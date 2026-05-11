FarmaMondo Group nombra a Natalie Douglas miembro independiente del consejo de administración

(Información remitida por la empresa firmante)

-FarmaMondo Group nombra a Natalie Douglas, pionera mundial en el acceso controlado y la comercialización de productos farmacéuticos, como miembro independiente del consejo de administración

PRINCETON, N.J. y CHIASSO, Suiza, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- FarmaMondo Group, una organización farmacéutica comercial internacional que se asocia con empresas farmacéuticas y biotecnológicas para ofrecer medicamentos innovadores y especializados a más de 50 mercados emergentes, anuncia hoy el nombramiento de Natalie Douglas como directora independiente de su Consejo de Administración. Douglas es reconocida por ser pionera en el programa de acceso gestionado a medicamentos comercializados, modelo actualmente aceptado por la industria farmacéutica para facilitar el acceso a numerosos mercados internacionales.

Tras una trayectoria profesional en puestos de liderazgo en J&J, Douglas fundó IDIS, una organización farmacéutica especializada internacional con sede en Princeton, Nueva Jersey. Douglas transformó IDIS en el proveedor líder mundial de programas de acceso gestionado, implementando más de 200 programas de acceso global en nombre de 40 empresas farmacéuticas y biotecnológicas para enfermedades graves y raras. Posteriormente, la empresa fue adquirida por Clinigen Group, lo que validó el valor comercial transformador del modelo de Douglas. Bajo su liderazgo visionario, IDIS demostró que el acceso ampliado podía implementarse de forma sistemática, ética y a gran escala, permitiendo así que pacientes de todo el mundo tuvieran acceso a medicamentos que salvan vidas.

"Natalie Douglas es una de las figuras más importantes en el acceso global al paciente, reconocida por desarrollar el estándar de la industria para los programas de acceso controlado y por conectar a las compañías farmacéuticas con centros de salud en lugares remotos de todo el mundo", declaró Yaron Spigel, consejero delegado de FarmaMondo. "El nombramiento de Natalie en nuestra junta directiva es fundamental, ya que FarmaMondo amplía su red de socios con compañías farmacéuticas y biotecnológicas estadounidenses que buscan proporcionar una atención integral a los pacientes de todo el mundo".

FarmaMondo se encuentra en un punto de inflexión en su trayectoria de crecimiento, expandiendo rápidamente su presencia en el mercado estadounidense. Cuenta con 14 filiales regionales y una cartera de oncología, especialidades y enfermedades raras que representa más de 50 terapias en 50 países. Fundamentalmente, FarmaMondo ofrece acceso comercial a los pacientes con un modelo innovador sin igual en la industria. El liderazgo histórico de Douglas la posiciona como la candidata ideal para formar parte del consejo de administración en el contexto de la creciente presencia de la compañía en el mercado estadounidense.

"Es un privilegio aportar mi experiencia en acceso global a FarmaMondo y ayudarlos a expandir su presencia en el mercado estadounidense", declaró Natalie Douglas, miembro del consejo de administración de FarmaMondo. "Me impresiona lo que Yaron y su equipo han logrado para impulsar el futuro modelo de acceso al mercado internacional; el trabajo de FarmaMondo con sus socios farmacéuticos coincide con mi pasión por ayudar a pacientes que necesitan urgentemente medicamentos que les cambien la vida y que viven fuera de la geografía tradicional de los grandes mercados."

Acerca de FarmaMondo Group

FarmaMondo Group es una organización farmacéutica que ofrece a las compañías farmacéuticas una presencia de mercado integral y llave en mano en más de 50 mercados emergentes, desde el acceso temprano hasta la comercialización, llevando medicamentos vitales a los pacientes que los necesitan. Con 14 filiales regionales, una trayectoria comprobada en más de 50 activos y una cartera que abarca oncología, hematología, endocrinología, neurología y enfermedades metabólicas, FarmaMondo se compromete a garantizar que las terapias que cambian vidas lleguen a los pacientes en todos los rincones del mundo.

Contacto para mediosIvy CohenIvy Cohen Corporate Communications+1 (212) 399-0026ivy@ivycohen.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/farmamondo-group-nombra-a-natalie-douglas-miembro-independiente-del-consejo-de-administracion-302767574.html