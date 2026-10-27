FarEye establece cuatro medidas para controlar el aumento de los costes de entrega en EMEA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

- El 'impuesto a la fragmentación' de la última milla: FarEye establece cuatro medidas para controlar el aumento de los costes de entrega en los líderes de la última milla EMEA 2026

Los costes de la entrega de última milla aumentaron, de media, un 9 % en la región EMEA; el 96 % de las empresas paga más por cada entrega.

Kushal Nahata, consejero delegado de FarEye, propone cuatro medidas para reducir el 'impuesto por fragmentación' que generan los transportistas y sistemas desconectados en cada entrega.

Last Mile Circle, la comunidad de operadores de LML activa durante todo el año, abarca ahora las regiones de APAC, América y EMEA.

AMSTERDAM, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Los costes de la entrega de última milla en la región EMEA aumentaron, de media, un 9 % durante el último año; el 96 % de las empresas paga ahora más por cada entrega, según el informe Eye on the Last Mile EMEA 2026 de FarEye.

Al presentar los hallazgos, Kushal Nahata, consejero delegado y cofundador de FarEye, atribuyó gran parte de este incremento al 'impuesto por fragmentación': costes ocultos derivados de transportistas, datos y sistemas que no están conectados entre sí.

Basándose en más de 4.000 puntos de datos provenientes de más de 500 encuestados, el informe reveló que el 51 % de las empresas que externalizan completamente sus operaciones señalan la falta de fiabilidad en la información de los transportistas como su mayor desafío, frente al 22 % que menciona los costes.

Nahata comparó la fragmentación en la última milla con el transporte de mercancías previo a la contenedorización, una época en la que la adopción de un estándar común permitió reducir los costes de carga de 5,83 a 0,16 dólares por tonelada.

"Las empresas pueden externalizar la ejecución, pero no pueden delegar la responsabilidad sobre los costes y la experiencia del cliente", afirmó Nahata. "La última milla todavía está esperando su momento de contenedorización".

El directivo señaló cuatro prioridades:

La plataforma de FarEye ofrece visibilidad a través de transportistas, mercados y sistemas, incluyendo los costes de entrega en tiempo real.

El evento, celebrado del 13 al 15 de octubre en el hotel Mercure Amsterdam City, reunió a más de 100 líderes de sectores como el postal, la logística, el comercio minorista, el comercio electrónico, la fabricación, la automoción, las telecomunicaciones y la restauración.

Slavko Ovčina, director de tecnología de Slovenia Post, destacó la utilidad de los debates operativos, prácticos y abiertos. Por su parte, Sebastian Bleser, vicepresidente sénior de cadena de suministro en Autodoc, subrayó la importancia de intercambiar perspectivas entre distintos mercados más allá del propio evento.

Nahata presentó 'Last Mile Circle', una comunidad de LML activa durante todo el año, destinada a compartir y resolver desafíos operativos. Al encuentro asistieron líderes de la región EMEA, junto con miembros fundadores procedentes de la región APAC y de Américas.

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