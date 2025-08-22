El Foro de Derecho de la ASEAN 2025 marca un hito regional en la reforma y cooperación jurídicas

(Información remitida por la empresa firmante)

KUALA LUMPUR, Malasia, 22 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy concluyó el histórico primer Foro Jurídico de la ASEAN, celebrado del 19 al 21 de agosto en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur (KLCC). El foro representó un avance fundamental en el compromiso de la ASEAN con el fomento de la confianza, fortaleciendo su posición a nivel mundial y destacando los importantes avances de nuestra región en la mejora de la reforma jurídica. En este sentido, la División de Asuntos Jurídicos del Departamento del Primer Ministro desea expresar su más sincero agradecimiento a la Oficina del Primer Ministro y al Ministerio de Asuntos Exteriores por toda la asistencia y orientación proporcionadas para que este foro fuera un éxito.

En preparación para el foro, y en consonancia con la visión del Gobierno de Malasia de mejorar la cooperación y la inclusión regionales, se sentaron las bases a través de compromisos bilaterales con los estados miembros de la ASEAN mediante la Gira de la ASEAN y el Foro de Kuala Lumpur sobre Arbitraje Internacional celebrado en 2024.

El foro reunió a responsables políticos, profesionales del derecho, académicos y partes interesadas de la ASEAN y otros países. Bajo el lema "Mejorar el acceso a la justicia en la Comunidad Económica de la ASEAN: Conectando la cooperación jurídica para un crecimiento inclusivo en la era digital", abordamos áreas cruciales como el arbitraje, la mediación, la seguridad en línea, la insolvencia transfronteriza, los delitos cibernéticos, las reformas del derecho penal y mercantil, las empresas y los derechos humanos, y la integración responsable de la inteligencia artificial en los sistemas de justicia.

Los debates y la participación dinámica pusieron de relieve nuestro esfuerzo colectivo para abordar y resolver los desafíos emergentes de forma proactiva, generando beneficios tangibles a nivel nacional y regional, buscando garantizar un entorno de resolución de disputas consistente y predecible, que es esencial para la estabilidad económica regional y la confianza empresarial.

Además, paneles especializados abordaron eficazmente temas esenciales como las finanzas islámicas y el arbitraje, el arbitraje deportivo, el arbitraje marítimo y los criterios ESG en las cadenas de suministro. Estas sesiones especializadas han reforzado nuestro compromiso estratégico con reformas legales específicas, adaptadas a las necesidades actuales y futuras.

El foro concluyó con la adopción de una Declaración Conjunta de los ministros de Derecho de la ASEAN sobre el Desarrollo del Arbitraje y la Mediación Comercial Internacional. La adopción de la Declaración Conjunta fue firmada por Y. B. Dato' Sri Azalina Othman Said, ministro del Departamento del primer ministro (Derecho y Reforma Institucional), en representación de Malasia, y presenciada por el Honorable primer ministro de Malasia, Y. B. Dato' Seri Anwar bin Ibrahim.

Este compromiso refleja nuestra visión compartida de fortalecer los estándares jurídicos y la cooperación dentro de la ASEAN, consolidando las bases del estado de derecho, la resiliencia económica y la unidad regional. Este logro subraya el compromiso de Malasia con una reforma jurídica innovadora y práctica, basada en resultados que fortalezcan el ecosistema jurídico de la ASEAN.

Antes de la adopción de la Declaración Conjunta, YB Dato' Sri Azalina Othman y el viceministro del Departamento del primer ministro (Derecho y Reforma Institucional) YB M. Kula Segaran realizaron una gira regional por los estados miembros de la ASEAN para interactuar directamente con los ministros de Derecho y Justicia y los representantes de sus instituciones jurídicas nacionales.

Estos compromisos y debates tienen como objetivo promover la cooperación regional en el desarrollo del arbitraje y la mediación comercial internacional, a través del apoyo y consenso de la Declaración Conjunta liderada por Malasia.

