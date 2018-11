Publicado 02/11/2018 14:15:26 CET

-- Evamore: Estrellas del rock y de la pantalla se unen para honrar a los héroes de la Primera Guerra Mundial y apoyar la Guerra contra el cáncer

Las estrellas de rock y los iconos de la pantalla han lanzado hoy "One More Yard" - un EP grabado para rendir tributo al sacrificio de los jóvenes soldados en la Primera Guerra Mundial y aumentar la concienciación de la guerra actual contra el cáncer.

Ronnie Wood, de los Rolling Stones, Nick Mason, de Pink Floyd, Brian Eno, Sinead O'Connor, Imelda May y el prestigioso actor Cillian Murphy grabaron "One More Yard" - una canción inspirada en el heroísmo y cartas a casa de un joven soldado irlandés que murió en 1917. Se ha lanzado por medio de Evamore Records y está disponible para su descarga y stream aquí: https://lnk.to/EvamorePR.

El EP es parte del proyecto de Evamore (http://www.evamore.co.uk) fundado por el destacado empresario científico y profesor Sir Chris Evans mientras estaba llevando a cabo una investigación sobre la creación de un nuevo organismo de caridad de concienciación contra el cáncer. Se vio golpeado por la lucha emocional de los jóvenes confrontados con el cáncer y de cómo de similares eran su expresiones escritas y espíritu de lucha de la confianza de los jóvenes soldados en las desalentadoras trincheras de la Primera Guerra Mundial.

Sir Chris investigó miles de cartas de la Primera Guerra Mundial y utilizó las palabras y frases actuales de los soldados para escribir una colección de canciones originales. El proyecto verá un disco de canciones producidas y lanzadas en los próximos seis meses, y los beneficios irán para el nuevo Cancer Awareness Trust, que proporcionará asesoramiento clínico experto y dirección a las personas que padecen cáncer en todo el mundo para ayudar a maximizar sus oportunidades de controlar y superar sus batallas contra la enfermedad.

Sir Chris destacó: "Ha sido muy conmovedor ver cómo las palabras de los soldados de hace 100 años han sido tan parecidas a las de los jóvenes que padecen cáncer en la actualidad. Ahora solo podemos honrar el sacrificio de aquellos hace un siglo, pero hay mucho por hacer para ayudar a aquellos que están encerrados en una gran lucha por sus vidas mientras se enfrentan al cáncer. Somos unos privilegiados al contar con algunos de los mejores nombres de la música rock y con maravillosos acores que han elegido implicarse en nuestro proyecto".

Ronnie Wood indicó: "Como alguien que ha tenido que enfrentarse al cáncer, estoy encantado de formar parte de esta nueva iniciativa de concienciación - es una gran idea respaldada por algunos científicos brillantes. Me encanta el tema One More Yard - una triste historia real que cuenta con una melodía encantadora. Ha sido un placer poder tocar en este tema. Espero que todo el mundo forme parte de esta organización caritativa, y vendrás más cosas dentro de esto".

Nick Mason comentó: "Se trata de un proyecto destacado que permite a las personas como yo rendir tributo a los hombres jóvenes de hace 100 años que lucharon por nuestra libertad pero también para hacer algo que ayude a los jóvenes a enfrentarse al cáncer en la actualidad".

"One More Yard" incluye una sección de prólogo que cuenta con una impresionante instrumentación de Brian Eno, con Cillian Murphy leyendo extractos de cartas escritas por el Teniente Michael Thomas Wall, del Royal Irish Regiment a su madre en Dublín. Luchando una yarda más en la tierra de ningún hombre fue una frase a menudo repetida por numerosos soldados en sus cartas y diarios.

