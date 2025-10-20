Fruit Attraction 2025 consolida su liderazgo internacional con 121.137 profesionales

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Fruit Attraction 2025, organizada por IFEMA MADRID y FEPEX, cerró su 17ª edición con un nuevo récord histórico de participación registrando la asistencia de 121.137 profesionales procedentes de 152 países, lo que supone un incremento del 3% en el número de asistentes y un aumento del 5% en la representación de países respecto a la edición anterior.

Del total de visitantes, el 49% fueron internacionales, un 7% más que en 2024, reflejando el creciente carácter profesional y global de la cita. España mantuvo una presencia destacada, con Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña como principales regiones participantes, mientras que los profesionales internacionales procedieron de Europa, principalmente de Italia, Francia, Países Bajos, Reino Unido, así como de otras partes del mundo como Perú, Chile, Brasil y Sudáfrica.

La oferta expositiva también registró cifras históricas, con 2.485 empresas expositoras de 64 países ocupando 78.212 metros cuadrados netos, lo que representa un crecimiento del 11% en superficie y del 13% en número de expositores respecto a 2024.

Además, Fruit Attraction ha permitido ofrecer una plataforma de impulso y expansión internacional con el 'Programa de Compradores Internacionales', con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ICEX y FEPEX, que atrajo a Madrid a 600 grandes compradores, jefes de compra retail, importadores y mayoristas de 58 países. En este marco destaca también el programa 'Países Importadores Invitados', que este año han sido Malasia y México.

El programa de jornadas técnicas y congresos, junto con Factoría Chef by #alimentosdespaña, reunió a más de 3.200 asistentes en un total de 95 sesiones, en las que se abordaron las principales tendencias en innovación, sostenibilidad, logística y tecnología hortofrutícola.

El tomate fue el gran protagonista de esta edición, elegido como Producto Estrella por su valor gastronómico, nutricional y cultural, y por representar la excelencia y sostenibilidad de la producción hortofrutícola nacional.

La feria ha sido también escenario de múltiples reuniones sectoriales, destacando la celebración del Comité Mixto de frutas y hortalizas de Francia, Italia, España y Portugal, en el que participaron representantes de las asociaciones de productores y comercializadores de los cuatro países junto con los responsables de las administraciones. En la reunión, que se celebra cada cuatro años en España, se analizaron las conclusiones y demandas de los grupos de contacto de producto que se han celebrado en 2025 (tomate, fresa, ajo, melocotón y nectarina, manzana y pera, cítricos, uva de mesa, IV gama y productos fitosanitarios), así como las propuestas de la próxima Política Agraria Común (PAC).

En el marco de la innovación, los Innovation Hub Awards reconocieron a los productos y servicios más destacados del sector entre un total de 50 candidaturas y 9 finalistas. El premio Fresh Produce fue para IRTA – Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries; en la categoría F&V Industry, resultó ganadora Edencore; y en Acciones de Sostenibilidad y Compromiso, el galardón recayó en Pallet Sure.

Fruit Attraction 2025 también entregó los Premios al Mejor Stand, en colaboración con WAH, reconociendo a los expositores que destacaron en innovación, diseño, sostenibilidad y originalidad. BayWa Global Produce recibió el premio en la categoría de Sostenibilidad, Fontestad obtuvo el premio al Mejor Diseño y BCC – Grupo Cajamar fue reconocido como el espacio Más original. Por último, en la categoría Aclamado por el Público, seleccionada entre más de 6.000 votos, los ganadores fueron Moguer Cuna de Platero, en Fresh Produce, Veganic, en Industria Auxiliar, Ontime Corporate Union, en Fresh Food Logistics, e Hispatec Agrointeligencia, en Innova & Tech.

Además, se entregaron los XV Premios Periodísticos de APAE y el Premio Periodístico Fruit Attraction que, en esta ocasión, recayó en la revista Fructidor.

La celebración de Fruit Attraction 2025 generó un impacto económico en Madrid estimado en 407 millones de euros y contribuyó al mantenimiento de 3.066 empleos, consolidando a Fruit Attraction, y a IFEMA MADRID, como un motor económico y social clave para la región.

Organizada por IFEMA MADRID y FEPEX, Fruit Attraction 2026 se celebrará del 6 al 8 de octubre.

