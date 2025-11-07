Firma del acuerdo de empresa conjunta entre Silal y SVG en CIIE 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

-Theyab bin Mohamed bin Zayed presenció la firma del acuerdo de empresa conjunta entre Silal y SVG en la Exposición Internacional de Importaciones de China 2025

ABU DHABI, EAU, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En presencia de Su Alteza el Jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vicepresidente del Tribunal Presidencial para el Desarrollo y los Asuntos de los Héroes Caídos, y Su Excelencia el Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministro de Comercio Exterior, Silal, la principal empresa agroalimentaria y tecnológica de Abu Dhabi, firmó un acuerdo histórico de empresa conjunta (JV) con Shouguang Colorful Manor Modern Agriculture Co., Ltd (SVG), una de las principales empresas de tecnología agrícola de China, durante la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) 2025.

El acuerdo representa un hito fundamental para el avance de la colaboración entre los Emiratos Árabes Unidos y China en materia de agricultura sostenible, reforzando la visión de los EAU de fortalecer la seguridad alimentaria, diversificar la producción local y acelerar la adopción de soluciones agrotecnológicas avanzadas para climas extremos.

Su Excelencia el Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministro de Estado de Comercio Exterior, declaró: "Los EAU continúan forjando alianzas estratégicas que fortalecen nuestro ecosistema nacional de seguridad alimentaria, al tiempo que profundizan los lazos económicos con socios globales clave como China. Esta iniciativa conjunta refleja nuestro compromiso compartido con la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento responsable, que beneficia a ambas naciones y contribuye a la resiliencia del sistema alimentario mundial."

En virtud del acuerdo, Silal y SVG establecerán la primera instalación de la región para insectos biológicos agrícolas y desarrollarán conjuntamente infraestructura de invernaderos de última generación para abastecer a los Emiratos Árabes Unidos y a los mercados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Esta alianza combina el profundo conocimiento del mercado y la red de agricultores de Silal con la experiencia tecnológica de SVG en sistemas de invernadero impulsados por IA, polinización biológica y agricultura de precisión. Para reforzar su visión compartida de expansión en el mercado global, ambas partes también han establecido una alianza estratégica a largo plazo en el comercio de frutas y hortalizas, con una previsión de más de 1.000 contenedores anuales de productos seleccionados procedentes de China para los Emiratos Árabes Unidos y los mercados circundantes.

S.E. Dhafer Al Qasimi, consejero delegado del Grupo Silal, añadió: "Esta alianza representa un importante avance en la misión de Silal de impulsar la agricultura sostenible mediante la ciencia y la innovación. Al combinar la experiencia tecnológica de SVG con el profundo conocimiento que Silal tiene del sector agrícola de los EAU, esta empresa conjunta permitirá una mayor resiliencia, eficiencia y competitividad a largo plazo en toda la cadena de valor agroalimentaria. Más allá de la innovación, nuestro objetivo es empoderar a los agricultores locales con acceso a insumos agrícolas rentables y a las últimas tecnologías, ayudándoles a aumentar la productividad, reducir costes y optimizar el uso de los recursos en un entorno en constante evolución."

Esta colaboración permitirá localizar insumos agrícolas clave, reducir la dependencia de las importaciones y posibilitará una agricultura climáticamente inteligente y eficiente en el uso de los recursos en toda la región. Al integrar las capacidades de fabricación avanzada de SVG con el liderazgo operativo de Silal, la alianza ofrecerá soluciones escalables y rentables que mejorarán la eficiencia hídrica, aumentarán los rendimientos y fortalecerán la posición de los EAU como centro regional de agricultura sostenible e innovación.

Ming Yang, fundador de Shouguang Colorful Manor Modern Agriculture Co., Ltd (SVG), declaró: "Nuestra alianza con Silal representa una oportunidad sin precedentes para seguir mejorando nuestras tecnologías avanzadas y nuestra experiencia agrícola en las condiciones climáticas únicas de la región. Juntos, aunaremos nuestras fortalezas para contribuir significativamente a la creación de un ecosistema de seguridad alimentaria sostenible, innovador y resiliente en los EAU".

Como parte de la empresa conjunta, se invertirán 38 millones de dólares en la construcción de un centro de producción de hortalizas impulsado por inteligencia artificial y robótica en Al Foah, Al Ain, en un terreno de 9,8 hectáreas. Estas instalaciones funcionarán como un centro regional de innovación, donde se exhibirán tecnologías modernas de invernaderos, sistemas de uso eficiente del agua y modelos agrícolas climáticamente inteligentes, adaptables a los entornos del Golfo.

Este acuerdo se produce tras la firma de dos importantes memorandos de entendimiento entre Silal y SVG, y representa una profundización de la colaboración técnica y comercial. Facilitará la transferencia de conocimientos, el desarrollo de capacidades y la localización de tecnología, brindando a los agricultores de los EAU soluciones que reducen la dependencia de las importaciones, aumentan el rendimiento y promueven la gestión ambiental responsable.

