invest a la expansión internacional) 5. The Social Responsibility and Environmental Awareness Award (Premio a la responsabilidad social y concienciación medioambiental) 6. The Workplace and People Development Award (Premio a la mejor empresa para trabajar y para el desarrollo del personal) 7. The Award for Innovation (Premio a la innovación) para empresas con ingresos entre 0 y 25 millones de euros 8. The Award for Innovation (Premio a la innovación) para empresas con ingresos entre 26 y 150 millones de euros 9. The Award for Innovation (Premio a la innovación) para empresas con ingresos de más de 150 millones de euros 10. The Customer and Market Engagement Award (Premio a la implicación con el cliente y el mercado) para empresas con ingresos entre 0 y 25 millones de euros 11. The Customer and Market Engagement Award (Premio a la implicación con el cliente y el mercado) para empresas con ingresos entre 26 y 150 millones de euros 12. The Customer and Market Engagement Award (Premio a la implicación con el cliente y el mercado) para empresas con ingresos de más de 150 millones de euros 13. The Digital Technology Award (Premio a la tecnología digital) para empresas con ingresos entre 0 y 25 millones de euros 14. The Digital Technology Award (Premio a la tecnología digital) para empresas con ingresos entre 26 y 150 millones de euros 15. The Digital Technology Award (Premio a la tecnología digital) para empresas con ingresos de más de 150 millones de euros 16. The Business of the Year Award (Premio a la empresa del año) con ingresos entre 0 y 25 millones de euros 17. The Business of the Year Award (Premio a la empresa del año) con ingresos entre 26 y 150 millones de euros 18. The Business of the Year Award (Premio a la empresa del año) con ingresos de más de 150 millones de euros

Si desea inscribirse en los European Business Awards de este año u obtener más información acerca del concurso, visite www.businessawardseurope.com [http://www.businessawardseurope.com/]

Acerca de los European Business Awards:

European Business Awards es uno de los concursos de empresas transfronterizas e intersectoriales más importantes y prestigiosos del mundo. Desde 2007, premian a las empresas más exitosas, éticas e innovadoras de toda Europa. Se trata de empresas de todos los tamaños que son una fuerza para el bien social y que marcan la diferencia en el mundo en que vivimos.

Nuestra principal finalidad consiste en apoyar y desarrollar una comunidad empresarial fuerte, exitosa y más ética porque estamos convencidos que las empresas desempeñan un papel clave en la solución de los principales problemas mundiales como el desempleo, el cambio climático y la pobreza generalizada.

Los European Business Awards celebran su 12.ª edición. El último año se analizaron más de 110 000 empresas procedentes de 34 países. Algunos de los patrocinadores y socios son Inflexion, ELITE, Germany Trade & Invest y PR Newswire.

Acerca de Inflexion: Inflexion es una empresa galardonada de capital privado del mercado medio, que invierte entre 10 y 250 millones de euros para obtener participaciones minoritarias o mayoritarias en todos los sectores.

