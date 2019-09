La exposición China Brand Show comenzó en Hannover en la EMO 2019

Publicado 24/09/2019 13:58:29 CET

HANNOVER, Alemania, 24 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- La exposición China Brand Show, patrocinada por el Ministerio de Comercio de la República Popular de China (MOFCOM, por sus siglas en inglés), comenzó esta semana en la EMO Hannover 2019, en la ciudad alemana de Hannover.

https://mma.prnewswire.com/media/998225/CMEC.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/998225/CMEC.jpg]

La exposición, organizada por la Oficina de Desarrollo del Comercio del Ministerio de Comercio y coorganizada por CMEC International Exhibition Co. Ltd, tuvo un comienzo espectacular.

Acudieron representantes de la Oficina de Desarrollo del Comercio del Ministerio de Comercio, el Dr. Horst Schrage, director general de IHK Niedersachen, el Sr. Liang Feng, presidente de China National Machine Tool Corp., el Sr. Gerhard Hein, responsable de Economía y Estadística de la Asociación Alemana de Constructores de Herramientas y Máquinas (VDW), y el Sr. Wu Chupeng, director general adjunto de CEMC International Exhibition Co. Ltd.

En total, en la ceremonia de apertura participaron aproximadamente 80 delegados de China y Alemania del sector de máquinas-herramientas.

Tanto los participantes chinos como los extranjeros se mostraron de acuerdo en la excelente oportunidad que representa la exposición para promocionar marcas, e interactuar y colaborar con otros agentes del sector. Participar en este evento facilita que las compañías chinas demuestren sus fortalezas y promuevan su imagen corporativa mundial.

También favorece los intercambios entre los negocios chinos y alemanes, profundiza el entendimiento mutuo y crea más oportunidades de negocio.

En el evento también participaron representantes de compañías chinas como Luoyang Bearing Research Institute Co. Ltd., Shandong LEIMING Laser y Jinan Xintian Technology Co. Ltd.

La EMO es la exposición líder mundial en el sector de máquinas-herramientas. Desde su fundación hace 70 años, ha sido reconocida como el barómetro del sector mundial de las máquinas-herramientas. La exposición representa para las compañías chinas de maquinaria una ocasión de explorar oportunidades de negocio mundiales.

Para obtener más información, visite: https://www.emo-hannover.de/event/china-brand-show/MAT/94650 [https://www.emo-hannover.de/event/china-brand-show/MAT/94650]

Acerca de TDB

Como la agencia oficial para el fomento del comercio del Ministerio de Comercio de la República Popular de China, desde 2015, la Oficina de Desarrollo de Comercio del Ministerio de Comercio ha desarrollado más de 30 actividades de promoción de marca en todo el mundo. Al construir zonas de exposición de marca, patrocinar lanzamientos de nuevos productos y organizar reuniones cara a cara, ha afianzado una plataforma para la promoción y exposición internacional de marcas chinas.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/998225/CMEC.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/998225/CMEC.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Liu Yang, +86-10-8268-6326