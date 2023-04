Exide lanza cargadores específicos para su gama de baterías de ión-litio para equipos marinos y de ocio

Special chargers for Exide's Marine & Leisure Li-Ion battery range

Tres nuevos cargadores específicamente diseñados para la gama de baterías de ión-litio de equipos marinos y de ocio de Exide

Herramientas esenciales para la carga periódica o estacional

Aptos para baterías de 12V y 24V

GENNEVILLIERS, Francia, 4 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Exide Technologies ( www.exidegroup.com), un proveedor mundial de soluciones de almacenamiento de energía, lanza tres nuevos cargadores desarrollados específicamente para la gama de baterías de ión-litio de equipos marinos y de ocio de Exide.

La gama incluye dos cargadores para baterías de ión-litio de 12 V con una corriente de carga máxima de 20 A y 30 A, y uno para baterías de 24 V con una corriente de 27 A. Se ofrece a los clientes para la carga periódica o estacional de sus baterías de ión-litio antes de instalarlas en el vehículo o almacenarlas durante el invierno.

La recarga periódica es esencial

Las baterías de ión-litio para equipos marinos y de ocio de Exide están equipadas con funciones avanzadas que consumen energía incluso cuando la batería no está en uso:

la función de calentamiento inteligente , que permite la carga incluso a bajas temperaturas;

, que permite la carga incluso a bajas temperaturas; Bluetooth , que permite el control de los principales parámetros y niveles de rendimiento de la batería a través de una App móvil (disponible en Gplay y AppStore), incluso cuando la batería se encuentra en lugares de difícil acceso;

, que permite el control de los principales parámetros y niveles de rendimiento de la batería a través de una App móvil (disponible en Gplay y AppStore), incluso cuando la batería se encuentra en lugares de difícil acceso; el Sistema de Gestión de la Batería (BMS), que garantiza la protección contra el uso indebido, alargando aún más la vida útil de la batería. La energía consumida por estas funciones avanzadas debe compensarse con recargas periódicas.

Los cargadores de baterías de ión-litio para uso marino y de ocio de Exide permiten obtener el máximo SoC (estado de carga) para la instalación y el almacenamiento de las baterías y restablecer el cálculo del SoC en el BMS.

Existen diferentes tipos de cargadores en el mercado, pero no todos son adecuados para cargar los productos de Ión-Litio de Exide: Sin embargo, si se utiliza un cargador inadecuado, la protección contra baja tensión del BMS no se desactiva y las baterías no pueden cargarse. Por lo tanto, es esencial aplicar un cargador con las especificaciones adecuadas para garantizar un funcionamiento óptimo.

La gama Ión-Litio de Exide para equipos marinos y de ocio con importantes ventajas

La gama de ión de litio de equipos marinos y de ocio de Exide consta actualmente de seis baterías con un rendimiento y una tecnología de vanguardia que cubren la mayoría de las aplicaciones para la náutica y el ocio.

Las baterías de ión de litio de equipos marinos y de ocio de Exide ofrecen una serie de ventajas:

Costes de explotación reducidos: Con una vida útil tres veces mayor y el doble de energía disponible en comparación con una batería estándar, optimiza el TCO (Coste Total de Propiedad)

Con una vida útil tres veces mayor y el doble de energía disponible en comparación con una batería estándar, optimiza el TCO (Coste Total de Propiedad) Recarga más rápida: Excepcional aceptación de carga que permite una carga superrápida desde cualquier estado de carga

Excepcional aceptación de carga que permite una carga superrápida desde cualquier estado de carga Ligera: 70% más ligera que las baterías convencionales

70% más ligera que las baterías convencionales Función de calefacción: Soporta todas las condiciones climáticas, por lo que la gama de aplicaciones se amplía considerablemente

Soporta todas las condiciones climáticas, por lo que la gama de aplicaciones se amplía considerablemente Sistema de gestión de la batería (BMS): Para un funcionamiento seguro, protección contra el uso indebido y un rendimiento óptimo

Para un funcionamiento seguro, protección contra el uso indebido y un rendimiento óptimo Conectividad Bluetooth y aplicación móvil: Comunicación Bluetooth integrada en el BMS, que permite una conexión continua entre el BMS y la App móvil ("Exide M&L Li-Ion Monitor"). Disponible para iOS y Android

Comunicación Bluetooth integrada en el BMS, que permite una conexión continua entre el BMS y la App móvil ("Exide M&L Li-Ion Monitor"). Disponible para iOS y Android Certificado para un uso y transporte seguros: La gama cumple las normas de transporte global más estrictas.

Además de la gama de ión de litio para equipos, la serie de baterías marinas y de ocio de Exide incluye productos específicos para numerosas aplicaciones, como Equipment GEL, Equipment AGM, Equipment, Dual AGM, Dual EFB, Dual, Start AGM y Start. Las avanzadas baterías de Gel, AGM y EFB de la gama están homologadas por DNV, el mayor reconocimiento disponible para un producto en el mercado náutico.

Acerca de Exide Technologies

Exide Technologies ( www.exidegroup.com), con sede cerca de París (Francia), es un proveedor líder de soluciones avanzadas de almacenamiento de energía para los mercados de la automoción y la industria. Diseña, fabrica y comercializa tecnologías de baterías actuales y de próxima generación que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde automoción y todoterreno hasta manipulación de materiales, estacionarias, ferroviarias y de defensa. Exide Technologies abastece a los mercados mundiales con tecnologías de baterías de primera categoría, conocimientos técnicos y servicios de valor añadido bajo muchas marcas conocidas.

Como fabricante de equipos originales para los principales fabricantes de automóviles y equipos industriales, Exide Technologies ha participado en muchos de los avances significativos en el almacenamiento de energía que están permitiendo la innovación en todos los mercados. Con dos instalaciones de I+D, diez plantas de producción y tres plantas de reciclaje en Europa, Exide está comprometida con la ingeniería, la fabricación y el reciclaje de alta calidad, y da energía al mundo con las soluciones energéticas más eficientes, ayudando a los clientes a maximizar la productividad y el rendimiento. Exide Technologies sirve a los mercados con productos y servicios por un valor anual de unos 1.500 millones de euros.

