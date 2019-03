La exitosa oferta pública de Enerjisa Enerji recibe otro premio de Londres

Publicado 27/03/2019 12:09:21 CET

ESTAMBUL, 27 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Enerjisa Enerji ha recibido un premio internacional por su oferta pública de febrero de 2018, la mayor hasta el momento en el sector privado turco. En los premios "Equity Capital Markets", una de las ceremonias del mercado financiero internacional más prestigiosas celebradas por Global Capital en Londres, Enerjisa Enerji obtuvo el premio "ECM Deal of the Year in Turkey, the Middle East and North Africa". Baris Oran, director financiero de Sabanci Holding, recogió el premio en nombre de Sabanci Holding y Enerjisa Enerji.

Organizados por Global Capital, los premios "Equity Capital Markets" se reconocen como uno de los premios más prestigiosos con reconocimiento de logro en todos los mercados de capital en acciones. En el evento de este año, la compañía de energía líder en Turquía, Enerjisa Enerji, obtuvo el premio "ECM Deal of the Year in Turkey, the Middle East and North Africa".

Enerjisa Energy recibió el premio en Londres el 19 de marzo dentro del ámbito del programa, que ha premiado las transacciones del mercado de capital a las organizaciones líderes mundiales en Oriente Medio y norte de África desde 2015.

"Nuestra historia de éxito continuará".

En su discurso realizado durante la entrega de premios, Baris Oran, miembro directivo deEnerjisa Enerji y director financiero de Sabanci Holding, mencionó que el prestigioso premio que recibe en nombre de 10.000 empleados de Enerjisa y 63.000 empleados de Sabanci Holding representa su duro trabajo:

"La oferta pública de Enerjisa Enerji es la mayor oferta pública de Turquía en el sector privado, y la cuarta realizada por Sabanci Holding. Enerjisa Enerji completó 2018 con un rendimiento que superó los compromisos del año pasado con los inversores. Como Sabanci Holding, seguiremos construyendo con firmeza nuestra historia de éxito dentro de los mercados a través de nuestra tradición de transparencia y manteniendo nuestras promesas en ofertas públicas".

"Nuestro objetivo es añadir valor a todos nuestros accionistas con prácticas de próxima generación".

El responsable de finanzas de Enerjisa Enerji, Sascha Bibert, comentó acerca del premio:

"Estamos orgullosos de haber recibido este premio internacional de tanto prestigio por nuestra oferta pública, que ha iluminado un nuevo camino en Turquía. Siendo conscientes de nuestras responsabilidades como pioneros y principal compañía, en Enerjisa Energy damos prioridad a la creación de un valor destacado de cara a todos nuestros inversores y accionistas. Con esta visión, hemos conseguido una oferta pública de enorme éxito en febrero de 2018, atrayendo un gran interés de los inversores nacionales y extranjeros. Recibimos una demanda total de 4,8 veces las acciones cubiertas en la oferta durante el proceso de construcción de reserva, haciendo historia como mayor oferta pública de Turquía a nivel TRY. Siguiendo nuestra oferta pública, seguimos desplegando un rendimiento financiero y operativo, superando nuestros objetivos y creando un crecimiento real para nuestros accionistas. En línea con nuestros objetivos a medio y largo plazo, seguiremos con nuestros esfuerzos de asegurar una energía sostenible para el año 2019".

Mayor oferta pública de Turquía en el sector privado

Como resultado de la oferta pública que ha conseguido un gran interés de los inversores nacionales y extranjeros, Enerjisa Enerji comenzó a cotizar en la Borsa Istanbul desde el 8 de febrero de 2018. Con una capitalización de mercado de 7.380 millones de TRY, la oferta pública de Enerjisa Enerji hizo historia como mayor oferta pública de Turquía a nivel TRY.

