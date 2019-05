Frantzén, de Suecia, se hace con el puesto principal en el evento anual de Opinionated About Dining

Publicado 21/05/2019 16:20:19 CET

Frantzén, de Suecia, se hace con el puesto principal en el esperado evento anual de la lista de los mejores 100 restaurantes europeos 2019 de Opinionated About Dining

SAN SEBASTIÁN, España, 21 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Opinionated About Dining anunció hoy su lista autoritaria Top 100+ European, en la que el Restaurant Frantzén se hizo con el primer lugar.

Adornada por primera vez con su prestigiosa tercera estrella de 2018 - una primicia para Suecia - esto solo hace que reforzar su presencia en el mundo de la gastronomía.

La presentación de la lista de este año sigue igualmente dispersa en Europa, sin un solo país dominante dentro de la prestigiosa lista top 10. Schloss Schauenstein, de Suiza, casi se hace con el primer lugar por segundo año consecutivo, pasando a ocupar el segundo lugar. Por su parte,el Asador Etxebarri, de España, se mantuvo firme en el tercer puesto desde el año 2018, proporcionando un arte sencillo pero redefinido en la parrilla.

L'Arpège, de Francia, y el Restaurant Quique Dacosta, de España, siempre han estado presentes en el top 10 desde que creamos la lista en 2013, y sus increíbles logros han sido reconocidos en los premios de este año Five Consecutive Years in the Top 10.

Los nuevos podrán así mismo tener la oportunidad de conocer este año el Restaurant Barr, de Dinamarca, que será coronado como Best New Restaurant.

Lido 84, de Italia, y Daniel Berlin, de Suecia, dieron un salto gigante en comparación con 2018, pasando del puesto 21 y 29 a ocupar los puestos 10 y 5, respectivamente.

Noma, de Dinamarca, llevó también a cabo una vuelta audaz con la primera aparición de Noma 2.0 en las listas al aterrizar este año en el puesto 9. Otros de los integrantes del top 10 fueron: La Marine, de Francia, y Le Calandre, de Italia.

Steve Plotnicki, fundador de OAD, destacó: 'Desde el reconocimiento de que el restaurante de Bjorn Frantzen merece ser nombrado restaurante número 1 en Europa a pesar de estar abierto solo desde hace18 meses, hasta la lista de nuevos y maravillosos restaurantes que debutan en la lista, las revisiones de OAD han vuelto a demostrar que están al frente de la escena de las mejores cenas en Europa".

Imágenes del evento del 20 de mayo:

Los mejores 10 restaurantes de Europa según OAD 2019:

1. Restaurant Frantzén, Suecia 2. Schloss Schauenstein, Suiza 3. Asador Etxebarri, España 4. Restaurant Quique Dacosta, España 5. Daniel Berlin, Suecia 6. Le Calandre, Italia 7. L'Arpège, Francia 8. La Marine, Francia 9. Noma 2.0, Dinamarca 10. Lido 84, Italia

La lista completa del top 100 de OAD está aquí: http://www.opinionatedaboutdining.com/2019/eu.html [http://www.opinionatedaboutdining.com/2019/eu.html]

Acerca de OAD:

Cada año, OAD evalúa a los principales restaurantes dentro de diversas regiones del mundo, votados por medio de revisiones destacadas de la página web. Basándose en las revisiones de más de 6.000 votantes, la lista es la única guía de restaurantes global que considera la experiencia de la cena y la experiencia de revisión, además de la calidad de los restaurantes que visita.

www.opinionatedaboutdining.com [http://www.opinionatedaboutdining.com/]

