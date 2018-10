COMUNICADO: El futuro depende de políticas innovadoras, conducta empresarial responsable y tecnología centrada en las personas

Publicado 18/06/2018 4:52:29 CET

El director general de ILO Guy Ryder ha pedido a los líderes empresariales globales que trabajen junto con Naciones Unidas para crear un futuro de trabajo que sea equitativo y aprovechar la tecnología para mejorar la vida de las personas, especialmente las que están atrapadas en el trabajo forzoso. Ante más de 1.000 consejeros delegados en la Cumbre Global Anual de The Consumer Goods Forum celebrada en Singapur, Ryder dijo: "Una gran transformación de la fuerza laboral está ante nosotros. Podemos diseñar el futuro del trabajo que queremos, pero hay una preocupación general sobre lo que traerá el futuro. Debemos dar a las personas una mayor confianza en el futuro mediante una buena conducta empresarial y políticas públicas".

Estas declaraciones llegan justo después del lanzamiento de una llamada a la acción [https://www.theconsumergoodsforum.com/wp-content/uploads/2018/06/2018-Social-Call-to-Action-CGF-IOM-ILO.pdf ] global, afirmando el compromiso de las empresas de luchar por erradicar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales y no tolerar trabajos forzosos dentro de sus operaciones. La llamada a la acción para acabar con prácticas de reclutación forzosas y amorales emitida por el Consumer Goods Forum (CGF), en alineación con ILO e IOM, elevará la concienciación y ayudará a dirigir unas prácticas empresariales responsables.

"Las empresas tienen un papel fundamental que desempeñar en la lucha global para eliminar el trabajo forzoso. No solo es lo correcto, tiene sentido económico también. Las cadenas de valor que no tienen trabajo forzoso son mucho más productivas y sostenibles que las que cortan los costes y cuyos trabajadores tienen condiciones similares a la esclavitud", añadió Ryder, mientras llamaba a los miembros del CGF a implementar los Priority Industry Principles on Forced Labour [https://www.theconsumergoodsforum.com/initiatives/social-sustainability/key-projects/priority-industry-principles ] .

En la Cumbre, la ILO lanzó una nueva Business Network on Forced Labour [http://www.ilo.org/fl-businessnetwork ] que ayudará a las empresas a hacer progresos sobre la eliminación del trabajo forzoso y el tráfico de personas. La Forced Labour Network contribuirá a la Alliance 8.7 [https://www.alliance87.org ], una asociación global para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7, que pide la eliminación del trabajo infantil para 2025 y el trabajo forzoso, esclavitud moderna y trata de personas para 2030.

Los gobiernos deben también adherirse a las convenciones internacionales e introducir políticas efectivas para combatir el trabajo forzoso. La campaña 50forFreedom [http://www.50forfreedom.org ] apoya los esfuerzos gubernamentales para ratificar el Protocolo de trabajos forzosos adoptado por una mayoría por la Conferencia Internacional del Trabajo en 2014. El Protocolo refuerza el marco legal internacional para combatir todas las formas de trabajo forzoso, incluyendo el tráfico de personas, y peticiones a los Estados ratificantes de tomar medidas para prevenir el trabajo forzoso, proteger a las víctimas y asegurar su acceso a soluciones e indemnizaciones.

Durante la reciente Conferencia Internacional del Trabajo de ILO, Tailandia ratificó el Protocolo para Trabajo Forzoso de ILO, convirtiéndose en el vigesimocuarto país del mundo y el primero de Asia en ratificar este instrumento.

