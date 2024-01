(Información remitida por la empresa firmante)

La fintech humana italiana Opyn se internacionaliza y busca oportunidades de fusiones y adquisiciones. Opyn Pay Later, su solución B2B patentada 'compre ahora, pague después', ahora está disponible para comerciantes de la Unión Europea, Reino Unido y Suiza

MILÁN, 30 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Opyn, la plataforma italiana líder de préstamos como servicio, se expande en la Unión Europea, Suiza y Reino Unido con su solución patentada 'compre ahora, pague después' para B2B, Opyn Pay Later, y señala oportunidades de fusiones y adquisiciones.

Fundada hace más de 10 años por Antonio Lafiosca e Ivan Pellegrini, Opyn ofrece a través de su tecnología patentada todo en uno, servicios financieros rápidos y digitales que permiten a las empresas e instituciones financieras crecer e innovar. En particular, Opyn Pay Later ofrece oportunidades BNPL a través de un servicio innovador y totalmente digital, que incluye todas las herramientas financieras necesarias para la gestión de ventas en el ámbito B2B. Opyn Pay Later permite aplazar pagos flexibles y modulares para cualquier tipo de negocio, sin intereses ni límites de gasto. Garantiza un servicio de extremo a extremo que apoya durante todo el proceso de venta satisfaciendo las nuevas necesidades de corporaciones y PYMES. No tiene costes fijos, se puede personalizar, agiliza la gestión de pagos y minimiza la exposición al riesgo de impagos.

El punto de acceso al servicio es el nuevo sitio web opyn.eu, desarrollado en italiano, inglés, alemán, francés y español.

Con su estrategia de expansión en el extranjero, Opyn crea las condiciones para aprovechar todo el potencial de Compre Ahora, Pague Después en su fuerte fase de expansión. Con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) esperada de más del 10 % durante el período 2023-2028 en Europa, se espera que el volumen bruto de mercancías de BNPL se duplique a 326 millones de dólares en 2028 (Research and Markets, septiembre de 2023). El mercado B2B liderará la fase de crecimiento, que ahora encuentra en los servicios a plazos una alternativa concreta a la demanda de capital, cuyo acceso, por el contrario, es cada vez más caro.

Con la internacionalización, Opyn también pretende ampliar significativamente el volumen actual de alrededor de 2.000 millones de euros de créditos gestionados por la plataforma hasta ahora sólo en Italia. La plataforma italiana de préstamo como servicio, con una facturación de más de 40 millones de euros, apunta ahora a oportunidades de fusiones y adquisiciones, tanto en Italia como en el extranjero, entre actores estratégicos de los sectores de crédito, puntos de venta (PoS) y pagos,, así como en sistemas de gestión y control. El objetivo es identificar empresas con EBITDA positivo que puedan integrarse perfectamente con la plataforma de préstamo como servicio y compre ahora, pague después de Opyn para generar sinergias significativas en términos de clientes y eficiencia de costes.

