FORCYD anuncia su expansión en Francia con la apertura de una nueva oficina en París

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 1 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- FORCYD se enorgullece de anunciar su expansión a Francia con la apertura de nuestra nueva oficina en París. Esto marca un hito importante en nuestra trayectoria, ya que seguimos creciendo en el mercado de servicios de eDiscovery, revisión de documentos y ciberanálisis forense.

En los últimos años, hemos establecido nuevos estándares en el sector en toda Europa y hemos continuado nuestro crecimiento más allá de Ámsterdam con el establecimiento de oficinas en Bruselas, Londres y Fráncfort. Nuestro compromiso con la prestación de servicios de alta calidad nos ha ganado la confianza y la fidelidad de nuestros clientes, y nos entusiasma llevar este mismo nivel de excelencia al mercado francés.

Mathieu van Ravenstein, socio cofundador de FORCYD, comentó: "La apertura de nuestra oficina en París demuestra nuestra dedicación a satisfacer las necesidades únicas de las empresas francesas. Estar más cerca de nuestros clientes franceses nos permitirá responder con rapidez y eficacia a los retos que enfrentan. También reforzará nuestra capacidad para ofrecer las soluciones integrales y personalizadas que nos caracterizan y que nos enorgullecemos de ofrecer".

Celebremos con nosotros este nuevo capítulo de FORCYD mientras seguimos expandiendo nuestros horizontes y brindando servicios de alta calidad a nuestros clientes. ¡Estamos listos para embarcarnos en este emocionante viaje y entusiasmados por las colaboraciones y oportunidades que nos esperan!

Acerca de FORCYD

FORCYD ofrece servicios y soluciones de alta gama de eDiscovery, revisión de documentos y consultoría forense cibernética. Empresa europea con sede en Ámsterdam, Bruselas, Fráncfort, Londres y París, que ayuda a sus clientes a anticiparse a los problemas empresariales más complejos relacionados con investigaciones internas, litigios, filtraciones de datos y otros asuntos y transacciones legales.

Ayudamos a las organizaciones a resolver los desafíos relacionados con la evidencia digital con rapidez, calidad y soporte inigualables. Utilizando tecnologías líderes en la industria y respaldadas por consultoría de alta calidad, ayudamos a las organizaciones a obtener claridad y a resolver los complejos desafíos de datos en el panorama digital actual.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2760214...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/forcyd-anuncia-su-expansion-en-francia-con-la-apertura-de-una-nueva-oficina-en-paris-302542948.html