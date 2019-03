El extracto Uña de gato PTI-00703 amazónico: un potente inhibidor y reductor de las placas y los ovillos cerebrales

Publicado 06/03/2019 13:27:21 CET

- Una revolucionaria investigación sobre la memoria muestra que el extracto Uña de gato PTI-00703 de una planta amazónica es un potente inhibidor y reductor de las placas y los ovillos cerebrales

EDMONDS, Washington, 6 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Scientific Reports publicó recientemente un histórico artículo de investigación con implicaciones favorables inmediatas para la salud cerebral y la pérdida de memoria en el cerebro que envejece. El artículo, titulado "The Amazon rain forest plant Uncaria tomentosa (Cat's claw) and its specific proanthocyanidin constituents are potent inhibitors and reducers of both brain plaques and tangles" (La planta Uncaria tomentosa o Uña de gato de la selva amazónica y sus constituyentes procianidólicos específicos son potentes inhibidores y reductores de las placas y los ovillos cerebrales), identifica al extracto Uña de gato PTI-00703 de la planta amazónica como una potente solución natural para inhibir y reducir la acumulación de placas de beta-amiloides y ovillos de proteína tau en el cerebro, y que constituyen la razón principal de la pérdida de memoria cuando envejecemos.

El Dr. Snow y su equipo identificaron por completo los polifenoles principales (conocidos como procianidinas) del extracto Uña de gato PTI-00703 responsables de la potente actividad inhibitoria y reductora de placas y ovillos cerebrales, y descubrieron también por primera vez cómo estos polifenoles específicos pueden contribuir a la mejora de la salud del cerebro. Esta es la primera publicación donde se descubre el mecanismo exacto mediante el cual las láminas beta de las proteínas de las placas y los ovillos se descomponen por la acción de polifenoles específicos presentes en un extracto vegetal natural recientemente descubierto.

El autor del artículo de investigación disponible en https://www.nature.com/articles/s41598-019-38645-0 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2393367-1&h=4072214463&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2393367-1%26h%3D1727724484%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2369102-1%2526h%253D2442986115%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.nature.com%25252Farticles%25252Fs41598-019-38645-0%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.nature.com%25252Farticles%25252Fs41598-019-38645-0%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nature.com%252Farticles%252Fs41598-019-38645-0&a=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41598-019-38645-0] fue el reconocido investigador sobre el envejecimiento cerebral y la enfermedad de Alzheimer, Dr. Alan Snow. La investigación, desarrollada durante más de diez años, tuvo la contribución de eminentes colegas de ocho instituciones diferentes y produjo un sinnúmero de hallazgos significativos y que nunca antes habían salido a la luz sobre los efectos y mecanismos de acción del extracto Uña de gato PTI-00703, un inhibidor vegetal natural de las placas y los ovillos cerebrales.

Los aspectos más destacados del mecanismo de acción descubierto son:

-- Los constituyentes polifenólicos principales del extracto Uña de gato PTI-00703 se introducen rápidamente al cerebro (en cuestión de minutos después de estar en la sangre) -- Seguidamente, los componentes polifenólicos de moléculas pequeñas del extracto Uña de gato PTI-00703 se unen a la proteína beta-amiloide de la placas y a la proteína tau de los ovillos. -- Estos componentes forman una cuña que desarma de manera específica y completa la estructura secundaria tanto de las láminas beta de las fibrillas de la proteína beta-amiloide de las placas como de los filamentos de la proteína tau de los ovillos, lo cual hace que se descomponga casi instantáneamente en un material amorfo no fibrilar. -- Luego las microglías del cerebro eliminan del cerebro el material no tóxico. -- La reducción entre un 50% y un 60% de la carga de placas en el cerebro en 3 meses condujo a una mejora marcada (entre un 50% y un 60%) de la memoria a corto plazo en ratones transgénicos que producen placas. -- Los ingredientes principales del extracto Uña de gato PTI-00703 también redujeron marcadamente la inflamación cerebral.

"Este artículo demuestra que finalmente se ha descifrado el complejo código que rige el papel que desempeñan los potentes polifenoles en la salud del cerebro, específicamente los que están presentes en el extracto Uña de gato PTI-00703. Durante siglos los hombres (incluido yo mismo) hemos intentado resolver este puzle biológico para desarrollar un medicamento que reduzca las placas y los ovillos cerebrales, y en todo ese tiempo ha sido la naturaleza quien guardaba la clave", dijo el Dr. Alan Snow, autor principal.

"Este es un enorme paso adelante en los campos de la salud cerebral, el envejecimiento cerebral y el estudio de la pérdida de memoria asociada a la edad", continuó el Dr. Snow. "Hemos planificado un ensayo clínico con doble enmascaramiento y controlado con placebo para el próximo año y confío en que el estudio respaldará lo que hemos descubierto y documentado en este artículo. Todos los involucrados en la protección de la memoria deberán prestar atención a este histórico artículo. ¿Quién habría pensado que una planta de las profundidades de la selva amazónica tendría la clave?"

Acerca del Dr. Alan Snow, investigador y autor principalEl Dr. Alan Snow es una de las autoridades más reconocidas del mundo en la enfermedad de Alzheimer. Anteriormente fue profesor investigador asociado de Patología en la Universidad de Washington en Seattle, donde dirigió el equipo de proyectos del Centro de Investigaciones de la Enfermedad de Alzheimer durante 10 años. El Dr. Snow tiene un extenso historial de publicaciones sobre las placas y los ovillos cerebrales, y fue el primero en descubrir la presencia de proteoglicanos de heparán sulfato (HSPG, por sus siglas en inglés) en la enfermedad de Alzheimer y las enfermedades priónicas, demostrando que los HSPG desempeñan un papel importante en el inicio de la enfermedad de Alzheimer y de muchos otros trastornos amiloides. Autor de 340 patentes otorgadas y galardonado con el premio LEAPS de la fundación Michael J. Fox por sus investigaciones sobre la enfermedad de Parkinson, el Dr. Snow ha recibido18 subvenciones del Instituto Nacional de Salud, que incluyen subvenciones para identificar nuevos inhibidores de placas y ovillos. El Dr. Snow ha estudiado el envejecimiento cerebral, la pérdida de memoria, así como las placas y ovillos cerebrales durante más de 30 años y actualmente es el fundador y consejero delegado de Cognitive Clarity Inc., empresa con sede en Edmonds (Washington).

CONTACTO: CONTACTO: Claire Swift, 202-253-0010 ocswift@swiftglobalmedia.com

Sitio Web: www.perceptabrain.com/