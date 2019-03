Football for Friendship: La selección nacional de Brasil recibe la Nine Values Cup

Publicado 23/03/2019 20:03:57 CET

OPORTO, Portugal, March 23, 2019 /PRNewswire/ -- En el Estadio Dragão de Oporto, los Young Ambassadors del programa International Children's Social de Gazprom denominado "Football for Friendship" presentaron hoy el premio principal del programa - la Nine Values Cup - a la selección nacional de fútbol de Brasil. Este trofeo único simboliza los Nine Values de Football for Friendship - amistad, igualdad, justicia, salud, paz, devoción, victoria, tradiciones y honores. La ceremonia de premios se llevó a cabo en el umbral de un partido amistoso entre Panamá y Brasil.

https://mma.prnewswire.com/media/839814/Nine_Values_Cup.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/839814/Nine_Values_Cup.jpg]

Los siguientes Young Ambassadors de Football for Friendship asistieron a la ceremonia de premios: Swan Drame (13 años, Francia), Catarina Barata (13 años, Portugal), Miguel Borges (19 años, Portugal), Denis Aladev (13 años, Rusia). Contaron al secretario general de la confederación de fútbol de Brasil, Walter Feldman y al responsable de desarrollo técnico y responsabilidad social del equipo, Diogo Netto, en relación a la historia y significado de este trofeo especial.

Los jóvenes jugadores y los jóvenes periodistas de 211 países y regiones de todo el mundo formaron parte de la votación abierta que decidió que la selección nacional de Brasil merece la Nine Values Cup. Los participantes en la Football for Friendship han reconocido que la selección nacional de Brasil es la más responsable desde el punto de vista social de las 32 selecciones nacionales de fútbol, que participaron en la 2018 FIFA World Cup Russia.

La selección nacional de fútbol de Brasil es la quinta ganadora de la Nine Values Cup. Desde el año 2015, se ha presentado el trofeo a los equipos de fútbol de Barcelona (España), Bayern Munich (Alemania), Al Wahda (Siria) y Real Madrid (España).

El programa social internacional de niños Football for Friendship se ha implementado a través de Gazprom desde el año 2013. Los valores principales promocionados por los participantes del programa son la Amistad, igualdad, justicia, salud, paz, devoción, victoria, tradiciones y honor. Sus participantes son los jóvenes jugadores (chicos y chicas, incluyendo los que padecen discapacidades y necesidades especiales) y los jóvenes periodistas que cubren eventos de Football for Friendship dentro del International Children's Press Centre. Los eventos finales del programa Football for Friendship se celebrarán en Madrid del 28 de mayo al 2 de junio de 2019.

"La Nine Values Cup es un trofeo completamente nuevo, genuino y poco habitual que se presenta para la adherencia de los valores del programa, como la justicia, devoción y tradiciones. Estos son extremadamente cercanos a todo el mundo, incluyendo niños y adultos del planeta. Este año, por primera vez, el equipo de Latinoamérica recibió el trofeo - lo que supone otra prueba más de que no hay fronteras para el fútbol y la amistad", Walter Feldman, secretario general de la confederación de fútbol de Brasil.

"Estoy muy contento de que el programa Football for Friendship me haya dado la oportunidad de reunirme con los miembros de la selección nacional e incluso premiarlos en persona con la Nine Values Cup. Creo que nadie puede convertirse en una persona de éxito sin seguir los valores humanos universales. Cuantas más personas debatan en el mundo, atrayendo la atracción hacia ellos, nuestra vida será mejor. La Nine Values Cup es un símbolo de amistad, y de una actitud responsable hacia la sociedad en la que vivimos para los niños entorno al mundo", indicó Catarina Barata, joven periodista de Football for Friendship.

