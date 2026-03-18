Un ex-ingeniero de la NASA está sellando fotografías dentro de una montaña ártica para que duren 1.000 años

(Información remitida por la empresa firmante)

SVALBARD, Noruega, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Eternity.Photos ha lanzado el primer servicio de archivo fotográfico para consumidores del mundo, diseñado para preservar fotografías personales durante más de 1.000 años. En colaboración con socios especializados en archivo, las fotos se convierten a película analógica y se almacenan en bóvedas de montaña en Svalbard, Noruega, junto al Banco Mundial de Semillas.

Cuando la nube falla, la película perdura

El almacenamiento en la nube depende de empresas, servidores y formatos de archivo que pueden no ser duraderos. Los discos duros pueden fallar en una década. Eternity.Photos adopta un enfoque radicalmente diferente: las imágenes se transfieren a película de archivo fotosensible, probada de forma independiente para garantizar su durabilidad durante más de un milenio, y se sellan en bóvedas de montaña.

"Tus fotos son la prueba de que estuviste aquí. Cada instantánea, cada primer paso, cada momento especial, cada rostro que nunca querrás olvidar, merece durar más que cualquier disco duro", afirmó el fundador Pavel Machalek.

Machalek, ex-ingeniero de la NASA y cofundador de Spartacus, empresa especializada en la eliminación de datos, aporta una perspectiva única al archivado: si no confiarías tu vida a un disco duro, ¿por qué confiar tu legado a uno? Su solución elimina por completo la dependencia de software, hardware e instituciones.

Cómo funciona

Cada pedido incluye un código QR integrado en la misma película de archivo, lo que permite su identificación siglos después sin necesidad de bases de datos externas.

Privacidad desde el diseño

No se requieren cuentas. Sin seguimiento. El único registro permanente se encuentra en la propia película de archivo, sellada en la bóveda.

Un regalo que perdura para siempre

Ya sea una boda, el nacimiento de un bebé o un homenaje a un ser querido fallecido, conservar fotos durante 1.000 años transmite mucho más que cualquier tarjeta.

"No competimos con la nube", afirmó Machalek. "Competimos con el tiempo".

Acerca de Eternity.Photos

Eternity.Photos es un servicio de archivo para consumidores que conserva fotografías en película analógica en bóvedas de montaña en el Ártico durante más de 1.000 años. Fundada por Pavel Machalek y respaldada por Slow Ventures.

Contacto para medios: press@eternity.photos, sitio web: https://eternity.photos/press

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