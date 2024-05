Eurotech se asegura un lugar en Gartner® Magic Quadrant™ por quinta vez consecutiva

(Información remitida por la empresa firmante)

Afirmación de excelencia: el reconocimiento continuo destaca el liderazgo de la empresa en IoT industrial

AMARO, Italia, 14 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Eurotech, un renombrado proveedor de sistemas informáticos de punta y líder en el campo del Internet de las cosas industrial (IIoT) y la Edge AI, anuncia con orgullo su inclusión en el Cuadrante Mágico de Gartner 2024 para plataformas globales de IoT industrial[1]. Este reconocimiento marca la quinta vez consecutiva que Eurotech aparece en la lista, lo que subraya su constante excelencia e innovación en el espacio IIoT.

El informe de Gartner, muy apreciado en todas las industrias por su análisis profundo e imparcialidad, destaca la creciente importancia de las plataformas IIoT en entornos empresariales. En él se señala lo siguiente: "Las plataformas IIoT globales se están convirtiendo en el agregador de datos industriales empresariales con capacidades analíticas avanzadas para permitir la integración de datos industriales. Los CIO y líderes de software que implementan plataformas IIoT para conectar sistemas de software OT tradicionales con soluciones de TI aprenderán qué proveedores lo hacen mejor".

Eurotech es una de las 18 empresas reconocidas en este prestigioso documento de investigación, un testimonio de la solidez de sus sólidas soluciones de IoT.

Paul Chawla, consejero delegado de Eurotech, destacó el reconocimiento constante de la compañía: "Ser reconocido una vez más por Gartner no solo confirma la posición de Eurotech como líder en soluciones Edge AI e IoT, sino que también resalta nuestro compromiso continuo para abordar las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Este logro es un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de todo nuestro equipo".

Robert Andres, director de estrategia de Eurotech, también reflexionó en relación a este logro: "Valoramos mucho nuestra presencia sostenida en el Cuadrante Mágico de Gartner para plataformas IIoT globales. Este reconocimiento nos motiva a continuar con nuestra misión de proporcionar hardware, software y servicios Edge AIoT robustos, seguros y abiertos, lo que nos impulsa a seguir innovando y sobresaliendo en nuestro campo".

Estar incluido en el Cuadrante Mágico de Gartner es un punto de referencia crucial para clientes y socios, ya que proporciona un estándar fiable en el proceso de selección de proveedores de tecnología. La presencia de Eurotech en este informe garantiza a las partes interesadas la alta calidad y fiabilidad de sus ofertas, mejorando la reputación y la confianza de la empresa en el mercado.

1. Gartner, "Magic Quadrant for Global Industrial IoT Platforms," Scot Kim, et al, 29 April 2024.

GARTNER y MAGIC QUADRANT son marcas comerciales registradas y marcas de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos e internacionalmente y se utilizan en este documento con permiso. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen sólo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Eurotech

Eurotech (ETH.IM) es una empresa multinacional que diseña, desarrolla y suministra computadoras Edge y soluciones de Internet de las cosas (IoT), completas con servicios, software y hardware, a integradores de sistemas y empresas. Al adoptar las soluciones de Eurotech, los clientes tienen acceso a plataformas de software y componentes básicos de IoT, a Edge Gateways para permitir el control de activos y a computadoras Edge de alto rendimiento (HPEC) creadas para aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA). Para ofrecer soluciones cada vez más integrales, Eurotech se ha asociado con empresas líderes en su campo de acción, con el objetivo de crear soluciones "best in class" para el Internet Industrial de las Cosas. Aprenda más aquí.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1897403...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/eurotech-se-asegura-un-lugar-en-gartner-magic-quadrant-por-quinta-vez-consecutiva-302145124.html