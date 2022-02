Flutterwave cierra una financiación de serie D de 250 millones de dólares (2)

- Flutterwave cierra una financiación de serie D de 250 millones de dólares y su valoración se eleva a más de 3.000 millones de dólares

Flutterwave atrae a un grupo de nuevos y destacados inversores

SAN FRANCISCO, 16 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Flutterwave , empresa tecnológica líder, ha anunciado hoy que ha recaudado 250 millones de dólares estadounidenses en financiación de serie D, lo que valora a la empresa en más de 3.000 millones de dólares, mientras la marca sigue transformando la forma en que los africanos realizan sus transacciones en el continente y en todo el mundo.

Flutterwave se ha convertido en la empresa emergente africana mejor valorada con esta inversión. Es una validación del talento africano, de la innovación y de sus jóvenes inspiradores. También es un enorme respaldo al crecimiento del panorama empresarial, de la innovación y de la tecnología en África".

Entre los últimos patrocinadores de Flutterwave se encuentran algunos de los inversores más respetados del mundo, encabezados por B Capital Group, y con la participación de Alta Park Capital, Whale Rock Capital y Lux Capital, entre otros. Varios inversores existentes que también participaron en rondas anteriores también siguieron esta ronda, incluyendo, Glynn Capital, Avenir Growth, Tiger Global, Green Visor Capital, Salesforce Ventures. Los nuevos fondos impulsarán el ambicioso plan de expansión de Flutterwave para acelerar la captación de clientes en los mercados existentes y el crecimiento a través de fusiones y adquisiciones; y desarrollar productos complementarios al tiempo que se fomentan nuevas innovaciones en el desarrollo de sus productos y servicios. La empresa compartirá más detalles durante el evento Flutterwave 3.0. El evento virtual está programado para el 18 de febrero de 2022 y los miembros del público pueden RSVP aquí .

Desde su creación en 2016, el equipo de Flutterwave ha tenido la misión de crear un sinfín de posibilidades para los clientes y las empresas de África y los mercados emergentes. La recaudación de fondos de serie D se produce tras una impresionante racha de cinco años en los que Flutterwave ha procesado más de 200 millones de transacciones por valor de más de 16.000 millones de dólares estadounidenses hasta la fecha en 34 países de África. También se produce tras un año de rápido crecimiento de la marca, que ahora presta servicio a más de 900.000 empresas en todo el mundo.

En 2021, Flutterwave lanzó una serie de nuevos productos, como Flutterwave Market , para que los comerciantes vendan sus productos a través de un mercado en línea, y, más recientemente, Send , un servicio de remesas que permite a los clientes enviar dinero sin problemas a los destinatarios desde y hacia África. Flutterwave también se ha asociado con empresas tecnológicas y de telecomunicaciones líderes a nivel mundial y panafricano, como PayPal, MTN y Airtel Africa, para impulsar la inclusión financiera en el continente y crear un sinfín de posibilidades para los clientes, que pueden crear aplicaciones de pago personalizables a través de sus API.

Olugbenga 'GB' Agboola, fundador y consejero delegado de Flutterwave, dijo: "Nuestra historia es la de la resistencia y el trabajo duro. Nuestro crecimiento hasta ahora se debe al apoyo de nuestros clientes, nuestros socios, los bancos, el público, los reguladores y, sobre todo, nuestra gente. El Banco Central de Nigeria, bajo la dirección del doctor Godwin Emefiele, estableció la visión de un sistema de pagos transformador en Nigeria, proporcionó el marco para la innovación en este espacio y ha seguido creando normativas que nos han permitido crecer y prosperar. Estamos agradecidos a ellos y a todos los demás bancos centrales de todos los países en los que operamos. Nos propusimos construir una plataforma que simplificara los pagos para todo el mundo y hoy nuestras soluciones se utilizan en todo el mundo para conectar a los africanos con el mundo y al mundo con los africanos. Estamos encantados de que los inversores crean en nosotros y en nuestra historia y de que destinen sus recursos a esta creencia. Esta última financiación demuestra la convicción de algunos de los principales inversores del mundo en nuestro modelo de negocio, nuestro equipo y el mercado tecnológico de África. Proporciona a Flutterwave el apoyo tan necesario para cumplir nuestros planes de ofrecer la mejor experiencia a nuestros comerciantes y clientes de todo el mundo".

Matt Levinson, socio de B Capital, dijo: "En B Capital, buscamos respaldar empresas generacionales con un amplio potencial de plataforma. Flutterwave tiene una oportunidad única para lograr esto como proveedor de infraestructura de pagos dominante en toda África. Además de su aparición como procesador de pagos empresariales líder en el continente, Flutterwave está innovando a una velocidad vertiginosa con novedosas soluciones fintech para grandes empresas, PYMES y consumidores. He tenido el placer de respaldar a este equipo de clase mundial desde 2017 y no podría estar más emocionado de que B Capital esté liderando su Serie D. Flutterwave puede, en última instancia, construir uno de los negocios fintech más consecuentes del mundo, permitiendo a cientos de miles de comerciantes realizar transacciones en línea y conectar a África con la economía global".

David Glynn, socio director de Glynn Capital, dijo: "Creemos que la digitalización de los pagos a nivel mundial es una de las mayores y más importantes tendencias en tecnología. Al haber sido inversores en Flutterwave desde 2017, hemos tenido un asiento en primera fila para ver a Flutterwave establecerse como una empresa de pagos líder en África, ya que impulsa la adopción de experiencias de pagos digitales sin problemas para comerciantes y consumidores por igual. Esperamos apoyar a la compañía mientras aborda su importante oportunidad de crecimiento en los próximos años". Esta última recaudación de fondos ha hecho que la valoración de Flutterwave se triplique con creces desde su última ronda de financiación en marzo del año pasado, cuando se convirtió en uno de los unicornios de más rápido crecimiento en África.

Acerca de Flutterwave

Flutterwave es una empresa tecnológica líder que permite a las empresas de todo el mundo ampliar sus operaciones en África y otros mercados emergentes a través de una plataforma que permite realizar transacciones transfronterizas mediante una API. Flutterwave ha procesado más de 200 millones de transacciones por valor de más de 16.000 millones de dólares estadounidenses hasta la fecha y presta servicio a más de 900.000 empresas, entre las que se encuentran clientes como Uber, Flywire, Booking.com, etc. La ventaja principal de la compañía es el procesamiento de pagos internacionales en 150 monedas y múltiples modos de pago, incluyendo tarjetas locales e internacionales, monederos móviles, transferencias bancarias, Barter by Flutterwave, etc. Flutterwave tiene una infraestructura que llega a más de 34 países africanos, entre ellos Nigeria, Uganda, Kenia y Sudáfrica. Para más información sobre la trayectoria de Flutterwave, visite: www.flutterwave.com

Acerca de B Capital Group

B Capital Group es una empresa de inversión global multietapa fundada en 2015. B Capital, que invierte en empresas que transforman grandes industrias tradicionales a través de fronteras y geografías, aprovecha un equipo internacional de expertos experimentados, así como su asociación estratégica con BCG. La empresa ayuda a los fundadores a superar los retos empresariales, a obtener capital y a atraer a líderes con talento en cada etapa del ciclo de vida de las empresas emergentes. B Capital invierte en empresas de software, sanidad, servicios financieros, consumo, industria y transporte. La cartera de B Capital incluye empresas globales líderes de la industria como Atomwise, Carro, Dailyhunt, Datarobot, Evidation Health, Icertis, Innovaccer, Ninja Van, Tuhu y Yalo. Para más información, visite bcapgroup.com