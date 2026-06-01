FORCYD continúa su expansión europea con su lanzamiento en Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

ÁMSTERDAM, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- FORCYD se enorgullece de anunciar la apertura de su oficina en Madrid, un paso importante en nuestra continua expansión europea y un reflejo de nuestra experiencia especializada y la voluntad de tener una presencia local en la tecnología jurídica.

En los últimos años, nos hemos consolidado como una de las consultoras líderes en Europa en eDiscovery, revisión documental y análisis forense digital. Desde nuestros orígenes en Ámsterdam, hemos expandido nuestras oficinas a Bruselas, Londres, Fráncfort y París. Las relaciones y los estándares que hemos desarrollado a lo largo de este camino reflejan nuestro firme compromiso con la calidad. Madrid representa el siguiente capítulo de esta historia.

Mathieu van Ravenstein, socio cofundador de FORCYD, comentó: "La apertura de nuestra oficina en Madrid refleja nuestro compromiso de atender las necesidades cambiantes de las empresas y los profesionales del derecho españoles. El dinámico panorama jurídico español, desde los litigios comerciales complejos hasta el creciente escrutinio regulatorio en virtud del RGPD y los marcos nacionales de protección de datos, exige un socio con amplia experiencia en eDiscovery y presencia local. Estar presentes en Madrid nos permitirá colaborar estrechamente con despachos de abogados, departamentos jurídicos internos y empresas, ofreciendo las soluciones integrales y a medida que nos caracterizan y de las que nos sentimos orgullosos".

Únase a nosotros para celebrar esta nueva etapa de FORCYD; para nuestros clientes en España y para la gran comunidad jurídica europea de la que nos enorgullece formar parte. Para consultas o para concertar una reunión con nuestro equipo de Madrid, póngase en contacto con Alberto de Juan Saiz.

Acerca de FORCYD

FORCYD ofrece servicios y soluciones de alta gama en eDiscovery, revisión documental y consultoría forense cibernética. De propiedad y sede en Europa, cuenta con oficinas en Ámsterdam, Bruselas, Fráncfort, Londres, París y Madrid para ayudar a sus clientes a anticiparse a los problemas empresariales más complejos relacionados con investigaciones internas, litigios, filtraciones de datos y otros asuntos y transacciones legales.

Ayudamos a las organizaciones a resolver los problemas relacionados con la prueba digital con una rapidez, calidad y apoyo inigualables. Mediante tecnologías líderes en el sector y una consultoría de alta calidad, ayudamos a las organizaciones a obtener claridad y a resolver los retos que presentan los datos en el panorama digital actual.

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