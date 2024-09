Expertos españoles aportarán su visión sobre el desarrollo presente y futuro de la IA en la GAIN Summit

(Información remitida por la empresa firmante)

Destacados ponentes españoles, como el Dr. Antonio Jara , de Libellium, y Enrique Gomicia-Murcia, de SCAI, debatirán sobre el presente, el futuro y las líneas rojas de la IA

La Cumbre Global de Inteligencia Artificial (GAIN) reunirá entre el 10 y 12 de septiembre en Riad a más de 300 expertos en IA, entre ellos Cristiano Amon (presidente y CEO de Qualcomm Incorporated), Julie Sweet (CEO de Accenture), Nick Studer (presidente y CEO de Oliver Wyman Group) y el Dr. Marc Raibert (fundador de Boston Dynamics)

MADRID, 2 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- La Global AI Summit 2024 (GAIN), organizada por la Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA), contará con la presencia de expertos españoles de gran relevancia que participarán como ponentes, como el Dr. Antonio Jara, de Libellium, y Enrique Gomicia-Murcia, de SCAI. Su participación subraya las importantes contribuciones de España al panorama mundial de la IA, especialmente en soluciones IoT y desarrollo de productos de IA, destacando especialmente la importancia de la colaboración internacional para dar forma al futuro de la IA.

La cumbre, que se alinea con la Visión 2030 de Arabia Saudí para diversificar la economía, está diseñada para fomentar la colaboración global y explorar el potencial transformador de la IA en todos los sectores.

Los análisis de más de 300 ponentes, entre innovadores, académicos, ejecutivos, reguladores y responsables de la toma de decisiones en 100 países de todo el mundo, girarán en torno al tema de la cumbre: 'Ahora, Después, Nunca' - 'Now, Next, Never'. En las sesiones se debatirá el impacto transformador de la tecnología, tanto para las personas como para sus comunidades; los beneficios de la IA en el mundo real; la trayectoria futura de la tecnología; y las consideraciones éticas necesarias para garantizar un desarrollo responsable de la IA en todos los sectores.

La cumbre también contará con un impresionante elenco de oradores de todo el mundo, como Cristiano Amon (presidente y CEO de Qualcomm Incorporated), Nick Studer (presidente y CEO de Oliver Wyman Group), el Dr. Marc Raibert (presidente de Boston Dynamics), Marcelo Claure (fundador y CEO de Claure Group), Julie Sweet (CEO de Accenture), Amandeep Gill (enviado del Secretario General de las Naciones Unidas para Tecnología), Kathleen Kennedy (directora ejecutiva del Centro de Inteligencia Colectiva del MIT), Alex Smola (CEO de Boson AI), Andrew Feldman (fundador y CEO de Cerebras Systems), el Dr. Chris Miller (director de Greenmantel), el Dr. Gill (director general de la Universidad de Harvard), y el Dr. Gill (director general de la Universidad de Harvard). Chris Miller (director de Greenmantle), Caroline Yap (directora general global de Google Cloud), Jonathan Ross (fundador y director general de Groq) y el Dr. Deepak Chopra (fundador de Chopra Foundation).

El portavoz oficial de la SDAIA, Eng. Majed Al-Shehri, afirma: "La Cumbre Mundial de la IA será un acontecimiento que marcará un hito en el desarrollo del futuro de la IA. El prisma del 'Ahora, Después, Nunca' bajo el que se sitúa es especialmente pertinente, ya que nos desafía a considerar las implicaciones inmediatas, las innovaciones futuras y las responsabilidades éticas que conlleva el rápido avance de las tecnologías de IA. Nos encontramos frente a una tecnología enormemente prometedora, pero su carácter innovador no debe hacernos equivocarnos. Es esencial que la integración de la IA sea sostenible y que contribuya a la mejora de la sociedad".

"La fuerte presencia de líderes mundiales, especialmente del sector de la consultoría, pone de relieve el papel fundamental de la IA en la transformación empresarial y la innovación global, así como su compromiso con la colaboración a medida que tratamos de resolver las numerosas cuestiones que plantea esta tecnología".

