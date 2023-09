FICHET lidera la innovación en educación internacional en la Conferencia EAIE 2023

EAIE - FOUNDATION FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN HIGHER

(Información remitida por la empresa firmante)

TAIPEI, 28 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- La Foundation for International Cooperation in Higher Education of Taiwan (FICHET) anunció que envió una delegación, encabezada por el presidente de FICHET, Cheng-Chih Wu, para asistir a la 33ª Conferencia y Exposición Anual de la Asociación Europea para la Educación Internacional (EAIE). Como el evento de intercambio educativo internacional más grande y representativo de Europa, la Conferencia tuvo lugar en Rotterdam del 26 al 29 de septiembre. La delegación incluyó a más de 50 representantes de 24 instituciones de educación superior, incluidas 23 universidades taiwanesas y FICHET.

"La sólida presencia de Taiwán en la Conferencia Anual EAIE 2023 subrayó nuestro compromiso con las asociaciones académicas transfronterizas, en particular con los países europeos", señaló el presidente Wu. "Nuestra doble presencia, tanto física como virtual, mostró el espíritu dinámico e innovador del sector de educación superior de Taiwán. A través de iniciativas como la Noche de Taiwán y la expansión de las becas Taiwán-UE, unimos continentes y comunidades académicas para un mundo más interconectado".

Adoptando el tema de la conferencia de este año, "Conectando corrientes", la marca Study in Taiwan de FICHET, que facilita que los estudiantes internacionales realicen estudios superiores en Taiwán, tuvo presencia tanto físicamente en el lugar como virtualmente en la plataforma virtual EAIE. El stand virtual destacó las numerosas oportunidades de estudio e investigación en las instituciones de educación superior de Taiwán, tanto en línea como fuera de línea, mostrando así la gama de innovación y destreza tecnológica de la industria de educación superior de Taiwán.

Para fomentar aún más la construcción de relaciones transfronterizas, FICHET organizó el banquete de networking "Taiwan Night" en el Mainport Hotel. Este evento social sirvió como una ocasión agradable para que las universidades taiwanesas de la delegación interactuaran y colaboraran con socios clave y representantes de escuelas hermanas. Asistieron alrededor de 100 representantes de universidades, y el evento tuvo como objetivo fortalecer las relaciones con las escuelas asociadas y al mismo tiempo mostrar la cálida hospitalidad y el espíritu cultural de Taiwán.

Taiwán ha estado promoviendo continuamente el intercambio académico con países europeos en los últimos años a través de varias medidas, como la "Beca de la UE del Ministerio de Educación", el "Nuevo Programa Erasmus" y la "Beca de Conexión Taiwán-Europa". Recientemente, la "Beca de Conexión Taiwán-Europa" se amplió para ofrecer hasta 700 oportunidades de becas a universidades asociadas y sus estudiantes.

Acerca de FICHET

Fundada en 2005, la Foundation for International Cooperation in Higher Education of Taiwan (FICHET) fomenta la colaboración entre sus 119 instituciones miembros y universidades internacionales para promover los estudios en Taiwán y fomentar sinergias transfronterizas en la educación superior. Para más información, visite https://www.fichet.org.tw/en/ .

CONTACTO: Vicky Chou, fichet@fichet.org.tw, +886-02-23222280

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2222970...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/fichet-lidera-la-innovacion-en-educacion-internacional-en-la-conferencia-eaie-2023-301941115.html